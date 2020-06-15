كيف أثر تفشي فيروس كورونا على الزراعة؟
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فيروس كورونا: كيف أثر تفشي فيروس كورونا على الزراعة؟

  • 15 يونيو/ حزيران 2020

الحاصلات الزراعية تأثرت في بعض الدول نتيجة قرارات الإغلاق التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا فتلفت المحاصيل.

بعض البلاد استفادت من الأزمة فزادت صادراتها من الخضروات والفواكه رغم تأثرها على الجانب الآخر نتيجة نقص العمالة وعدم قدرتها على الحصول على ما تحتاجه من وارداتها الزراعية نتيجة تفشي الفيروس في بلدان أخرى.

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