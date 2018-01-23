الكتل والتحالفات المشاركة في الانتخابات العراقية

مصدر الصورة AFP Image caption رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

توصل البرلمان العراقي بالإجماع إلى اتفاق اجراء انتخابات تشريعية في الثاني عشر من مايو/أيار المقبل، رغم مطالبة الأكراد والأحزاب السنية بتأجيلها لحين عودة مئات الآلاف من النازحين إلى ديارهم وممارسة حقهم الانتخابي.

وتمتد فترة ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعداً لأربع سنوات. وكانت آخرها في 30 أبريل/نيسان 2014 .

حضر جلسة مجلس النواب 229 نائباً بحسب مصادر في البرلمان.

وانتهت الجلسة بإقرار عدة شروط لضمان سير الانتخابات، منها توفير البيئة الآمنة لها وإعادة النازحين لمناطقهم وأن يكون التصويت الكترونياً في جميع المناطق من خلال استخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني، وأيضاً ألاّ تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة بالإضافة إلى تكثيف أعداد المراقبين المحليين والدوليين ومراقبة مجلس النواب ومن خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة وتقييمها وتستلم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة بذلك وضمان مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات من خلال وضع صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي.

وأعلن رئيس المفوضية الانتخابية رياض البدران عن انتهائهم من استقبال طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية.

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وهذه أبرز التحالفات المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلةبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

ائتلاف النصر

يرأسه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ويضم التحالف كتلة عراق النهضة والسلام و حزب الفضيلة الاسلامي و الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق و تيار الاصلاح الوطني المؤتمر الوطني العراقي و كلنا العراق و التيار الوطني العشائري في العراق و تجمع مقتدرون للسلم والبناء و حركة الوفاء العراقية و تيار العدالة والنهوض و تجمع صوت الجماهير و تجمع العراق الجديد و تجمع ثوار الانتفاضة و حركة عطاء و تيار الحكمة الوطني و تيار الابرار الوطني و كتلة درع العراق و امل الرافدين وغيرها.

كتلة الفتح المبين

يترأسه الأمين العام لمنظمة " بدر" هادي العامري. ويضم هذا الائتلاف 18 كيانا سياسيا إلى جانب منظمة بدر، منها منظمة بدر و الحركة الاسلامية في العراق و حركة الصدق والعطاء و حزب الطليعة الاسلامي و حركة الجهاد والبناء و كتلة منتصرون و كتلة منتصرون و حركة الصادقون و التجمع الشعبي المستقل و حزب المهنيين للاعمار و تجمع كفى صرخة للتغيير و تجمع عراق المستقبل و حزب المهنيين للاعمار و حزب الله العراق و المجلس الاعلى الاسلامي العراقي و منظمة العمل الاسلامي العراقية و حركة 15 شعبان الاسلامية و تجمع الشبك الديمقراطي.

وكان قد انشق عن ائتلاف النصر بسبب دخول أشخاص غير مرغوب بهم في تحالف النصر بحسب القيادي في تحالف الفتح المبين كريم النوري.

ائتلاف الوطنية

ويضم حزب العراق للاصلاح و حزب الحوار والتغيير و حزب الخيار العربي و جبهة الوحدة الوطنية و تجمع نهضة جيل و وطني اولا و المشروع الوطني العراقي و حزب العروبيون و الجبهة العراقية للحوار الوطني و التجمع المدني للاصلاح (عمل) و حركة العمل والوفاء و حزب المسار المدني و حزب التصحيح الوطني (تصحيح) و جبهة النهضة والاصلاح العراقية و تيار السلم المدني و التقدم المدني الحر و احرار الفرات و تجمع السلام الديمقراطي و معاهدون و باب العرب.

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تحالف سائرون

تم تشكيل قوة سياسية تحت اسم "سائرون" تضم حزب الاستقامة الوطني الذي أسسه مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي والعديد من القوى السياسية برئاسة زعيم التيار الصدري " مقتدى الصدر". بالاضافة إلى تحالفهم مع ثمانية أحزاب بينهم أحزاب مدنية مثل الحزب الشيوعي العراقي، وحزب الدولة العادلة، والشباب وغيرهم.

ائتلاف دولة القانون

يرأسه نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، ويضم حزب دعاة الاسلام- تنظيم العراق و حركة النور -الانتفاضة والتغير و تيار الوسط و حركة البشائر الشبابية و كتلة معا للقانون و الحزب المدني و التيار الثقافي الوطني و تجمع أمناء بلدنا و تيار ولائيون الاسلامي.

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تحالف القرار العراقي

ويضم : للعراق متحدون و المشروع العربي في العراق وحزب تجمع المستقبل الوطني و مشروع الارادة الشعبية و حزب الهيبة الوطنية و حزب المجد العراقي و حزب الحق الوطني و حزب الغد العراقي و حزب النداء الوطني و حركة النهضة الشبابية عز و اتحاد صلاح الدين.

الأنبار هويتنا

ويضم اتحاد القوى الوطنية و تجمع التعاون و حزب الحل و الأصالة العربية و حزب وحدة أبناء العراق.

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تمدن

ويضم حزب الشعب للاصلاح و حركة العراق الوطنية و الحركة المدنية الوطنية و حزب الاتفاق الوطني العراقي.

التحالف المدني الديمقراطي

ويضم التيار الاجتماعي الديمقراطي و التجمع من اجل الديمقراطية العراقي و المبادرة الوطنية - موطني و البصمة الوطنية.

قائمة السلام الكردستانية

ويضم الاتحاد الوطني الكورستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الحزب الشيوعي الكوردستاني - العراق.

جبهة تركمان كركوك

ويضم الجبهة التركمانية العراقية وحزب توركمن ايلي و حزب العدالة التركماني و الحركة القومية التركمانية.

ليستي نشتيمان (القائمة الوطنية)

ويضم كوران (التغيير) و الجماعة الاسلامية الكوردستانية_العراق و التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة.

ائتلاف كفاءات للتغيير

ويضم تجمع الكفاءات والجماهير و حزب الوفاء الوطني العراقي و تحالف قوى الانتفاضة في العراق و جبهة الاعتدال الوطني و كتلة دعم الدولة و دعاة العراق لدعم الدولة.

الائتلاف الفيلي العراقي

ويضم المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين و حزب الحوار الفيلي.

عابرون

ويضم حزب الوفاء و حزب سور العراق و الكتلة العراقية الحرة و حزب الجماهير الوطنية.

تحالف بغداد

ويضم جبهة انقاذ تركمان العراق و حزب الاصالة العربية و حزب وحدة ابناء العراق و حزب الحل و تجمع التعاون و حزب الوفاء و حزب سور العراق و حزب الحرية والتقدم.

ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية

ويضم حزب الجماهير الوطنية و الكتلة العراقية الحرة و تجمع القلعة.

ائتلاف الرافدين

ويضم الحركة الديمقراطية الاشورية ( زوعا ) و الحزب الوطني الاشوري

تضامن

ويضم تجمع العزة الوطني و أمل العراقية المستقلة و العراق هويتنا

نينوى هويتنا

ويضم هذا التحالف جبهة انقاذ تركمان العراق و حزب الاصالة العربية و وحدة ابناء العراق و حزب الحل و حزب الوفاء و الحرية والتقدم و تجمع التعاون و اتحاد القوى الوطنية و حزب الشعب للاصلاح.

وهناك المزيد من التحالفات مثل تحالف البصرة المستقل و تحالف البديل وائتلاف الكلدان وموصليون و تحالف صلاح الدين هويتنا والتحالف العربي في كركوك وديالى التحدي.