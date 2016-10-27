فوز ترامب في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

نخبة واشنطن تتكهن بشأن رئاسة ترامب

تستعرض مراسلة البيت الأبيض، تارا ماكيلفي، احتمال أن يصل المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض ومخاوف نخبة واشنطن من تحقق هذا السيناريو في ظل تصريحاته بأنه سيغير آليات عمل السياسة في واشنطن.