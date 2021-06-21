مصطفى البورولوسي لبي بي سي إكسترا: تصوير الأسد "سكار فيس" كان حلم حياتي

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بعد أربعة عشر عاماً من تربعه على عرش أسود أفريقيا والعالم، نفق الأسد الشهير بصاحب الندبة أو "سكار فيس" في محميته بكينيا. لحظات حياته الأخيرة ووفاته وثقها مصور مصري شاب يعشق تصوير الحياة البرية. تابعوا حلقة بي بي سي إكسترا اليوم، لتتعرفوا على قصة حياة "سكارفايس" ووفاته على لسان مصوره، الشاب المصري، مصطفى البورولوسي.