كيف يؤثر التلقيح الاصطناعي على صحة المرأة النفسية؟

تشارلي جونز

بي بي سي نيوز، كامبردج

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Amber Izzo التعليق على الصورة، أنجبت أمبر ابنها الصغير جوي في أكتوبر تشرين الأول بعد معركة طويلة مع العقم

تحتاج النساء اللاتي تخضعن للتلقيح الاصطناعي والخصوبة إلى مزيد من دعم الصحة العقلية، وفقا لجمعية خيرية وجدت العديد من الأشخاص يعانون من الاكتئاب والأفكار الانتحارية.

أمضى أمبر وماركو إيزو سبع سنوات وصرفا 20 ألف جنيه إسترليني وهما يحاولان إنجاب طفل عندما أدركا أنهما على وشك الانهيار العصبي.

تقول أمبر: "كان السبب جزئيا لأننا لم نتمكن من تحمل تكاليفها وجزئيا بسبب صحتنا العقلية، قررنا أننا سنقوم بدورة إضافية واحدة من التلقيح الاصطناعي".

اكتشفت أمبر، البالغة من العمر 28 عاما، والتي تعيش في بيتربورو في إنجلترا، أنها تعاني من العقم قبل خمس سنوات عندما قيل لها إن لديها قناتين مسدودتين في الرحم، وقد أزالتهما لاحقا.

صدر الصورة، Amber Izzo التعليق على الصورة، أمبر وماركو يحاولان إنجاب طفل لسبع سنوات، ما كان له تأثير مدمر على صحتهما العقلية

إلى جانب اضطرارها إلى التعامل مع صدمة وحزن التشخيص، شعرت أمبر بالغضب لمعرفة أن خدمات التلقيح الصناعي لا تقدم من قبل وزارة الصحة في منطقتها، على الرغم من توفرها في مناطق أخرى قريبة.

تقول: "لقد شعرت أن الأمر كان ظلما تاما. قيل لنا بصراحة أنه إذا أردنا المضي قدماُ، فالخيار الوحيد هو الانفصال".

شغلت أمبر، العاملة الخيرية، وظيفتين أخريين بما في ذلك عند وكلاء عقارات خلال عطلات نهاية الأسبوع، بينما عمل زوجها مصفف الشعر ماركو نوبات سائق توصيل إضافية وباع سيارته لدفع ثمن عملية التلقيح.

غرقت أمبر في اكتئاب عميق بعدما فشلت دورتان من عمليات التلقيح الصناعي "فشلا ذريعا".

تقول: "لقد وصلت إلى مكان مظلم، وتفاقم الأمر. كنت على وشك اتخاذ قرار بشأن عدم رغبتي في البقاء هنا بعد الآن. شعرت كأنني عبء على ماركو، كما لو كنت قد خذلت والدي وأجدادي. لقد وصلت إلى الحضيض تماما."

صدر الصورة، Amber Izzo التعليق على الصورة، قامت أمبر بحملة ناجحة للوصول إلى التلقيح الاصطناعي الممول من وزارة الصحة من خلال تنظيم الاجتماعات وإشراك النساء بها

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اضطرت أمبر إلى الانتظار لمدة 14 شهرا لرؤية طبيب تابع لوزارة الصحة البريطانية، الذي أعطاها علاجا لإزالة حساسية حركة العين وإعادة المعالجة - علاج لاضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

على الرغم من الاضطراب العاطفي، بدأت حملة لإعادة تمويل وزارة الصحة البريطانية إلى منطقتها وبدأت مجموعات الدعم. تقول أمبر إنه كان "أكبر إنجاز تفخر به حتى الآن".

عُرض على الزوجين حملة من التلقيح الاصطناعي في وزارة الصحة البريطانية، والتي بدأها في يناير كانون الثاني من العام الماضي، عندما اكتشفت أمبر أنها حامل، لم تصدق ذلك أبدا.

تقول: "لم أستطع أن أفهم أنها نجحت. بعد الحملة التي أجرتها وزارة الصحة وكل شيء آخر، شعرت وكأنها قصة خيالية إلى حد ما".

في أكتوبر/تشرين الأول ، استقبلت أمبر وماركو الطفل جوي. تقول أمبر إن الحب الذي تشعر به تجاهه هو شيء لم تعرف أبدا أنه يمكن أن تشعر به.

ومع ذلك، فقد تُركت مع ندوب عقلية من صدمة السنوات السبع الماضية.

وتقول أمبر: "شعرت أنني يجب أن أستمتع بكل دقيقة لأننا مررنا بالكثير من أجل الحصول عليه، لذلك تشعر بالذنب بقولك" هذا صعب ".

"كان قلقي بعد الولادة سيئاُ للغاية ولم أشعر أنني أستطيع التحدث عنه لأنني كنت قلقا من أن يعتقد الناس أنني كنت غير ممتن."

صدر الصورة، Amber Izzo التعليق على الصورة، تقول أمبر إن الحب الذي تشعر به تجاه الطفل جوي لا يشبه أي شيء شعرت به من قبل.

يتسبب العقم، الذي يصيب حوالي واحد من كل سبعة أزواج، في آثار كبيرة تضر بالصحة العقلية والعلاقات الاجتماعية والشؤون المالية والمهن، وفقا للدكتورة كاثرين هيل، الرئيسة التنفيذية لشبكة الخصوبة في المملكة المتحدة.

استطلعت الجمعية الخيرية 1300 مريض خصوبة ووجدت أن 40٪ منهم لديهم مشاعر انتحارية، و 10٪ يعانون من الأفكار الانتحارية في كثير من الأحيان أو حتى طوال الوقت.

حوالي نصف مستجيبي الاستبيان كان قادرا على الوصول إلى العلاج بتأمين صحي يشمله، لكن معظمهم اضطروا إلى تمويل جزء منه بأنفسهم.

تقول الدكتورة هيل: "نعلم أن معظم مرضى الخصوبة يرغبون في الحصول على دعم عاطفي، إذا كان متاحا، لكن عيادات الخصوبة في المملكة المتحدة عليها فقط تقديم جلسة واحدة مجانية من استشارات الخصوبة، وهو أمر بعيد عن أن يكون مثاليا".

تقدم بعض المناطق دورة مجانية واحدة فقط من التلقيح الاصطناعي في وزارة الصحة البريطانية، على الرغم من أن الإرشادات الوطنية توصي بثلاثة، والبعض الآخر لديه معايير صارمة - على سبيل المثال، عدم إنجاب أي أطفال والوقوع في نطاق عمر ووزن معين، كما تقول.

"يتعين على معظم المرضى دفع مبالغ مالية مقابل العلاج الطبي الخاص بهم. بالنسبة للبلد الذي كان رائدا في عمليات التلقيح الصناعي، فإن هذا غير مقبول؛ يجب أن نقوم بما هو أكثر بكثير كمجتمع ونظام صحي لمساعدة أولئك الذين يواجهون صدمة العقم "، بحسب الدكتورة هيل.

صدر الصورة، Kelly Kew التعليق على الصورة، كان لدى كيلي حملتان خارج الرحم قبل أن تنجح عملية التلقيح

كيلي كيو، 27 عاما، من بيتربورو، كانت متوترة للغاية أثناء محاولتها تصور أنسيارتها تحطمت واستقالت من وظيفتها في المكتب.

وتقول: "أن تكون عقيما يعني العزلة. أردت طفلاً قبل جميع أصدقائي وكانوا جميعا في المرحلة الثانية أو الثالثة حتى قبل أن أحمل. منعت نفسي من رؤيتهم وفقدت الكثير من الأصدقاء جراء عُزلتي".

وتضيف كيلي: "كنت أعاني حقا وانتهى بي المطاف بتلقي العلاج. تسبب الثاني في حدوث القليل من اضطراب ما بعد الصدمة، لذلك كان وقتا عصيبا حقا."

يبدو أن أول معالج لها في وزارة الصحة "لم يفهم" الإجراءات، إلا أن معالجا آخر نصح كيلي حول طرق إدارة قلقها وشعرت أنها في مكان أفضل بكثير عندما بدأت هي وشريكها دان في جولة من التلقيح الاصطناعي بتمويل من وزارة الصحة البريطانية في عيادة بورن، بالقرب من كامبريدج.

صدر الصورة، Bruno Pereira التعليق على الصورة، كيلي ودان يقولان إنهما ممتنان للغاية لتلقيهما التلقيح الاصطناعي في وزارة الصحة البريطانية

ولدت الطفلة هارلان راي قبل عيد الميلاد مباشرة وتقول كيلي إنها لا يمكن أن تكون أكثر سعادة. إنها تريد دعم الأشخاص الآخرين الذين يمرون بتحديات تتعلق بالخصوبة وتأمل أن تتدرب كممرضة خصوبة.

تقول: "ما زلت لا أصدق أننا حصلنا عليه، ما زلت لا أصدق أنه ملكنا. لم أكن لانتهيت من آثار الحمل لولا العلاج الذي تلقيته وما زلنا ندخر إذا اضطررنا لدفع تكاليف التلقيح الاصطناعي."

صدر الصورة، Amber Izzo التعليق على الصورة، تأمل أمبر في توسيع حملتها للوصول العادل إلى التلقيح الاصطناعي في وزارة الصحة

يفكر كل من أمبر وكيلي في محاولة إنجاب طفل آخر، لكنهما يدركان تماما التكاليف العاطفية والمالية، بعد أن استنفدا جولتهما المجانية من التلقيح الاصطناعي.

تتخذ أمبر أيضا خطوات لتوسيع حملتها من أجل الوصول المتساوي إلى علاج الخصوبة التابع لوزارة الصحة البريطانية.

قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها تعمل على استراتيجية صحة المرأة في إنجلترا، تحتوي على "عدد من التغييرات المهمة والطموحات المستقبلية لتحسين الاختلافات في الوصول إلى خدمات الخصوبة الممولة من وزارة الصحة".