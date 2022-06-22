بودكاست بي بي سي نيوز عربي

قبل 10 دقيقة

التعليق على الصورة، بودكاست خرافات

بودكاست أسبوعي يحقق في المعلومات المغلوطة والإشاعات ونظريات المؤامرة التى تنتشر حول الأخبار وعلى وسائل التواصل الإجتماعي. البودكاست يحاول تقديم الحقيقة للمستمع بالأدلة العلمية ومقابلات المتخصصين. من إعداد وتقديم شيرين شريف.

التعليق على الصورة، بودكاست تغيير بسيط

مبادرات ملهمة لأشخاص مهتمين للحفاظ على البيئة وحل مشكلة تغير المناخ بتغيير بسيط في سلوكياتهم، من إعداد أمنية الخياط وتقديم آلاء رجائي. إشراف دينا موسى ورئاسة التحرير نانسي النقيب.

التعليق على الصورة، بودكاست مراهقتي

بودكاست يروي قصص شباب تحدثوا بصراحة وجرأة عن معاناتهم خلال مرحلة المراهقة. الموسم الأول يحتوي على 10 حلقات ويركز على الصحة النفسية، من تقديم كريمة كواح إعداد ميس باقي وإشراف نانسي النقيب.

التعليق على الصورة، بودكاست أبعاد الصورة

بودكاست نصف شهري يتناول القضايا والموضوعات التي تتصدر الأخبار بالتحليل ويبحث وراء العناوين ليحقق في الاتجاهات والقوى التي تشكل عالمنا، من إعداد وتقديم إيناس عبد الوهاب

التعليق على الصورة، بودكاست إكسترا ليفلز