قلعة بالمورال: قصة المنزل الأسكتلندي الذي أحبته الملكة إليزابيث الثانية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة والأمير فيليب في بالمورال بمناسبة ذكرى زواجهما الفضية في عام 1972

كان حب الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لمنزلها في بالمورال، في رويال ديسايد، معروفا بشكل كبير.

أمضت الملكة معظم الصيف في المقاطعة الريفية التي تبلغ مساحتها 50 ألف فدان في أبردينشير، وكانت عادة ما تذهب إليها بصحبة زوجها المحبوب الراحل الأمير فيليب وعائلتها.

قلعة بالمورال، المحاطة بالمناظر الريفية، هي المكان الذي أمضت فيه إجازة سعيدة، بداية من زيارتها الأولى مع جديها الملك جورج الخامس والملكة ماري وهي طفلة صغيرة، وحتى الأشهر الأخيرة من حياتها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة والأمير فيليب مع أطفالهما الأميرة آن والأمير أندرو والأمير تشارلز على أرض ساحة قلعة بالمورال عام 1960

أقامت الملكة العديد من الحفلات الملكية في حدائقها بالهواء الطلق هناك واستمتعت بمشاهدة فاعليات ألعاب برايمار هايلاند (ألعاب تقليدية اسكتلندية) مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة.

كما أمضت مع الأمير فيليب الكثير من سنواته الأخيرة في بالمورال، وظلا هناك معا أثناء الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا وأمضيا الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لزواجهما هناك في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

كانت بالمورال أحد مساكن العائلة المالكة البريطانية منذ عام 1852، عندما اشترى الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا، المقاطعة وقلعتها الأصلية من عائلة فاركوهارسون. ثم تبين أن المنزل صغير جدا وتم إنشاء قلعة بالمورال الحالية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كانت قلعة بالمورال مقرا للعائلة المالكة منذ عام 1852

القلعة نفسها هي مثال للعمارة البارونية الاسكتلندية، وتصنفها مؤسسة البيئة التاريخية في اسكتلندا كمبنى مدرج من الفئة A. وتم الانتهاء من بناء القلعة الجديدة في عام 1856 وهدمت القلعة القديمة بعد ذلك بوقت قصير.وتظل ملكية خاصة للملكة وليست جزءا من ممتلكات التاج البريطاني.

وهي مقاطعة تحتوي على مرافق زراعية ومستنقعات طائر الطهيوج، وغابات، وأراضٍ زراعية، بالإضافة إلى قطعان الغزلان وأبقار المرتفعات والمهور.

وكانت العائلة المالكة في بالمورال عندما توفيت الأميرة ديانا، في 31 أغسطس/آب 1997، وأصبحت محط الأنظار بعد ذلك.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بعد حضور قداس خاص في كنيسة كراثي، توقفت الملكة والعائلة المالكة لإلقاء نظرة على الأزهار المتبقية لوداع للأميرة ديانا، عند بوابات قلعة بالمورال، في سبتمبر/أيلول 1997

في صباح يوم الأحد بعد وفاة الأميرة ديانا، حضرت الملكة والأمراء تشارلز وويليام وهاري قداسا في الكنيسة في كراثي كيرك القريبة.وفي طريقهم إلى المنزل شاهدوا الأزهار والرسائل التي تركها الجمهور لوداع وتأبين ديانا.وهذه مجموعة صور تاريخية للملكة وعائلتها في بالمورال على مر السنين:

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الأميرة إليزابيث مع جديها الملك جورج الخامس والملكة ماري في طريق العودة إلى بالمورال بعد حضور قداس في الكنيسة في كراثي القريبة في سبتمبر/أيلول 1932

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، العائلة المالكة خلال زيارة إلى قلعة بالمورال عام 1951، كانت الأميرة إليزابيث مع أطفالها الأمير تشارلز (إلى اليسار) والأميرة آن

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة إليزابيث الثانية مع أطفالها تشارلز (إلى اليمين) وآن ، في بالمورال عام 1952

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة تلعب مع الأمير تشارلز والأميرة آن في نوافذ القلعة عام 1952

صدر الصورة، Hulton Deutsch Collection التعليق على الصورة، الملكة تشاهد ابنها الأمير تشارلز يقود سيارة لعبة على أرض قلعة بالمورال

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس الأمريكي أيزنهاور مع الملكة والأمير فيليب في قلعة بالمورال في سبتمبر 1959

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة إليزابيث والأمير فيليب في حقل يشاهدان ماشية هايلاند في بالمورال عام 1972

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة على طاولة الكتابة في مكتبها في بالمورال عام 1972

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة والأمير فيليب في غرفة الدراسة في بالمورال عام 1976

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، الملكة إليزابيث ودوق إدنبرة مع أبنائهما الثلاثة، إدوارد وتشارلز وأندرو في ذكرى زواجهما الثاني والثلاثين في بالمورال في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1979

صدر الصورة، Anwar Hussein Collection/ROTA التعليق على الصورة، الملكة والأمير فيليب في إجازة في قلعة بالمورال عام 2005

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة وأفراد العائلة المالكة يضحكون وهم يشاهدون لعبة شد الحبل خلال تجمع برايمار للألعاب الأسكتلندية في عام 2006

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة تحضر حفلة في الحديقة في قلعة بالمورال في عام 2012

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة توقع رسالة في بالمورال تم حملها في حامل شعلة (هراوة) الكومنولث قبل دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو 2014

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة تصل إلى كنيسة كراثي كيرك مع دوق ودوقة كامبريدج في أغسطس/آب 2019

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة تتفقد مُهر بالاكلافا، من الكتيبة الخامسة، الفوج الملكي الاسكتلندي عند بوابات بالمورال، حيث كانت تقيم في الصيف في القلعة في أغسطس/آب 2021

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أطفال من مدرسة كراثي الابتدائية يقدمون للملكة بطاقة في جناح الكريكيت في بالمورال في أكتوبر/تشرين الأول 2021

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة إليزابيث تستقبل رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، في غرفة الرسم في بالمورال يوم الثلاثاء لتكليفها بتشكيل الحكومة