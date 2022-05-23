الكلاب المدللة تسافر على متن قطار "الطلقة" في اليابان

قبل 16 دقيقة

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سفر الكلاب المدللة على متن قطار "شينكانسن" )الطلقة ( الياباني المميز إلى أحد أجمل منتجعات اليابان تجربة غير مسبوقة وفريدة.

كجزء من تجربة لخطوط السكك الحديدية اليابانية، سُمح لواحد وعشرين مسافراً من أصحاب الحيوانات الأليفة بالتحرك بحرية في عربة قطار مخصصة للحيوانات، يوم السبت.

يجب أن تسافر الكلاب عادة في اقفاص خاصة بها خلال السفر على متن القطارات فائقة السرعة، والتي تجوب اليابان بأكملها.

وأيا كان، فإن امتلاك حيوان أليف هو شأن كبير في اليابان، والمطالب بتسيهل سفر هذه الحيوانات تتزايد.

وركبت الكلاب، التي من بين أنواعها كورجي وبوميرانيان وشناوتسر، من محطة أوينو لتخوض رحلة على متن القطار لمدة ساعة إلى مدينة كاريزاوا الجبلية، شمال غربي العاصمة.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تصطحب يوكو أوكوبو كلبها من نوع كورجي في رحلة عبر القطار الياباني المميز "شينكانسن" الطلقة

وجلس اصحاب هذه الكلاب على كراسٍ مغطاة بالبلاستيك بأريحية بدلا من الشعور الذي كان ينتابهم في السابق بأن الحيوانات غير مرتاحة أو تتعرض لضغوط.

وقالت يوكو أوكوبو، والتي تقوم برحلتها مع كلبها من نوع كورجي، لوكالة الصحافة الفرنسية: "كان يتوجب على كلبي أن يجلس في قفص خاص طوال رحلات السفر في السابق، وبالتالي كان يجب أن نتفقد حالته من آن لآخر. واليوم نحن لا نحتاج أن نقوم بذلك، فهو أمامنا. نستطيع أن نسافر بأريحية بهذه الطريقة".

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، يمثل اقتناء الكلاب الأليفة شأنا كبيرا في اليابان

والحيوانات الأليفة من الأعمال التجارية الكبيرة في اليابان، فبحسب الإحصائيات، من المتوقع أن تصل قيمة هذه التجارة التي تهيمن عليها الكلاب والقطط إلى 13.2 مليار دولار في عام 2022.

وعندما تتجول في طوكيو، يمكنك مصادفة العديد من المتاجر المخصصة لإكسسوارات الحيوانات الأليفة مثل الياقات المرصعة بالألماس المزيف وعربات الكلاب ذات العلامات التجارية الفاخرة.

وفي نوافذ المتاجر ستجد جراء رقيقة تقفز وغالبًا ما يكون السعر بآلاف الدولارات.

ولذلك بالنسبة لبعض أصحاب الحيوانات الأليفة، فإن الاحتفاظ بكلابهم المحبوبة في اقفاص حمل صغيرة والتي لا يُسمح أن يزيد وزنها عن 10 كيلو غرام تبدو قاسية.

وقالت يوكاري سينو التي كانت تسافر مع كلبها من نوع تشيواوا، لوكالة الصحافة الفرنسية: "نسافر كثيرا سويًا لكن في الماضي شعرت بالإنزعاج لوضع كلبي في قفص".

وأضافت: "لا نشعر بالتوتر اليوم، السفر في القطار السريع في العادة ليس ممتعًا للغاية، ونشعر بالملل. لكنه ممتع حقًا اليوم".

صدر الصورة، AFP

وأطلقت شركة السكك الحديدية في اليابان التجربة بعد أن طلب العملاء طرقًا أكثر استرخاءً للسفر مع حيواناتهم الأليفة، وقالت الشركة إنها تعتزم تنظيم المزيد من الرحلات الملائمة للحيوانات الأليفة في المستقبل.

وتُعرف قطارات "شينكانسين" الطلقة، والتي تبلغ سرعتها القصوى 320 كم / ساعة (198 ميلاً في الساعة)، بنظافتها التي لا تشوبها شائبة بقدر سرعتها وكفاءتها.