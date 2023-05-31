كيف بدأت الذكورية؟

قبل 23 دقيقة

التعليق على الصورة، في كثير من الأحيان في المجتمعات النسوية، يتم تقاسم السلطة والنفوذ بين النساء والرجال.

لقرون، كان لدى الناس افتراضات خاطئة حول أصول المجتمعات التي يسيطر عليها الذكور، كما تكتب أنجيلا سايني الصحفية العلمية.

في عام 1930، عندما أعلنت حديقة حيوان لندن عن عدم احتوائها على قسم مونكي هيل، موطن 40 قردا من فصيلة قرود البابون، تصدرت القصة عناوين الصحف.

لسنوات عديدة، كان قسم "مونكي هيل" ، كما كان معروفا، مسرحا لأعمال عنف دموية ووفيات متكررة. ذكرت المجلة الإخبارية الأمريكية تايم عن الحادث الذي ثبت أنه القشة الأخيرة: "لقد سرق جورج، وهو عضو شاب في مستعمرة البابون ، امرأة تنتمي إلى" الملك "، أكبر قرود البابون الأكبر سنا وأكبرها في مونكي هيل". بعد حصار شديد، انتهى الأمر بجورج بقتلها.

يلقي متنزه مونكي هيل بظلاله على كيفية تخيل خبراء الحيوانات هيمنة الذكور. عززت قرودها القاتلة الأسطورة الشائعة في ذلك الوقت بأن البشر كانوا جنساً ذكورياً بشكل طبيعي. بالنسبة لزوار حديقة الحيوان، شعروا كما لو أنهم ينظرون إلى ماضينا، الذي كان فيه الذكور العنيفون بطبيعتهم دائما ضحية للإناث الضعيفة.

في الحقيقة، لم يكن مونكي هيل طبيعيًا. كانت بيئتها الاجتماعية المشوهة نتاج عدد كبير جدا من ذكور القرود مع عدد قليل جدًا من الإناث بشكل مأساوي. بعد عقود فقط - مع اكتشاف أن أحد أقرب أقربائنا جينيا من الرئيسيات، قردة البونوبو، هو أمومي (على الرغم من أن ذكور النوع أكبر) - وافق علماء الأحياء على أن النظام الأبوي في جنسنا ربما لا يمكن تفسيره بالطبيعة وحدها.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، زوار حديقة الحيوان شعروا كما لو أنهم ينظرون إلى ماضي الإنسان، الذي كان فيه الذكور العنيفون بطبيعتهم دائما ضحية للإناث الضعيفة.

خلال السنوات القليلة الماضية، كنت أسافر حول العالم لفهم أصول النظام الذكوري البشري لكتابي "الأبوية". تعلمت أنه في حين أن هناك العديد من الأساطير والمفاهيم الخاطئة حول كيف أصبح الرجال يتمتعون بنفس القوة التي يتمتعون بها، فإن التاريخ الحقيقي يقدم أيضا رؤى حول كيفية تحقيق المساواة بين الجنسين في النهاية.

بالنسبة للمبتدئين، فإن الطرق البشرية في "تنظيم" أنفسنا ليس لها في الواقع الكثير من المتوازيات في مملكة الحيوان. تعكس كلمة "الأبوية"، التي تعني "حكم الأب"، كيف كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن قوة الذكور تبدأ في الأسرة حيث يكون الرجال هم أرباب أسرهم، وينقلون السلطة من الآباء إلى الأبناء. لكن في عالم الرئيسيات، هذا نادر الحدوث. كما لاحظت عالمة الأنثروبولوجيا ميليسا إيمري طومسون بجامعة نيو مكسيكو، فإن العلاقات الأسرية بين الأجيال في الرئيسيات يتم تنظيمها باستمرار من خلال الأمهات وليس الآباء.

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حدد علماء الأنثروبولوجيا ما لا يقل عن 160 مجتمعا قائما من الأم عبر الأمريكتين وإفريقيا وآسيا، حيث يُنظر إلى الناس على أنهم ينتمون إلى أسر أمهاتهم عبر الأجيال، مع انتقال الميراث من الأم إلى الابنة. في بعض هذه المجتمعات، تُعبد الآلهة ويبقى الناس في منازلهم طوال حياتهم. رجال شعب موسو في جنوب غرب الصين، على سبيل المثال، يساعدون في تربية أطفال أخواتهم بدلاً من أطفالهم.

في كثير من الأحيان في المجتمعات النسوية، يتم تقاسم السلطة والنفوذ بين النساء والرجال. في مجتمعات أسانتي النسوية في غانا، تنقسم القيادة بين الملكة الأم والزعيم الذكر، الذي تساعده في الاختيار. في عام 1900، قادت حاكمة أسانتي نانا يا أسانتيوا جيشها في تمرد ضد الحكم الاستعماري البريطاني.

كلما تعمقنا أكثر في عصور ما قبل التاريخ، زادت أشكال التنظيم الاجتماعي المتنوعة التي نراها. في موقع تشاتالهويوك البالغ من العمر 9000 عام في جنوب الأناضول في تركيا، والتي وُصفت ذات مرة بأنها أقدم مدينة في العالم من حيث حجمها وتعقيدها، تشير جميع البيانات الأثرية تقريبا إلى مستوطنة لم يحدث فيها الجنس فرقًا كبيرًا.

كيف يعيش الناس؟

يقول عالم الآثار إيان هودر من جامعة ستانفورد، الذي قاد مشروع بحث تشاتالهويوك حتى عام 2018، "تجد معظم المواقع التي ينقبها علماء الآثار أن الرجال والنساء يتبعون نظاما غذائيا مختلفا بسبب نمط حياتهم المختلف. ولكن في كاتالهويوك لا ترى ذلك على الإطلاق." يشير تحليل الرفات البشرية إلى أن الرجال والنساء كان لديهم أنظمة غذائية متطابقة، وقضوا نفس القدر من الوقت تقريبا في الداخل والخارج، وقاموا بأنواع مماثلة من العمل. حتى فارق الطول بين الجنسين كان طفيفا.

كشفت الحفريات في هذا الموقع وغيره من المواقع التي يعود تاريخها إلى نفس الوقت تقريبا عن وفرة من التماثيل النسائية، تملأ الآن خزانات المتاحف الأثرية المحلية. أشهرها امرأة جالسة في كاتالهويوك، اليوم خلف زجاج في متحف حضارات الأناضول في أنقرة. إنه يصور امرأة جالسة منتصبة، وجسدها مسنن بعمق مع تقدم العمر ولفائف رائعة من الدهون تتسرب من حولها. تحت ذراعيها المريحتين يبدو أن هناك قطتان كبيرتان، ربما نمر، تنظران إلى الأمام مباشرة كما لو كانت قد روضتهما.

كما نعلم، فإن طريقة الحياة التي لا تراعي نوع الجنس في تشاتالهويوك لم تستمر إلى الأبد. على مدى آلاف السنين، امتدت التسلسلات الهرمية الاجتماعية تدريجياً إلى هذه المنطقة الأوسع، التي تمتد اليوم في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. بعد آلاف السنين، في مدن مثل أثينا القديمة ، تطورت ثقافات بأكملها حول أساطير معادية للمرأة مفادها أن النساء كن ضعيفات، ولا يمكن الوثوق بهن ، ومن الأفضل قصرهن في المنزل.

السؤال الكبير هو لماذا؟

تساءل علماء الأنثروبولوجيا والفلاسفة عما إذا كانت الزراعة يمكن أن تكون نقطة التحول في توازن القوى بين الرجال والنساء. تحتاج الزراعة إلى الكثير من القوة البدنية. كان فجر الزراعة أيضًا عندما بدأ البشر في الاحتفاظ بممتلكاتهم مثل الماشية. وفقًا لهذه النظرية، ظهرت النخب الاجتماعية حيث بنى بعض الناس ممتلكات أكثر من غيرهم، ما دفع الرجال إلى التأكد من أن ثروتهم ستنقل إلى أطفالهم الشرعيين. لذلك، بدأوا في تقييد الحرية الجنسية للمرأة.

المشكلة في هذا أن النساء دائما ما يقمن بأعمال زراعية. في الأدب اليوناني والروماني القديم ، على سبيل المثال، هناك صور لنساء يحصدن الذرة وقصصًا عن شابات يعملن كرعاة. تُظهر بيانات الأمم المتحدة أنه حتى اليوم، تشكل النساء ما يقرب من نصف القوى العاملة الزراعية في العالم ويشكلن ما يقرب من نصف مديري الثروة الحيوانية على مستوى العالم في البلدان منخفضة الدخل. لطالما قامت نساء الطبقة العاملة والنساء المستعبدات في جميع أنحاء العالم بأعمال يدوية ثقيلة.

والأهم من ذلك بالنسبة لقصة النظام الذكوري، أنه كان هناك تدجين نباتي وحيواني لفترة طويلة قبل أن يظهر السجل التاريخي دليلاً واضحًا على الاضطهاد القائم على الجنس. يوضح هودر: "الفكرة القديمة القائلة بأنه بمجرد أن تحصل على الزراعة، تحصل على ممتلكات، وبالتالي تتحكم في النساء كممتلكات، فهي فكرة خاطئة، ومن الواضح أنها خاطئة". إذاً، المخططات الزمنية لا تتطابق.

تظهر أولى العلامات الواضحة على معاملة النساء بشكل مختلف تماما عن الرجال في وقت لاحق، في الدول الأولى في بلاد ما بين النهرين القديمة، المنطقة التاريخية حول نهري دجلة والفرات في ما يعرف الآن بالعراق وسوريا وتركيا. منذ حوالي 5000 عام، تظهر اللوحات الإدارية من مدينة أوروك السومرية في جنوب بلاد ما بين النهرين أن المسؤولين يبذلون جهدا كبيرا لإعداد قوائم مفصلة بالسكان والموارد.

يوضح عالم السياسة وعالم الأنثروبولوجيا جيمس سكوت في جامعة ييل، الذي ركزت أبحاثه على الدول الزراعية المبكرة: "قوة الشخص هي مفتاح السلطة بشكل عام". كانت النخب في هذه المجتمعات المبكرة بحاجة إلى أن يكون الناس متاحين لإنتاج فائض من الموارد لهم ، وأن يكونوا متاحين للدفاع عن الدولة - حتى للتضحية بحياتهم ، إذا لزم الأمر، في أوقات الحرب. يشكل الحفاظ على مستويات السكان ضغطًا لا مفر منه على الأسر. بمرور الوقت، كان من المتوقع أن تركز الشابات على إنجاب المزيد من الأطفال، وخاصة الأبناء الذين يكبرون للقتال.

كان أهم شيء بالنسبة للدولة هو أن كل شخص لعب دوره وفقًا لتصنيفه: ذكر أو أنثى. لم تكن المواهب أو الاحتياجات أو الرغبات الفردية مهمة. الشاب الذي لا يريد خوض الحرب قد يتعرض للسخرية على أنه فاشل. امرأة شابة لا تريد إنجاب أطفال أو لم تكن أمًا يمكن إدانتها على أنها غير طبيعية.

كما وثقت المؤرخة الأمريكية جيردا ليرنر، تظهر السجلات المكتوبة من ذلك الوقت أن النساء يختفين تدريجياً من عالم العمل والقيادة العام، ويتم دفعهن إلى الظل المنزلي للتركيز على الأمومة والعمل المنزلي. ويقترن هذا بممارسة الزواج "الأبوي"، حيث يُتوقع من الفتيات مغادرة بيوت طفولتهن للعيش مع أسر أزواجهن، والنساء المهمشات وجعلهن عرضة للاستغلال والإيذاء في منازلهن. مع مرور الوقت، تحول الزواج إلى مؤسسة قانونية جامدة تعامل النساء كممتلكات لأزواجهن، وكذلك الأطفال والعبيد.

بدلاً من البدء في الأسرة، يشير التاريخ بدلاً من ذلك إلى النظام الذكوري الذي يبدأ بمن هم في السلطة في الدول الأولى. المطالب من الأعلى انتقلت إلى الأسرة، مما أدى إلى حدوث تمزقات في العلاقات الإنسانية الأساسية، حتى تلك بين الآباء وأطفالهم. لقد زرع شعور عدم الثقة بين أولئك الذين قد يلجأ إليهم الناس من أجل الحب والدعم. لم يعد الناس يعيشون لأنفسهم ولأولئك الأقرب إليهم. الآن، كانوا يعيشون في مصلحة الدولة الأبوية.

لا يزال تفضيل الأبناء سمة من سمات البلدان الأبوية التقليدية اليوم، بما في ذلك الهند والصين، حيث أدى التحيز إلى معدلات عالية من قتل الأجنة للإناث بحيث تكون نسب الجنس منحرفة بشكل كبير. أظهر الإحصاء الهندي لعام 2011 أنه كان به 111 فتى لكل 100 فتاة، على الرغم من أن البيانات تشير إلى أن هذه الأرقام تتحسن مع تغير الأعراف الاجتماعية لصالح البنات.

يستمر استغلال المرأة في الزواج الأبوي. تم تصنيف الزواج القسري، وهو النسخة الأكثر تطرفاً من ذلك، على أنه شكل من أشكال العبودية الحديثة من قبل منظمة العمل الدولية في إحصائياتها لأول مرة في عام 2017. وتشير أحدث التقديرات، من عام 2021، إلى أن 22 مليون شخص على مستوى العالم يعيشون في الزواج القسري.

كان الضرر النفسي الدائم للدولة الأبوية هو جعل نظامها الجندري يبدو طبيعيًا بنفس الطريقة التي تم بها تأطير الاضطهاد الطبقي والعرقي تاريخيًا على أنه أمر طبيعي من قبل من هم في السلطة. أصبحت هذه الأعراف الاجتماعية قوالب نمطية لنوع الجنس اليوم، بما في ذلك فكرة أن المرأة تهتم وترعى بشكل عام وأن الرجال جميعًا عنيفون بشكل طبيعي ومناسبون للحرب. من خلال حصر الناس عمدًا في الأدوار الضيقة بين الجنسين، فإن النظام الأبوي لم يلحق الضرر بالنساء فحسب، بل أيضا بالعديد من الرجال. كانت نيتها هي خدمة من هم في القمة فقط: نخب المجتمع.

إذا أخذنا قسم مونكي هيل في حديقة حيوان لندن في عشرينيات القرن الماضي كمثال، إذن، هذا نظام مشوه، نظام عزز عدم الثقة وسوء المعاملة. تعتبر حركات المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم أعراضًا للتوتر الاجتماعي الذي يعيشه البشر في المجتمعات الأبوية منذ قرون. كما كتبت المُنظرة السياسية آن فيليبس، "إن أي شخص، إذا أعطي نصف فرصة، سيفضل المساواة والعدالة على اللامساواة والظلم".

على الرغم من صعوبة النضال ضد النظام الأبوي في بعض الأحيان ، إلا أنه لا يوجد شيء في طبيعتنا يقول إننا لا نستطيع العيش بشكل مختلف. يمكن أيضًا أن يعيد البشر تشكيل المجتمع الذي يصنعه البشر.