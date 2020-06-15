جدل حول من لا تظهر عليهم أعراض كوفيد 19 فهل هم خطرون أم لا

من لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بكوفيد 19 يشكلون أغلبية المصابين، ولهذا هرع العالم إلى إجراءات صارمة للسيطرة على أي تفشٍ محتمل غير ملحوظ.

لكن مؤخرا برز جدل بشأنهم بعد تصريحات للمديرة الفنية لبرنامج الطوارئ المعني بجائحة كورونا في منظمة الصحة العالمية "ماريا فان كيروف" قالت فيها إن البيانات المجمعة من اكثر من دولة شهدت ندرة في انتقال العدوى من المصابين الذين لم يلحظ عليهم أي عوارض للمرض. فهل فعلا لا يشكل هؤلاء أي تهديد؟

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