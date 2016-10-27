فوز ترامب في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016: ترامب يتقدم على كلينتون في الولايات المتأرجحة
النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية تشير إلى تقدم ترامب على كلينتون خاصة في الولايات المتأرجحة
- 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
موقع الهجرة الكندي يتعطل خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
مشاكل في الأنظمة الإليكترونية ومواقع على الإنترنت خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الامريكية
- 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
أوباما : ترامب خطر على أمريكا والعالم
- 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
أوباما: التحقيق الجديد حول بريد كلينتون مبني على معلومات غير مكتملة
- 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
انطباعات الهنود حول ترامب متحدثا لغتهم
- 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
ميلانيا ترامب: زوجي رجل مهذب والنساء يتصرفن بشكل غير لائق معه أمامي
- 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
انتخابات الرئاسة الأمريكية: كلينتون تتهم ترامب بالتسلط على النساء والمرشح الجمهوري يصفها بالفاسدة
- 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
نخبة واشنطن تتكهن بشأن رئاسة ترامب
تستعرض مراسلة البيت الأبيض، تارا ماكيلفي، احتمال أن يصل المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض ومخاوف نخبة واشنطن من تحقق هذا السيناريو في ظل تصريحاته بأنه سيغير آليات عمل السياسة في واشنطن.
وزارة العدل طلبت عدم إطلاع الكونغرس بالتحقيق في رسائل كلينتون الالكترونية
وزارة العدل الأمريكية طلبت من اف بي اي ألا يطلع الكونغرس بالتحقيق الجديد في رسائل البريد الالكتروني لهيلاري كلينتون المرشحة الجمهورية في انتخابات الرئاسة، حسبما قال مسؤولون.
هل أصبح للعرب والمسلمين صوت مؤثر في الإنتخابات الأمريكية؟
كانت قضايا المسلمين، والأوضاع في العالمين العربي والاسلامي، حاضرة بقوة في المناظرات والحوارات التي صاحبت إنتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 على مختلف المستويات