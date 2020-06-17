غرفة أخبار كورونا: الحملات الشعبية تنظم صفوفها لتعزيز الوعي في مواجهة الفيروس
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فيروس كورونا: الوعي وكورونا وجها لوجه .. فكيف تعززه الحملات الشعبية لصد الفيروس؟

  • 17 يونيو/ حزيران 2020

مع تزايد أعداد الإصابات في عدد من البلدان العربية، تكثف الحكومات جهودها من أجل نشر الوعي، وتثقيف مواطنيها بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

الحملات التوعوية الشعبية دخلت على الخط، لتكثف من وجودها على الأرض لتعزيز الوعي كسلاح في مواجهة الفيروس التاجي، وقد طفنا في هذه الحلقة في كل من مصر والعراق والسودان للتعرف على بعضها.

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