كيف تعمل بي بي سي لتعزيز الشفافية والثقة في الأخبار المنشورة على الموقع؟

تُعرف بي بي سي عند جمهورها في بريطانيا والعالم بتقديم الأخبار التي يمكنكم الوثوق بها. ويسعى موقعنا الإلكتروني وكذلك خدمة التلفزيون والبث الإذاعي إلى توفير صحافة تتسم بالدقة والحياد، والاستقلال والإنصاف.

وتنص القيم التحريرية الخاصة بنا على أن "الثقة التي يضعها جمهورنا في محتوانا تشكل عماد كل شيء نقوم به. نحن مستقلون ومحايدون وصادقون، وملتزمون بتحقيق أعلى المعايير من حيث الدقة والحياد ونسعى لتجنب تضليل جمهورنا سواء عن قصد أو بتقديم معلومات مضللة"، كما أن "التزامنا بالحياد يأتي في صلب علاقة الثقة القائمة مع جمهورنا. في كل إنتاجنا، نتعامل مع كل موضوع من الموضوعات بالحياد الذي يعكس جميع وجهات النظر على أوسع نطاق. ونأخذ بنظر الاعتبار جميع الحقائق ذات الصلة بإنصاف وعقلية منفتحة".

نعلم أن تشخيص الصحافة ذات الصدقية على الإنترنت يمكن أن يكون تجربة مُربكة، كما نعلم أن الجمهور يرغب في معرفة كيف يتم إنتاج صحافة بي بي سي.

ولهذه الأسباب، تبذل "بي بي سي نيوز" جهودا أكبر لشرح طبيعة المعلومات التي تقرأونها أو تشاهدونها على موقعنا، وما هي الجهة التي تأتي منها الأخبار، وكيف يتم إعداد قصة معينة على النحو الذي تُقدم به.

وبهذا يمكننا مساعدتك على الحكم بنفسك لماذا تحظى بي بي سي نيوز بالثقة.

ونعمل أيضا على جعل هذه المؤشرات المتعلقة بالصحافة الجديرة بالثقة "مقروءة آليا"، أي يمكن العثور عليها في محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، والمساعدة على التعرف بصورة أفضل على المصادر الموثوقة للمعلومات أيضا.

أفضل ممارسة

وضعت لبي بي سي، منذ وقت طويل، سياستها التحريرية التي تشمل كل محتوانا مع تثبيت المعايير المتوقعة من صحافيينا. ولتسهيل رؤية كيف تُستخدم إرشادات بي بي سي في غرفة الأخبار، أدرجنا كل الأقسام ذات الصلة في هذه الصفحة.

تتمثل مهمة بي بي سي في خدمة المصلحة العامة، إذ تقدم خدمات لجميع فئات جمهورها من خلال منتج صحفي يؤمن المعلومة والتعليم والترفيه، بنوعية تتسم بالحياد والجودة العالية والتميز. التفاصيل الكاملة متاحة في ميثاق بي بي سي.

بنية الملكية، والتمويل، والمنح: نحن مستقلون عن أي مصالح وترتيبات خارجية من شأنها أن تُقوض نزاهتنا التحريرية. وينبغي على جمهورنا أن يكون واثقا من أن قراراتنا لا تتأثر بالمصالح الخارجية، أو الضغوط السياسية أو التجارية، أو أي مصالح شخصية. بإمكانكم التعرف أكثر على كيفية تمويل بي بي سي نيوز سواء في المملكة المتحدة أو في العالم وذلك من خلال ميثاق استقلال بي بي سي.

. تاريخ التأسيس: تأسست بي بي سي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1922. اقرأ المزيد عن تاريخ بي بي سي.

السياسة الأخلاقية: تُوضح السياسة التحريرية لبي بي سي القيم والممارسات التحريرية التي يُتوقع أن يتم الالتزام بها في كل إنتاجنا.

روابط أخرى:

سياسة التنوع: تعرفوا على التزام بي بي سي نيوز بالتنوع في ميثاق بي بي سي.

تقرير التنوع بشأن صحفيي وموظفي بي بي سي: اطلعوا على المزيد حول كيفية عمل بي بي سي نيوز على تعزيز التنوع في تقرير المعلومات المتعلق بالمساواة في بي بي سي.

التصحيح: بي بي سي ملتزمة بتحقيق أقصى درجات الدقة . السياسات المتعلقة بالتصحيحات يمكن العثور عليها في الأقسام التالية المتعلقة بسياستنا التحريرية. .

إنتاجنا يجب أن يعتمد على مصادر جيدة، وأدلة سليمة قابلة للاختبار بشكل كامل على أن تُعرض في لغة واضحة ودقيقة. ويجب أن نكون صادقين ومنفتحين بشأن ما لا نعرفه، ونتجنب التكهنات التي لا أساس لها من الصحة. المزاعم والادعاءات والحقائق المادية وباقي المحتويات التي لا يمكن التأكد من صحتها ينبغي، عادة، أن تُنسب إلى قائليها. .

نحن منفتحون على الاعتراف بالأخطاء عند وقوعها ونُشجع على ثقافة الاستعداد للتعلم منها .

إذا تم تحرير مقال مُعين بعد نشره بهدف تصحيح خطأ مادي، فإن ملاحظة ستُضاف في نهاية النص تعلم القارئ بأن تعديلا أو تصحيحا أُدْخِل عليه مع ذكر تاريخ التغيير. وإذا كان ثمة خطأ بسيط في قصة معينة بحيث لا يتغير مضمونها التحريري (مثلا خطأ في تهجئة الاسم)، فإن التصحيح سيتم دون ملاحظة إضافية.

وما لم يكن المحتوى مُتاحا على وجه التحديد لمدة محدودة جدا، فثمة فالمفترض أن المواد المنشورة في الإنترنت ستصبح جزءا من أرشيف يمكن الوصول إليه ولن تتعرض عادة للحذف. لكن الظروف الاستثنائية قد تشمل أسبابا قانونية، أو مخاطر متعلقة بالسلامة الشخصية، أو انتهاكا جسيما للمعايير التحريرية التي لا يمكن إصلاحها ما عدا عن طريق حذف المواد.

روابط أخرى:

التأكد من البيانات/معايير تقصي الحقائق: دقة البي بي سي وسياسة التأكد من البيانات مُوضحة في الإرشادات التحريرية بشأن الدقة.

مصادر غير مسماة: سياسة بي بي سي والتوجيهات المتعلقة باستخدام مصادر مجهولة مُفصلة في الإرشادات التحريرية.

روابط أخرى:

- ملاحظات يمكن اتخاذ إجراء بشأنها: طريقة الشكوى في بي بي سي مُوضحة في إطار العمل المتعلق بتقديم شكوى في بي بي سي..

- القيادة: تعرف على كبار أعضاء الفريق التنفيذي في البي بي سي الذي يدير قطاع الأخبار: مجلس بي بي سي نيوز.

خبرة الصحفي

تحمل مواد بي بي سي نيوز المستندة إلى تقارير خاصة اسم وتخصص الصحفي، كما يفعل الشيء نفسه، غالباً، صحفيون متخصصون في حقول معينة.

أما القصص الإخبارية العامة، التي تميل إلى الجمع بين معلومات مستقاة من مصادر شتى، بما في ذلك وكالات الأنباء، وخدمة جمع الأخبار في بي بي سي، وبرامج البث في بي بي سي، أو تلك التي أنتجها عدة صحفيين خلال اليوم، فلا تتضمن اسم الكاتب وتخصصه.

أنواع العمل

تميِّز بي بي سي نيوز بين الآراء والتقارير المستندة للوقائع. ونستخدم التصنيفات المقروءة آليا في ست فئات:

الأخبار- الصحافة المستندة إلى الحقائق، سواء تلك التي خضعت مباشرة لملاحظة المراسل وتثبته منها، أو تم نقلها والتثبت منها من مصادر مطلعة

التحليل - محتوى قائم أساسا على معرفة متخصصة لكاتب معين، سواء كان صحفيا في بي بي سي أو خبيرا خارجيا، للمساعدة في فهم شؤون الساعة المعقدة واتجاهات الأخبار

اسأل الجمهور- محتوى يستهدف الحصول على ردود فعل الجمهور المباشرة

المواد التوضيحية - محتوى يُقدم تفسيرات واضحة مبنية على حقائق بشأن الأسباب والسياقات الكامنة وراء الخبر

الرأي- بي بي سي محايدة ولا تقدم آراء خاصة بها، لكننا ننشر أحيانا تعبيرات عن وجهات نظر شخصية من قبل خبراء خارجيين، تلتزم فكرة معينة وتستخلص النتائج بناء على تأويل الكاتب للحقائق والمعطيات

مراجعة - محتوى قائم على التقييم النقدي لحدث معين أو لعمل فني إلخ، يتضمن رأيا مباشرا

اقتباسات ومراجع

إنتاجنا ينبغي أن يستند إلى مصادر جيدة، بشكل يتناسب مع موضوعه وطبيعته، وذلك بناء على أدلة سليمة، وقابلة للاختبار بشكل كلي مع استخدام لغة واضحة ودقيقة. نسعى لنكون صادقين ومنفتحين بشأن ما لا نعرفه مع تجنب التكهنات التي لا أساس لها من الصحة.

وعندما تعتمد بي بي سي نيوز على مصدر واحد في تغطيتها لجانب رئيسي من حدث معين، فإنها تسعى إلى ذكر هذا المصدر متى أمكن ذلك. وعادة ما نرتبط بالتقارير الرسمية، والبيانات الإحصائية ومصادر أخرى للمعلومات، لتمكينكم من الحكم بأنفسكم على المعلومات الأساسية التي نستند إليها.

ومتى كان ذلك مناسبا، نقدم أيضا روابط ذات صلة بشأن مواقع لأطراف ثالثة تُقدم معلومات إضافية، أو مواد بشأن المصدر الرئيسي، أو تعليقات مستنيرة.

منهجية

وفي ما يتعلق بالمقالات المُعمقة، مثل التحقيقات المعقدة أو مشاريع صحافة البيانات، سنساعدكم على فهم كيفية انجاز العمل من خلال استعراض البيانات التي نستند إليها والكشف عن أي شروط، أو افتراضات، أو أطر منهجية مستخدمة، مثل تصميم الدراسة؛ وحجم العينة؛ والقابلية للتمثيل، وهامش الخطأ؛ وكيفية جمع البيانات، ومدى الأهمية الجغرافية؛ والمدد الزمنية المطلوبة.