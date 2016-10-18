تقارير خاصة
أهم الاخبار
...إلى القمر وما هو أبعد من ذلك
تنوي الولايات المتحدة العودة إلى القمر من بوابة مشروع أرتميس، وذلك ضمن توجه الرئيس ترامب لإيصال بشر إلى القمر بحلول عام 2024.
- 18 يوليو/ تموز 2019
"المعجزة" الطبية في فصل صفا عن مروة
تابعت بي بي سي حصريا ما جرى خلال سلسلة من العمليات الرائدة بأحد المستشفيات البريطانية لفصل الاختين صفا ومروة.
- 23 يوليو/ تموز 2019
ما الذي يحدث لمسلمي إقليم شينجيانغ الصيني؟
بي بي سي تكشف أدلة تشير إلى حجم منظومة المعتقلات التي تحتجز فيها الحكومة الصينية مئات الآلاف من سكان إقليم شينجيانغ الغربي المسلمين.
- 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
ما أهم كنوز كاتدرائية نوتردام؟
تسبب الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس بأضرار غير قابلة للاصلاح في بعض أجزائها. لكن ما الذي يميز هذا البناء ويجعله فريداً على المستوى العالمي؟
- 16 أبريل/ نيسان 2019
حكاية عمار وعودته إلى كنف أسرته
عمار، الصبي العراقي الذي انقذته السياسية البريطانية إيما نيكولسون، يعود إلى كنف أسرته في العراق بعد أن تتبعه أقاربه عبر الانترنت.
- 16 مايو/ أيار 2019
مخيم الهول حيث يعيش من لا يريدهم أحد
يؤوي مخيم الهول في سوريا نحو 70 ألفا من نسوة وأطفال ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.
- 16 أبريل/ نيسان 2019
رحلة الأفيون من أفغانستان إلى دول أوروبا
قصة طريق الأفيون كما يرويها أولئك الذين يعيشونها في تقرير مفصل لبي بي سي عن تجارة هذه المادة وكيفية وصولها إلى أوروبا والآثار التي تتسبب فيها.
- 3 أبريل/ نيسان 2019
"حياتي لا تقدّر بثمن" الحملة التي تهدف إلى القضاء على الدعارة في هولندا
نحو 42 الفا من الشباب يوقعون على عريضة تطالب بالقضاء على الدعارة في هولندا، مما يعني أن الموضوع سيناقش في البرلمان في بلد أوروبي تطبق فيه قوانين متسامحة جدا فيما يتعلق بدفع المال مقابل الجنس.
- 10 أبريل/ نيسان 2019
"اعتقدت بأن التحول عن المثلية سيجعلني سعيدة"
بعد صراع من أجل التوفيق بين هويتها الجنسية ودينها، قضت شولي سنة كاملة في برنامج علاجي لتحويلها من المثلية إلى الوضع الجنسي العادي.
- 8 أبريل/ نيسان 2019
كيف غيّرت كلبة ضالة حياتي إلى الأبد؟
دراجة اسكتلندية من أصول إيرانية تروي في كتابها، قصة صداقتها غير المتوقعة مع كلب متشرد وكيف غيرت مجرى حياتها.
- 9 أبريل/ نيسان 2019
ثلاثون عاما على لوكربي
أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي في اسكتلندا سنة 1988 سقطت طائرة ركاب أميركية تابعة لشركة طيران بان أمريكان لتندلع أكبر أزمة بين ليبيا والغرب في القرن العشرين.
- 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
بي بي سي عربي: من "الراديو" إلى "الديجتال"
بي سي عربي تحتفي في ذكراها الثمانين بالأشواط التي قطعتها من الإذاعة إلى عصر الوسائط المتعددة
- 30 يناير/ كانون الثاني 2018
موت نهر النيل
نهر النيل، أطول أنهار العالم، مريض ويزداد مرضه خطورة بمرور الأيام.
- 18 أبريل/ نيسان 2018
عملية استعادة الموصل
تغطية موسعة للعملية العسكرية التي تشنها القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، والمناطق المحيطة بها، من تنظيم الدولة الاسلامية.
- 13 مارس/ آذار 2017
الأزمة الأمريكية - الكورية الشمالية
تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول برنامجي بيونغيانغ النووي والصاروخي.
- 14 أغسطس/ آب 2017
تطورات "الأزمة القطرية"
تغطية مفصلة لتطورات الأزمة المتواصلة بين السعودية ودولة الامارات والبحرين ومصر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.
- 13 يونيو/ حزيران 2017
التحرش الجنسي وكسر حاجز الصمت
فضائح واتهامات بالتحرش الجنسي تثار منذ فترة ترافقها حملات لكسر الصمت المحيط بحوادث من هذا النوع.
- 19 فبراير/ شباط 2018
يوم المرأة العالمي: مزيد من المكاسب وتجدد المطالب من أجل المساواة
نساء العالم يكتسبن مزيدا من الحقوق في مختلف أرجاء العالم وعلى مختلف الصعد، لكن تحقيق المساواة مع الرجل لا يزال بعيد المنال خصوصا في الدول النامية.
- 8 مارس/ آذار 2018
شاهد مقتطفات راديو مصورة بالفيديو
مقاطع فيديو مختارة من برامج بي بي سي عربي الإذاعية
- 11 أبريل/ نيسان 2018
الأخبار الرئيسيةسقوط عشرات القتلى في العملية التركية شمال شرقي سوريا
عشرات القتلى يسقطون من الجانبين مع استمرار الهجوم الذي تشنه تركيا وقوات موالية لها على المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا التي تخضع لسيطرة الأكراد.