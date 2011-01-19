إذاعة بي بي سي عبر الهاتف في الولايات المتحدة

  • 19 يناير/ كانون الثاني 2011
إذاعة بي بي سي عبر الهاتف في الولايات المتحدة

يمكنك الاستماع إلى إذاعة بي بي سي العربية داخل الولايات المتحدة الأمريكية على هاتفك الأرضي أو المحمول وذلك على مدار ساعات اليوم الأربع والعشرين عبر هذا الرقم:

1-712-432-6581

هذه الخدمة مجانية للمتصلين من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المتصل قد يتحمل تكلفة إجراء المكالمة الهاتفية التي تفرضها الشركة التي تقدم له الخط الهاتفي الأرضي أو الجوال، وذلك تبعاً لنوعية الاشتراك.

وتعد هذه الخدمة إضافة مهمة لباقة الخدمات التي تقدمها بي بي سي العربية عبر الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، وتدعم ارتباطنا بجمهورنا في الولايات المتحدة.