غرفة أخبار كورونا: الحملات الشعبية تنظم صفوفها لتعزيز الوعي في مواجهة الفيروس

مع تزايد أعداد الإصابات في عدد من البلدان العربية، تكثف الحكومات جهودها من أجل نشر الوعي، وتثقيف مواطنيها بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

الحملات التوعوية الشعبية دخلت على الخط، لتكثف من وجودها على الأرض لتعزيز الوعي كسلاح في مواجهة الفيروس التاجي، وقد طفنا في هذه الحلقة في كل من مصر والعراق والسودان للتعرف على بعضها.

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