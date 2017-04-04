"البياض هو النقاء" إعلان نيفيا الذي سحبته بسبب "عنصريته"

مصدر الصورة NIVEA FACEBOOK Image caption استهدف الإعلام مستهلكي نيفيا في الشرق الأوسط

سحبت شركت نيفيا لمستحضرات العناية بالجلد إعلانا تجاريا واعتذرت عنه بسبب اعتباره عنصريا.

ويروج الإعلان مزيلا للعرق بشعار "البياض هو النقاء"، مكتوبا على جسد امرأة.

ونشر الإعلان على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وأقرت الشركة بأن نص الإعلان "مضلل".

واشتكى الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي من أن نص الإعلان عنصري، لكن المستخدمين ذوي الميول اليمينية نشروا الإعلان على صفحاتهم.

وحذفت نيفيا الإعلان من صفحتها، وكان يتضمن العبارات التالية "حافظ عليه نظيفا، فاتحا، لا تجعل شيئا يفسده".

وبالرغم من أن معجبي صفحة نيفيا يبلغون 19 مليونا إلا إن زبائنها في الشرق الأوسط كانوا مستهدفين بالإعلان.