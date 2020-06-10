جدول البث الإذاعي

  • 10 يونيو/ حزيران 2020

راديو بي بي سي عربي

جدول البث الإذاعي

الإثنينGMT
الأدب العربي - إعادة 100:00
الأدب العربي - إعادة 200:30
نقطة حوار - إعادة01:00
نقطة حوار - إعادة01:30
نقطة حوار - إعادة02:00
حديث الساعة - إعادة02:30
العالم هذا الصباح03:00
العالم هذا الصباح03:30
العالم هذا الصباح04:00
الخليج هذا الصباح04:30
العالم هذا الصباح05:00
العالم هذا الصباح05:30
العالم هذا الصباح06:00
الخليج هذا الصباح06:30
حول العالم 107:00
حول العالم 207:30
نقطة حوار - إعادة08:00
الخليج هذا الصباح - إعادة08:30
عالم الكتب - إعادة09:00
أيام من بي بي سي - إعادة09:30
نقطة حوار - إعادة10:00
نقطة حوار - إعادة10:30
صندوق النغم 111:00
صندوق النغم 211:30
عالم الظهيرة12:00
حديث الساعة12:30
نقطة حوار - إعادة13:00
عنها في نصف ساعة13:30
بي بي سي اكسترا14:00
بي بي سي اكسترا14:30
العالم هذا المساء15:00
بروح رياضية15:30
نقطة حوار16:00
نقطة حوار16:30
نقطة حوار17:00
حديث الساعة - إعادة17:30
مسلسل إذاعي18:00
بروح رياضية - إعادة18:30
بي بي سي اكسترا 1 – إعادة19:00
بي بي سي اكسترا 2 – إعادة19:30
حول العالم 120:00
حول العالم 2- إعادة20:30
نقطة حوار - إعادة21:00
نقطة حوار - إعادة21:30
بي بي سي اكسترا 1 – إعادة22:00
بي بي سي اكسترا 2 – إعادة22:30
نقطة حوار - إعادة23:00
عنها في نصف ساعة – إعادة23:30
الثلاثاءGMT
صندوق النغم 100:00
صندوق النغم 200:30
نقطة حوار - إعادة01:00
نقطة حوار - إعادة01:30
نقطة حوار - إعادة02:00
حديث الساعة02:30
العالم هذا الصباح03:00
العالم هذا الصباح03:30
العالم هذا الصباح04:00
جولة مغاربية04:30
العالم هذا الصباح05:00
العالم هذا الصباح05:30
العالم هذا الصباح06:00
جولة مغاربية - إعادة06:30
صندوق النغم 107:00
صندوق النغم 207:30
نقطة حوار - إعادة08:00
جولة مغاربية - إعادة08:30
حول العالم 1 – إعادة09:00
خرافات كورونا - إعادة09:30
نقطة حوار - إعادة10:00
نقطة حوار - إعادة10:30
نقطة حوار - إعادة11:00
المشهد11:30
عالم الظهيرة12:00
حديث الساعة12:30
حول العالم 1 – إعادة13:00
عنها في نصف ساعة13:30
بي بي سي اكسترا14:00
بي بي سي اكسترا14:30
العالم هذا المساء15:00
بروح رياضية15:30
نقطة حوار - إعادة16:00
نقطة حوار - إعادة16:30
نقطة حوار - إعادة17:00
حديث الساعة - إعادة17:30
حول العالم 1 - إعادة18:00
بروح رياضية - إعادة18:30
بي بي سي اكسترا - إعادة19:00
بي بي سي اكسترا - إعادة19:30
بلا قيود20:00
المشهد20:30
نقطة حوار - إعادة21:00
نقطة حوار - إعادة21:30
بي بي سي اكسترا - إعادة22:00
بي بي سي اكسترا - إعادة22:30
نقطة حوار - إعادة23:00
عنها في نصف ساعة - إعادة23:30
الإربعاءGMT
عالم الكتب - إعادة00:00
أيام من بي بي سي - إعادة00:30
نقطة حوار - إعادة01:00
نقطة حوار - إعادة01:30
نقطة حوار - إعادة02:00
حديث الساعة – إعادة02:30
العالم هذا الصباح03:00
العالم هذا الصباح03:30
العالم هذا الصباح04:00
الخليج هذا الصباح04:30
العالم هذا الصباح05:00
العالم هذا الصباح05:30
العالم هذا الصباح06:00
الخليج هذا الصباح06:30
بي بي سي اكسترا - إعادة07:00
بي بي سي اكسترا - إعادة07:30
نقطة حوار - إعادة08:00
الخليج هذا الصباح08:30
مسلسل إذاعي09:00
المشهد - إعادة09:30
نقطة حوار - إعادة10:00
نقطة حوار - إعادة10:30
نقطة حوار - إعادة11:00
حول العالم 2 - إعادة11:30
عالم الظهيرة12:00
حديث الساعة12:30
عالم الكتب - إعادة13:00
عنها في نصف ساعة13:30
بي بي سي اكسترا14:00
بي بي سي اكسترا14:30
العالم هذا المساء15:00
بروح رياضية15:30
نقطة حوار16:00
نقطة حوار16:30
نقطة حوار17:00
حديث الساعة - إعادة17:30
عالم الكتب - إعادة18:00
بروح رياضية - إعادة18:30
بي بي سي اكسترا - إعادة19:00
بي بي سي اكسترا - إعادة19:30
صندوق النغم20:00
صندوق النغم20:30
نقطة حوار - إعادة21:00
نقطة حوار - إعادة21:30
بي بي سي اكسترا - إعادة22:00
بي بي سي اكسترا - إعادة22:30
نقطة حوار - إعادة23:00
عنها في نصف ساعة – إعادة23:30
الخميسGMT
صندوق النغم - إعادة00:00
صندوق النغم - إعادة00:30
نقطة حوار - إعادة01:00
نقطة حوار - إعادة01:30
نقطة حوار - إعادة02:00
حديث الساعة – إعادة02:30
العالم هذا الصباح03:00
العالم هذا الصباح03:30
العالم هذا الصباح04:00
جولة مغاربية04:30
العالم هذا الصباح05:00
العالم هذا الصباح05:30
العالم هذا الصباح06:00
جولة مغاربية06:30
بي بي سي اكسترا - إعادة07:00
بي بي سي اكسترا - إعادة07:30
نقطة حوار - إعادة08:00
جولة مغاربية08:30
صندوق النغم - إعادة09:00
صندوق النغم - إعادة09:30
نقطة حوار - إعادة10:00
نقطة حوار - إعادة10:30
نقطة حوار - إعادة11:00
أيام من بي بي سي - إعادة11:30
عالم الظهيرة12:00
حديث الساعة12:30
بلا قيود - إعادة13:00
عنها في نصف ساعة13:30
بي بي سي اكسترا 114:00
بي بي سي اكسترا 214:30
العالم هذا المساء15:00
بروح رياضية15:30
نقطة حوار - إعادة16:00
نقطة حوار - إعادة16:30
نقطة حوار - إعادة17:00
حديث الساعة - إعادة17:30
بلا قيود - إعادة18:00
بروح رياضية - إعادة18:30
بي بي سي اكسترا 1 - إعادة19:00
بي بي سي اكسترا 2 - إعادة19:30
عالم الكتب - إعادة20:00
أيام من بي بي سي - إعادة20:30
نقطة حوار - إعادة21:00
نقطة حوار - إعادة21:30
بي بي سي اكسترا 1- إعادة22:00
بي بي سي اكسترا 2- إعادة22:30
نقطة حوار - إعادة23:00
عنها في نصف ساعة – إعادة23:30
الجمعةGMT
عالم الكتب - إعادة00:00
المشهد - إعادة00:30
نقطة حوار - إعادة01:00
نقطة حوار - إعادة01:30
نقطة حوار - إعادة02:00
حديث الساعة – إعادة02:30
العالم هذا الصباح03:00
العالم هذا الصباح03:30
العالم هذا الصباح04:00
العالم هذا الصباح04:30
العالم هذا الصباح05:00
العالم هذا الصباح05:30
العالم هذا الصباح06:00
العالم هذا الصباح06:30
بي بي سي اكسترا - إعادة07:00
بي بي سي اكسترا - إعادة07:30
نقطة حوار - إعادة08:00
المشهد - إعادة08:30
بلا قيود - إعادة09:00
عنها في نصف ساعة09:30
نقطة حوار - إعادة10:00
نقطة حوار - إعادة10:30
نقطة حوار - إعادة11:00
دنيانا11:30
عالم الظهيرة12:00
حديث الساعة12:30
مسلسل إذاعي13:00
عنها في نصف ساعة13:30
بي بي سي اكسترا 114:00
بي بي سي اكسترا 214:30
العالم هذا المساء15:00
بروح رياضية15:30
نقطة حوار16:00
نقطة حوار16:30
نقطة حوار17:00
حديث الساعة - إعادة17:30
عالم الكتب - إعادة18:00
بروح رياضية - إعادة18:30
بي بي سي اكسترا 1 – إعادة19:00
بي بي سي اكسترا 2 – إعادة19:30
صندوق النغم - إعادة20:00
صندوق النغم - إعادة20:30
نقطة حوار - إعادة21:00
نقطة حوار - إعادة21:30
بي بي سي اكسترا 1 – إعادة22:00
بي بي سي اكسترا 2 – إعادة22:30
نقطة حوار - إعادة23:00
عنها في نصف ساعة – إعادة23:30
السبتGMT
بلا قيود - إعادة00:00
دنيانا - إعادة00:30
نقطة حوار - إعادة01:00
نقطة حوار - إعادة01:30
نقطة حوار - إعادة02:00
حديث الساعة – إعادة02:30
العالم هذا الصباح03:00
العالم هذا الصباح03:30
العالم هذا الصباح04:00
العالم هذا الصباح04:30
العالم هذا الصباح05:00
العالم هذا الصباح05:30
العالم هذا الصباح06:00
العالم هذا الصباح06:30
بي بي سي اكسترا - إعادة07:00
بي بي سي اكسترا - إعادة07:30
نقطة حوار - إعادة08:00
أيام من بي بي سي - إعادة08:30
صندوق النغم - إعادة09:00
صندوق النغم - إعادة09:30
نقطة حوار - إعادة10:00
نقطة حوار - إعادة10:30
الأدب العربي - إعادة 111:00
الأدب العربي - إعادة 211:30
عالم الظهيرة12:00
حديث الساعة12:30
عالم الكتب - إعادة13:00
عنها في نصف ساعة13:30
بي بي سي اكسترا14:00
بي بي سي اكسترا - إعادة14:30
العالم هذا المساء15:00
بروح رياضية15:30
نقطة حوار16:00
نقطة حوار16:30
نقطة حوار17:00
حديث الساعة - إعادة17:30
مسلسل إذاعي18:00
بروح رياضية - إعادة18:30
بي بي سي اكسترا19:00
بي بي سي اكسترا - إعادة19:30
عالم الكتب20:00
أيام من بي بي سي20:30
نقطة حوار - إعادة21:00
نقطة حوار - إعادة21:30
بي بي سي اكسترا22:00
بي بي سي اكسترا - إعادة22:30
نقطة حوار - إعادة23:00
عنها في نصف ساعة – إعادة23:30
الأحدGMT
حول العالم 1- إعادة00:00
حول العالم 2- إعادة00:30
نقطة حوار - إعادة01:00
نقطة حوار - إعادة01:30
نقطة حوار - إعادة02:00
حديث الساعة – إعادة02:30
العالم هذا الصباح03:00
العالم هذا الصباح03:30
العالم هذا الصباح04:00
العالم هذا الصباح04:30
العالم هذا الصباح05:00
العالم هذا الصباح05:30
العالم هذا الصباح06:00
العالم هذا الصباح06:30
الأدب العربي 107:00
الأدب العربي 207:30
نقطة حوار - إعادة08:00
خرافات كورونا - إعادة08:30
حول العالم 1- إعادة09:00
حول العالم 2- إعادة09:30
نقطة حوار - إعادة10:00
نقطة حوار - إعادة10:30
صندوق النغم - إعادة11:00
صندوق النغم - إعادة11:30
عالم الظهيرة12:00
حديث الساعة12:30
نقطة حوار - إعادة13:00
عنها في نصف ساعة13:30
الأدب العربي 114:00
الأدب العربي 2 – إعادة14:30
العالم هذا المساء15:00
بروح رياضية15:30
نقطة حوار - إعادة16:00
نقطة حوار - إعادة16:30
نقطة حوار - إعادة17:00
حديث الساعة - إعادة17:30
عالم الكتب - إعادة18:00
بروح رياضية - إعادة18:30
حول العالم 119:00
حول العالم 2 - إعادة19:30
صندوق النغم 220:00
صندوق النغم20:30
نقطة حوار - إعادة21:00
نقطة حوار - إعادة21:30
الأدب العربي - إعادة22:00
الأدب العربي 2 – إعادة22:30
نقطة حوار - إعادة23:00
عنها في نصف ساعة – إعادة23:30