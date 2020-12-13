بالصور: المصارعات يعدن إلى الحلبة وفيضانات تغرق البندقية

مجموعة مختارة من الصور الإخبارية ذات التأثير القوي التي التقطت حول العالم هذا الأسبوع.

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مارغريت كينان تتلقى لقاح "فايزر/ بيونتك" ضد فيروس كورونا في المستشفى الجامعي في كوفنتري، في المملكة المتحدة. أصبحت الجدة البالغة من العمر 90 عاما أول شخص في العالم يحصل على حقنة في إطار برنامج تطعيم شامل.

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مصارعة كوليتا تحتفل بفوزها في إل آلتو بالقرب من لا باز. عادت مقاتلات بوليفيا إلى الحلبة بعد توقف دام تسعة أشهر بسبب قيود فيروس كورونا.

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الكبسولة من مسبار الفضاء الياباني "هايابوسا -2" تخترق السماء قبل أن تهبط بالمظلة بالقرب من ووميرا في جنوب أستراليا. جمعت المركبة الفضائية أول كمية كبيرة من الصخور وعادت بها إلى الأرض.

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لاجؤون من منطقة تيغراي في إثيوبيا ينتظرون نقلهم إلى مخيم في السودان المجاور. يُعتقد أن المئات قد لقوا مصرعهم، بينما فر حوالى 50 ألف إلى السودان بسبب القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية و"جبهة تحرير شعب تيغراي".

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شخصان يسيران في مياه الفيضانات في مدينة البندقية، في إيطاليا، بعد طقس قاس مفاجئ. تتطلب بوابات الفيضان الجديدة المصممة لحماية المدينة من مد يصل إلى ثلاثة أمتار إشعارا قبل 48 ساعة ليتم تفعيلها.

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يلتقي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل. التقى الاثنان لمناقشة أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق.

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رجل يظهر إصبعه الملطخ بالحبر بعد الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الإقليمية في ديبوك في ضواحي جاكرتا، عاصمة إندونيسيا. أكثر من 100 مليون شخص كانوا مؤهلين للتصويت، في حوالى 300 ألف مركز اقتراع في 24 مقاطعة و37 مدينة.

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طبيب يجمع عينة مسحة من رجل لفحصها للكشف عن فيروس كورونا، في شاه علم، في ماليزيا.

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نسر ذهبي مروض يشارك في مسابقة صيد تقليدية بالقرب من بلدة إيزيك في منطقة ألماتي، كبرى مدن كازاخستان.

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تميمة الفوج الجديدة للحرس الإيرلندي، كلب ذئبي إيرلندي يُدعى تورلو مور، يقضي وقتا مع معالجه الجديد في ويلينغتون باراكس في لندن.