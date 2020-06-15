الحاصلات الزراعية تأثرت في بعض الدول نتيجة قرارات الإغلاق التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا فتلفت المحاصيل.

بعض البلاد استفادت من الأزمة فزادت صادراتها من الخضروات والفواكه رغم تأثرها على الجانب الآخر نتيجة نقص العمالة وعدم قدرتها على الحصول على ما تحتاجه من وارداتها الزراعية نتيجة تفشي الفيروس في بلدان أخرى.

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