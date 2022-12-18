كأس العالم 2022: بالصور نهائي مونديال قطر

المنتخب الأرجنتيني
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المنتخب الأرجنتيني يرفع كأس بطولة العالم

مشجعون فرنسيون
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مشجعون فرنسيون قبل المباراة النهائية

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مشجعون أرجنتينيون خارج ملعب لوسيل قبيل المباراة النهائية لمونديال قطر 2022

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ليونيل ميسي يقبل كأس العالم قبيل التتويخ بالبطولة بعد حصولة على جائزة أفضل لاعب في البطولة

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حتى غترة الرأس كانت جزءا من ملابس المشجعين الفرنسيين

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مارادونا وحلم كأس العالم كانا حاضرين في تشجيع المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية

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كليان إمبابي يخفي رأسه في قميصه بعد خسارة المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح

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ملعب لوسيل خلال حفل افتتاح المباراة الختامية في بطولة كأس العالم 2022

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جانب من حفل الختامي

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الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوغبا، وإبراهيموفيتش في تحية المنتخب الفرنسي قبل المباراة

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حارس مرمى الأرجنتين، إيمي مارتينيز، يحتفل بعد نجاحه في صد ركلتين خلال ضربات الجزاء

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مدرب المنتخب الفرنسي يقفز فرحا بعد أن تمكن إمبابي من معادلة نتيجة المباراة خلال الشوطين الأصليين للمباراة

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لاعبوا الفريق الأرجنتيني يحتفلون بميسي بعد أن سجل هدف التقدم لبلاده على فرنسا خلال الشوط الإضافي الثاني

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كليان إمبابي بعد تسجيلة الهدف الثاني لفرنسا في أقل من دقيقتين من تسجيله الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء

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افتتاح المباراة النهائية بالسلام الوطني لمنتخبي فرنسا والأرجنتين