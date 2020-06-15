لماذا أصبحت أكثر تساهلاً في إجراءاتك الوقائية؟

رغم فرض ارتداء الكمامات في بعض الدول، وتشديد الإجراءات الوقائية الرسمية، لوحظ في مواقف الحياة اليومية، تساهل بعض الأفراد في الالتزام بإرشادات السلامة، كتجاهل تعقيم الأيدي وحتى الخروج من المنزل لغير الضرورات.

فإذا وجدت أنك بدأت تتساهل في الإجراءات الوقائية التي كنت تحرص على اتباعها في بداية انتشار فيروس كورونا، فلا تخف، لست وحدك.

ولكن لماذا بدأت في التخلي عن حذرك؟!

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