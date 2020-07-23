بي بي سي عربي الأكثر انتشارا بين خدمات بي بي سي العالمية، حسب إحصاء حديث

Image caption مقر بي بي سي الرئيسي في لندن

وضعت الزيادة الكبيرة في عدد المتابعين للمنصات الرقمية "بي بي سي نيوز عربي"، وهي أقدم خدمات بي بي سي بلغة غير الإنجليزية ، في المقدمة من حيث الشعبية مقارنة باللغات الأخرى.

فقد أظهرت الأرقام الأخيرة أن منصات خدمة "بي بي سي نيوز عربي" الرقمية شهدت زيادة في الانتشار بلغت 131 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وأن عدد متابعيها وصل إلى 12,7 مليون متابع أسبوعيا، بينما بلغ إجمالي عدد المتابعين لخدمات "بي بي سي نيوز عربي" الرقمية والتلفزيونية والإذاعية 42,2 مليون متابع ومشاهد ومستمع.

كما كشفت الأرقام أن عدد متابعي "بي بي سي" كلها وصل إجمالا إلى 468,2 مليون متابع إسبوعيا، وهو أكبر رقم في تاريخها ، ويمثل زيادة تبلغ 11 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت الأرقام أن أكبر جمهور لـ "بي بي سي نيوز عربي" في مصر، يليه الجمهور السعودي .

وسجل العام الماضي أيضاً زيادات كبيرة في متابعة خدمات "بي بي سي نيوز عربي" في الجزائر والمغرب . وقد ارتفع عدد المتابعين في هذين البلدين بنسبة 200 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.

ويقول رئيس بي بي سي نيوز عربي، سمير فرح: "لم يسبق أن اكتست الحاجة إلى الحصول على مادة صحافية مستقلة وموثوق بها كالتي توفرها خدمة بي بي سي عربي، أهمية كما هو عليه الحال اليوم. وهذه الأرقام الجديدة تثبت ذلك. فمنصات بي بي سي عربي المختلفة توفر لمتابعيها الناطقين بالعربية تقارير موثوقة غير متحيزة ووثائقيات حائزة على جوائز متميزة، وستواصل هذا المسعى في المستقبل. عندما أشاهد الأرقام القياسية التي حققتها مواقعنا الرقمية والإلكترونية، أتطلع إلى ما سيأتي به العام المقبل".

في أواخر آذار/ مارس 2020، عندما كان انتشار فيروس كورونا في أوجه وكانت مصادر المعلومات الموثوقة تشهد طلبا متزايداً، سجلت " بي بي سي نيوز" أكبر شعبية من أي شبكة إعلامية أخرى، إذ تابعها أكثر من 310 مليون شخص بـ 42 لغة مختلفة.

Image caption غرفة الأخبار في بي بي سي

وتسجل شعبية المحتوى الذي تبثه بي بي سي باللغات المختلفة عبر منصات عالمية مثل يوتيوب زيادة مضطردة، إذ ارتفع عدد المتابعين عبر هذه المنصة بنسبة 129 في المئة ليبلغ 47 مليون متابع أسبوعيا. بينما ارتفع عدد متابعي بي بي سي عبر فيسبوك إلى 43 مليون متابع، أي بزيادة تبلغ 31 في المئة عن العام الماضي. وتضاعف عدد المتابعين، على تويتر، إلى 6 ملايين أسبوعيا، وكذلك الأمر بالنسبة لإنستغرام.

ومما لا شك فيه أن المنصات الرقمية هي الأهم بالنسبة لنجاح "بي بي سي نيوز" على النطاق العالمي. فقد ازداد عدد المتابعين على هذه المنصات بنسبة 53 في المئة. وحسب إحصاء الجمهور العالمي (GAM)، يصل أكثر من 151 مليون مستخدم إلى خدمات بي بي سي عبر تلك المنصات.

أما الدول العشر الأولى التي يتابع مواطنوها أخبار بي بي سي فهي:

الهند - 60,400,000

الولايات المتحدة - 49,500,000

نيجيريا - 37,200,000

كينيا - 14,600,000

تنزانيا - 14,000,000

بنغلاديش - 11,900,000

أفغانستان - 11,400,000

إيران - 11,300,000

كندا - 9,700,000

باكستان - 9,700,000

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إحصاء الجمهور العالمي (Global Audience Measure) قياس سنوي لعدد المتابعين في شتى أنحاء العالم، أسبوعياً، لجميع خدمات بي بي سي عبر مختلف المنصات (تلفزيون وإذاعة ومواقع إلكترونية ومواقع تواصل اجتماعي). ومن المهم في ذلك أنه لا يعاد احتساب الأشخاص الذين يستخدمون مختلف خدمات بي بي سي عبر أجهزة متعددة.

يشمل العدد الكلي متابعي جميع خدمات بي بي سي نيوز خارج المملكة المتحدة، وبرامج بي بي سي الترفيهية المخصصة لبريطانيا، ومواقع بي بي سي الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بأقسام بي بي سي.

انطلقت بي بي سي نيوز عربي في عام 1938، وهي متوفرة اليوم من خلال التلفزيون والإذاعة والإنترنت ومواقع التوصل الإجتماعي. وتقدم خدمة بي بي سي نيوز عربي تغطيات سياسية واجتماعية وثقافية لجمهورها، وهي مهتمة بإيصال الأخبار المستقلة والمتوازنة والدقيقة وغير المتحيزة التي تهم متابعيها من جميع الفئات في أنحاء العالم.

يذكر أن لبي بي سي نيوز عربي أكثر من 43 مليون مستخدم، يمكنهم متابعتها عبر:

BBCArabic.com, Twitter, Facebook, Youtube, Google+, Telegram, Pinterest, Instagrm,Soundcloud and Periscope