جدول البث الإذاعي
راديو بي بي سي عربي
جدول البث الإذاعي
|الإثنين
|GMT
|الأدب العربي - إعادة 1
|00:00
|الأدب العربي - إعادة 2
|00:30
|نقطة حوار - إعادة
|01:00
|نقطة حوار - إعادة
|01:30
|نقطة حوار - إعادة
|02:00
|حديث الساعة - إعادة
|02:30
|العالم هذا الصباح
|03:00
|العالم هذا الصباح
|03:30
|العالم هذا الصباح
|04:00
|الخليج هذا الصباح
|04:30
|العالم هذا الصباح
|05:00
|العالم هذا الصباح
|05:30
|العالم هذا الصباح
|06:00
|الخليج هذا الصباح
|06:30
|حول العالم 1
|07:00
|حول العالم 2
|07:30
|نقطة حوار - إعادة
|08:00
|الخليج هذا الصباح - إعادة
|08:30
|عالم الكتب - إعادة
|09:00
|أيام من بي بي سي - إعادة
|09:30
|نقطة حوار - إعادة
|10:00
|نقطة حوار - إعادة
|10:30
|صندوق النغم 1
|11:00
|صندوق النغم 2
|11:30
|عالم الظهيرة
|12:00
|حديث الساعة
|12:30
|نقطة حوار - إعادة
|13:00
|عنها في نصف ساعة
|13:30
|بي بي سي اكسترا
|14:00
|بي بي سي اكسترا
|14:30
|العالم هذا المساء
|15:00
|بروح رياضية
|15:30
|نقطة حوار
|16:00
|نقطة حوار
|16:30
|نقطة حوار
|17:00
|حديث الساعة - إعادة
|17:30
|مسلسل إذاعي
|18:00
|بروح رياضية - إعادة
|18:30
|بي بي سي اكسترا 1 – إعادة
|19:00
|بي بي سي اكسترا 2 – إعادة
|19:30
|حول العالم 1
|20:00
|حول العالم 2- إعادة
|20:30
|نقطة حوار - إعادة
|21:00
|نقطة حوار - إعادة
|21:30
|بي بي سي اكسترا 1 – إعادة
|22:00
|بي بي سي اكسترا 2 – إعادة
|22:30
|نقطة حوار - إعادة
|23:00
|عنها في نصف ساعة – إعادة
|23:30
|الثلاثاء
|GMT
|صندوق النغم 1
|00:00
|صندوق النغم 2
|00:30
|نقطة حوار - إعادة
|01:00
|نقطة حوار - إعادة
|01:30
|نقطة حوار - إعادة
|02:00
|حديث الساعة
|02:30
|العالم هذا الصباح
|03:00
|العالم هذا الصباح
|03:30
|العالم هذا الصباح
|04:00
|جولة مغاربية
|04:30
|العالم هذا الصباح
|05:00
|العالم هذا الصباح
|05:30
|العالم هذا الصباح
|06:00
|جولة مغاربية - إعادة
|06:30
|صندوق النغم 1
|07:00
|صندوق النغم 2
|07:30
|نقطة حوار - إعادة
|08:00
|جولة مغاربية - إعادة
|08:30
|حول العالم 1 – إعادة
|09:00
|خرافات كورونا - إعادة
|09:30
|نقطة حوار - إعادة
|10:00
|نقطة حوار - إعادة
|10:30
|نقطة حوار - إعادة
|11:00
|المشهد
|11:30
|عالم الظهيرة
|12:00
|حديث الساعة
|12:30
|حول العالم 1 – إعادة
|13:00
|عنها في نصف ساعة
|13:30
|بي بي سي اكسترا
|14:00
|بي بي سي اكسترا
|14:30
|العالم هذا المساء
|15:00
|بروح رياضية
|15:30
|نقطة حوار - إعادة
|16:00
|نقطة حوار - إعادة
|16:30
|نقطة حوار - إعادة
|17:00
|حديث الساعة - إعادة
|17:30
|حول العالم 1 - إعادة
|18:00
|بروح رياضية - إعادة
|18:30
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|19:00
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|19:30
|بلا قيود
|20:00
|المشهد
|20:30
|نقطة حوار - إعادة
|21:00
|نقطة حوار - إعادة
|21:30
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|22:00
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|22:30
|نقطة حوار - إعادة
|23:00
|عنها في نصف ساعة - إعادة
|23:30
|الإربعاء
|GMT
|عالم الكتب - إعادة
|00:00
|أيام من بي بي سي - إعادة
|00:30
|نقطة حوار - إعادة
|01:00
|نقطة حوار - إعادة
|01:30
|نقطة حوار - إعادة
|02:00
|حديث الساعة – إعادة
|02:30
|العالم هذا الصباح
|03:00
|العالم هذا الصباح
|03:30
|العالم هذا الصباح
|04:00
|الخليج هذا الصباح
|04:30
|العالم هذا الصباح
|05:00
|العالم هذا الصباح
|05:30
|العالم هذا الصباح
|06:00
|الخليج هذا الصباح
|06:30
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|07:00
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|07:30
|نقطة حوار - إعادة
|08:00
|الخليج هذا الصباح
|08:30
|مسلسل إذاعي
|09:00
|المشهد - إعادة
|09:30
|نقطة حوار - إعادة
|10:00
|نقطة حوار - إعادة
|10:30
|نقطة حوار - إعادة
|11:00
|حول العالم 2 - إعادة
|11:30
|عالم الظهيرة
|12:00
|حديث الساعة
|12:30
|عالم الكتب - إعادة
|13:00
|عنها في نصف ساعة
|13:30
|بي بي سي اكسترا
|14:00
|بي بي سي اكسترا
|14:30
|العالم هذا المساء
|15:00
|بروح رياضية
|15:30
|نقطة حوار
|16:00
|نقطة حوار
|16:30
|نقطة حوار
|17:00
|حديث الساعة - إعادة
|17:30
|عالم الكتب - إعادة
|18:00
|بروح رياضية - إعادة
|18:30
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|19:00
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|19:30
|صندوق النغم
|20:00
|صندوق النغم
|20:30
|نقطة حوار - إعادة
|21:00
|نقطة حوار - إعادة
|21:30
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|22:00
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|22:30
|نقطة حوار - إعادة
|23:00
|عنها في نصف ساعة – إعادة
|23:30
|الخميس
|GMT
|صندوق النغم - إعادة
|00:00
|صندوق النغم - إعادة
|00:30
|نقطة حوار - إعادة
|01:00
|نقطة حوار - إعادة
|01:30
|نقطة حوار - إعادة
|02:00
|حديث الساعة – إعادة
|02:30
|العالم هذا الصباح
|03:00
|العالم هذا الصباح
|03:30
|العالم هذا الصباح
|04:00
|جولة مغاربية
|04:30
|العالم هذا الصباح
|05:00
|العالم هذا الصباح
|05:30
|العالم هذا الصباح
|06:00
|جولة مغاربية
|06:30
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|07:00
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|07:30
|نقطة حوار - إعادة
|08:00
|جولة مغاربية
|08:30
|صندوق النغم - إعادة
|09:00
|صندوق النغم - إعادة
|09:30
|نقطة حوار - إعادة
|10:00
|نقطة حوار - إعادة
|10:30
|نقطة حوار - إعادة
|11:00
|أيام من بي بي سي - إعادة
|11:30
|عالم الظهيرة
|12:00
|حديث الساعة
|12:30
|بلا قيود - إعادة
|13:00
|عنها في نصف ساعة
|13:30
|بي بي سي اكسترا 1
|14:00
|بي بي سي اكسترا 2
|14:30
|العالم هذا المساء
|15:00
|بروح رياضية
|15:30
|نقطة حوار - إعادة
|16:00
|نقطة حوار - إعادة
|16:30
|نقطة حوار - إعادة
|17:00
|حديث الساعة - إعادة
|17:30
|بلا قيود - إعادة
|18:00
|بروح رياضية - إعادة
|18:30
|بي بي سي اكسترا 1 - إعادة
|19:00
|بي بي سي اكسترا 2 - إعادة
|19:30
|عالم الكتب - إعادة
|20:00
|أيام من بي بي سي - إعادة
|20:30
|نقطة حوار - إعادة
|21:00
|نقطة حوار - إعادة
|21:30
|بي بي سي اكسترا 1- إعادة
|22:00
|بي بي سي اكسترا 2- إعادة
|22:30
|نقطة حوار - إعادة
|23:00
|عنها في نصف ساعة – إعادة
|23:30
|الجمعة
|GMT
|عالم الكتب - إعادة
|00:00
|المشهد - إعادة
|00:30
|نقطة حوار - إعادة
|01:00
|نقطة حوار - إعادة
|01:30
|نقطة حوار - إعادة
|02:00
|حديث الساعة – إعادة
|02:30
|العالم هذا الصباح
|03:00
|العالم هذا الصباح
|03:30
|العالم هذا الصباح
|04:00
|العالم هذا الصباح
|04:30
|العالم هذا الصباح
|05:00
|العالم هذا الصباح
|05:30
|العالم هذا الصباح
|06:00
|العالم هذا الصباح
|06:30
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|07:00
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|07:30
|نقطة حوار - إعادة
|08:00
|المشهد - إعادة
|08:30
|بلا قيود - إعادة
|09:00
|عنها في نصف ساعة
|09:30
|نقطة حوار - إعادة
|10:00
|نقطة حوار - إعادة
|10:30
|نقطة حوار - إعادة
|11:00
|دنيانا
|11:30
|عالم الظهيرة
|12:00
|حديث الساعة
|12:30
|مسلسل إذاعي
|13:00
|عنها في نصف ساعة
|13:30
|بي بي سي اكسترا 1
|14:00
|بي بي سي اكسترا 2
|14:30
|العالم هذا المساء
|15:00
|بروح رياضية
|15:30
|نقطة حوار
|16:00
|نقطة حوار
|16:30
|نقطة حوار
|17:00
|حديث الساعة - إعادة
|17:30
|عالم الكتب - إعادة
|18:00
|بروح رياضية - إعادة
|18:30
|بي بي سي اكسترا 1 – إعادة
|19:00
|بي بي سي اكسترا 2 – إعادة
|19:30
|صندوق النغم - إعادة
|20:00
|صندوق النغم - إعادة
|20:30
|نقطة حوار - إعادة
|21:00
|نقطة حوار - إعادة
|21:30
|بي بي سي اكسترا 1 – إعادة
|22:00
|بي بي سي اكسترا 2 – إعادة
|22:30
|نقطة حوار - إعادة
|23:00
|عنها في نصف ساعة – إعادة
|23:30
|السبت
|GMT
|بلا قيود - إعادة
|00:00
|دنيانا - إعادة
|00:30
|نقطة حوار - إعادة
|01:00
|نقطة حوار - إعادة
|01:30
|نقطة حوار - إعادة
|02:00
|حديث الساعة – إعادة
|02:30
|العالم هذا الصباح
|03:00
|العالم هذا الصباح
|03:30
|العالم هذا الصباح
|04:00
|العالم هذا الصباح
|04:30
|العالم هذا الصباح
|05:00
|العالم هذا الصباح
|05:30
|العالم هذا الصباح
|06:00
|العالم هذا الصباح
|06:30
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|07:00
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|07:30
|نقطة حوار - إعادة
|08:00
|أيام من بي بي سي - إعادة
|08:30
|صندوق النغم - إعادة
|09:00
|صندوق النغم - إعادة
|09:30
|نقطة حوار - إعادة
|10:00
|نقطة حوار - إعادة
|10:30
|الأدب العربي - إعادة 1
|11:00
|الأدب العربي - إعادة 2
|11:30
|عالم الظهيرة
|12:00
|حديث الساعة
|12:30
|عالم الكتب - إعادة
|13:00
|عنها في نصف ساعة
|13:30
|بي بي سي اكسترا
|14:00
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|14:30
|العالم هذا المساء
|15:00
|بروح رياضية
|15:30
|نقطة حوار
|16:00
|نقطة حوار
|16:30
|نقطة حوار
|17:00
|حديث الساعة - إعادة
|17:30
|مسلسل إذاعي
|18:00
|بروح رياضية - إعادة
|18:30
|بي بي سي اكسترا
|19:00
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|19:30
|عالم الكتب
|20:00
|أيام من بي بي سي
|20:30
|نقطة حوار - إعادة
|21:00
|نقطة حوار - إعادة
|21:30
|بي بي سي اكسترا
|22:00
|بي بي سي اكسترا - إعادة
|22:30
|نقطة حوار - إعادة
|23:00
|عنها في نصف ساعة – إعادة
|23:30
|الأحد
|GMT
|حول العالم 1- إعادة
|00:00
|حول العالم 2- إعادة
|00:30
|نقطة حوار - إعادة
|01:00
|نقطة حوار - إعادة
|01:30
|نقطة حوار - إعادة
|02:00
|حديث الساعة – إعادة
|02:30
|العالم هذا الصباح
|03:00
|العالم هذا الصباح
|03:30
|العالم هذا الصباح
|04:00
|العالم هذا الصباح
|04:30
|العالم هذا الصباح
|05:00
|العالم هذا الصباح
|05:30
|العالم هذا الصباح
|06:00
|العالم هذا الصباح
|06:30
|الأدب العربي 1
|07:00
|الأدب العربي 2
|07:30
|نقطة حوار - إعادة
|08:00
|خرافات كورونا - إعادة
|08:30
|حول العالم 1- إعادة
|09:00
|حول العالم 2- إعادة
|09:30
|نقطة حوار - إعادة
|10:00
|نقطة حوار - إعادة
|10:30
|صندوق النغم - إعادة
|11:00
|صندوق النغم - إعادة
|11:30
|عالم الظهيرة
|12:00
|حديث الساعة
|12:30
|نقطة حوار - إعادة
|13:00
|عنها في نصف ساعة
|13:30
|الأدب العربي 1
|14:00
|الأدب العربي 2 – إعادة
|14:30
|العالم هذا المساء
|15:00
|بروح رياضية
|15:30
|نقطة حوار - إعادة
|16:00
|نقطة حوار - إعادة
|16:30
|نقطة حوار - إعادة
|17:00
|حديث الساعة - إعادة
|17:30
|عالم الكتب - إعادة
|18:00
|بروح رياضية - إعادة
|18:30
|حول العالم 1
|19:00
|حول العالم 2 - إعادة
|19:30
|صندوق النغم 2
|20:00
|صندوق النغم
|20:30
|نقطة حوار - إعادة
|21:00
|نقطة حوار - إعادة
|21:30
|الأدب العربي - إعادة
|22:00
|الأدب العربي 2 – إعادة
|22:30
|نقطة حوار - إعادة
|23:00
|عنها في نصف ساعة – إعادة
|23:30