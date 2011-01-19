إذاعة بي بي سي عبر الهاتف في الولايات المتحدة

يمكنك الاستماع إلى إذاعة بي بي سي العربية داخل الولايات المتحدة الأمريكية على هاتفك الأرضي أو المحمول وذلك على مدار ساعات اليوم الأربع والعشرين عبر هذا الرقم:

1-712-432-6581

هذه الخدمة مجانية للمتصلين من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المتصل قد يتحمل تكلفة إجراء المكالمة الهاتفية التي تفرضها الشركة التي تقدم له الخط الهاتفي الأرضي أو الجوال، وذلك تبعاً لنوعية الاشتراك.

وتعد هذه الخدمة إضافة مهمة لباقة الخدمات التي تقدمها بي بي سي العربية عبر الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، وتدعم ارتباطنا بجمهورنا في الولايات المتحدة.