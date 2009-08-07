عناوين الأخبار بالصوت والصورة على هواتفكم المحمولة

بي بي سي العربية دائما مع كل جديد... و آخر ما نقدمه لكم مشاهدة الأخبار علي هواتفكم المحمولة، إذ أصبح بإمكانكم الآن الحصول يومياً علي ملف فيديو يتضمن عناوين الأخبار... من بي بي سي العربية.

هذه الخدمة متاحة الآن في المملكة العربية السعودية ومصر، ونأمل ان تتوافر في بلدان آخرى قريباً.

وكي تبقوا على اتصال مع كل ما يستجد، سيتم تحديث هذه الصفحة دورياً لإطلاعكم على البلدان الجديدة التي تنطلق فيها هذه الخدمة المتميزة، وشركات الاتصالات التي توفرها.

ولا بد من أن نلفت إنتباهكم إلي أن شركات الهواتف المحمولة التي توفر الخدمة تفرض رسوماً نظير تقديمها، ولمعرفة المبلغ المطلوب نرجو منكم الإستفسار مباشرةً من الشركة الخاصة بكم.

المملكة العربية السعودية

الإتصالات السعودية

إذا كنت من مستخدمي شركة الإتصالات السعودية بإمكانك الإشتراك في الخدمة عن طريق إرسال رمز الإشتراك 3 إلى الرقم 80221 وإذا رغبت في إلغاء إستقبال الخدمة المرجو إرسال الرمز 3غ إلى ذات الرقم.

موبايلي

إذا كنت أحد عملاء شركة موبايلي الرجاء زيارة موقع موبايلي واب WAP في هاتفك المحمول و تحميل الملف مباشرةً.

جمهورية مصر العربيةفودافون إذا كنت من مستخدمي شركة فودافون بمصركل ما عليك فعله للإشتراك في الخدمة هو إلإتصال بالرقم 9999 و إتباع خطوات الإشتراك البسيطة. الاتصالات لعملاء الاتصالات بمصر، لاستقبال الخدمة الرجاء إرسال رمز الإشتراك 23 إلى الرقم 1666 و لإلغاء الخدمة الرجاء إرسال الرمز C23 لنفس الرقم.