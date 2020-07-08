بي بي سي عربي: خدمة إعلامية بوسائط متعددة

بي بي سي عربي شبكة لنقل الأخبار والمعلومات الى العالم العربي عبر وسائط متعددة، تشمل الإذاعة والتلفزيون وأجهزة الكومبيوتر بأنواعها والهواتف المحمولة بأشكالها.

وتعد بي بي سي عربي أكبر وأقدم خدمة إعلامية تطلقها بي بي سي بلغة غير اللغة الإنجليزية، وقد واصلت تطورها منذ انطلاقها في 3 يناير/ كانون الثاني عام 1938 حتى صارت في مقدمة المحطات الإعلامية في العالم.

تبث بي بي سي عربي أخبارا غير متحيزة ودقيقة، ومعلومات مبنية على الخبرة و التحليل المعمق. وتضع اهتمامات وحاجات المستمعين في بؤرة اهتماماتها.

ولقد أثبتت استطلاعات الرأي المستقلة أن مشاهدي بي بي سي ومستمعيها يعتبرونها الأكثر مصداقية والأكثر نزاهة وموضوعية في العالم العربي إلى جانب سمعتها الراسخة في جودة الخدمة المقدمة، كما اكتسب موقع بي بي سي عربي الذي يقدم خدمات واسعة مستويات عالية من الثقة بين الجمهور.

الجمهور مساهم أساسي

تعمل بي بي سي عربي على إشراك مستمعيها ومشاهديها في برامجها التفاعلية، الامر الذي شجع على نقاش وحوار معمقين حول كثير من القضايا.

وتهدف إلى توسيع أجندتها الأخبارية للجمهور في المنطقة، وتشرك مشاهدين ومستمعين في برامجها بالسماح لهم بالنقاش والتعليق ومحاورة بعضهم البعض. فهي خدمة إخبارية يمكن للمستمعين والمشاهدين المشاركة الفعلية فيها مما يثري محتوى برامجها.

تبث احدث أخبار بي بي سي الآن عبر الراديو والتلفزيون على الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة وعبر التطبيقات المتوفرة على هذه الأجهزة. ويمكن الاشتراك في خدمة أخبار بي بي سي عربي العاجلة أيضا على الهاتف المحمول في بلدان العالم العربي.

شبكة واسعة لجمع الأخبار

تغطي بي بي سي شؤون الشرق الأوسط عبر شبكة واسعة من المراسلين الصحفيين المتخصصين شؤون بلدان العالم العربي.

وبالرغم من أن إنتاج البرامج يتم في استوديوهات لندن والقاهرة، فإن بي بي سي عربي لها مراسلوها في أهم المواقع المحورية في المنطقة، وفي أهم العواصم العالمية.

ومع أن التغطية الأخبارية لقضايا العالم العربي تظل أمرا أساسيا، فإن بي بي سي تحرص على نقل وجهة النظر العالمية الأرحب لمستمعيها ومشاهديها في كل مكان.

وتستخدم بي بي سي عربي مصادر بي بي سي الكبرى في مجال جمع الأخبار في سائر أنحاء العالم. ويمكن للمهتمين بتغطية بي بي سي الأخبارية الاعتماد على النقل الحي من مكان الحدث، والخبرة في التحليل المقدمة من 250 مراسلا على الأقل منتشرين في 72 مكتبا لبي بي سي في مختلف أنحاء العالم. كما يوجد مراسلون لبي بي سي عربي في دول عدة خارج العالم العربي.

بي بي سي من هنا لندن إلى عصر الوسائط المتعددة

جمهور بي بي سي عربي

يزور موقع بي بي سي الإلكتروني الملايين من المتابعين للاطلاع على آخر التطورات والتزود بالمعلومات المطلوبة.

ويرجع هذا الى الثقة التي حاز عليها موقع بي بي سي عربي بين زواره، اذ أنهم يبحثون في أوقات الأزمات عن مصدر يثقون به للحصول على الأخبار والمعلومات المفيدة، ويطمئنون الى حياديته في تغطية التطورات الهامة، فيتوجهون الى موقع بي بي سي عربي للحصول على ذلك.

ويتابعنا جمهور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام ويوتيوب

كما تعكس أعداد المشاهدين والمستمعين المرتفعة لتلفزيون وإذاعة بي بي سي عربي التقدير العالي الذي تتمتع به هاتان الخدمتان.

ويشكل جمهور الخدمة العربية جزءا من جمهور أوسع يضم عشرات الملايين يستفيدون من الوسائط المتعددة التي توفرها بي بي سي لمتابعيها في أنحاء العالم.

لقد أوضحت التجارب ان الإقبال على بي بي سي عربي يرتفع في أوقات الأزمات والأحداث الكبرى التي تؤثر على المنطقة، مثل الأوضاع التي مر بها العراق ومصر وسوريا والسودان والجزائر، وما جرى في بلدان ما عرف بـ "الربيع العربي"، وكذلك الأحداث التي رافقت وجود ما سمي بـ "تنظيم الدولة الإسلامية"، وغير ذلك من التطورات التي شهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج.

ولا بد أيضا من الإشارة إلى المتابعة المكثفة من جمهورنا لتغطية بي سي العربي بكل وسائطها لانتشار وباء كورونا في شتى بقاع العالم.