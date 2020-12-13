بالصور: المصارعات يعدن إلى الحلبة وفيضانات تغرق البندقية

مجموعة مختارة من الصور الإخبارية ذات التأثير القوي التي التقطت حول العالم هذا الأسبوع.
صدر الصورة، IMAGE COPYRIGHTJACOB KING / REUTERS
مارغريت كينان تتلقى لقاح "فايزر/ بيونتك" ضد فيروس كورونا في المستشفى الجامعي في كوفنتري، في المملكة المتحدة. أصبحت الجدة البالغة من العمر 90 عاما أول شخص في العالم يحصل على حقنة في إطار برنامج تطعيم شامل.
صدر الصورة، IMAGE COPYRIGHTDAVID MERCADO / REUTERS
مصارعة كوليتا تحتفل بفوزها في إل آلتو بالقرب من لا باز. عادت مقاتلات بوليفيا إلى الحلبة بعد توقف دام تسعة أشهر بسبب قيود فيروس كورونا.
صدر الصورة، MORGAN SETTE / AFP
الكبسولة من مسبار الفضاء الياباني "هايابوسا -2" تخترق السماء قبل أن تهبط بالمظلة بالقرب من ووميرا في جنوب أستراليا. جمعت المركبة الفضائية أول كمية كبيرة من الصخور وعادت بها إلى الأرض.
صدر الصورة، BYRON SMITH / GETTY IMAGES
لاجؤون من منطقة تيغراي في إثيوبيا ينتظرون نقلهم إلى مخيم في السودان المجاور. يُعتقد أن المئات قد لقوا مصرعهم، بينما فر حوالى 50 ألف إلى السودان بسبب القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية و"جبهة تحرير شعب تيغراي".
صدر الصورة، ANDREA PATTARO / AFP
شخصان يسيران في مياه الفيضانات في مدينة البندقية، في إيطاليا، بعد طقس قاس مفاجئ. تتطلب بوابات الفيضان الجديدة المصممة لحماية المدينة من مد يصل إلى ثلاثة أمتار إشعارا قبل 48 ساعة ليتم تفعيلها.
صدر الصورة، AARON CHOWN/ PA MEDIA
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يلتقي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل. التقى الاثنان لمناقشة أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق.
صدر الصورة، AJENG DINAR ULFIANA / REUTERS
رجل يظهر إصبعه الملطخ بالحبر بعد الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الإقليمية في ديبوك في ضواحي جاكرتا، عاصمة إندونيسيا. أكثر من 100 مليون شخص كانوا مؤهلين للتصويت، في حوالى 300 ألف مركز اقتراع في 24 مقاطعة و37 مدينة.
صدر الصورة، IMAGE COPYRIGHTLIM HUEY TENG / REUTERS
طبيب يجمع عينة مسحة من رجل لفحصها للكشف عن فيروس كورونا، في شاه علم، في ماليزيا.
صدر الصورة، PAVEL MIKHEYEV / REUTERS
نسر ذهبي مروض يشارك في مسابقة صيد تقليدية بالقرب من بلدة إيزيك في منطقة ألماتي، كبرى مدن كازاخستان.
صدر الصورة، VICTORIA JONES / PA MEDIA
تميمة الفوج الجديدة للحرس الإيرلندي، كلب ذئبي إيرلندي يُدعى تورلو مور، يقضي وقتا مع معالجه الجديد في ويلينغتون باراكس في لندن.