بالصور: المصارعات يعدن إلى الحلبة وفيضانات تغرق البندقية

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لاجؤون من منطقة تيغراي في إثيوبيا ينتظرون نقلهم إلى مخيم في السودان المجاور. يُعتقد أن المئات قد لقوا مصرعهم، بينما فر حوالى 50 ألف إلى السودان بسبب القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية و"جبهة تحرير شعب تيغراي".