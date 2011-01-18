أسئلة متكررة حول تحميل ملفات الصوت والفيديو على الهاتف المحمول

ما معنى AV؟

AVتعني اختصارا (صوتي/مرئي) وتشير إلى ملفات الصوت والفيديو التي نقدمها عبر مواقع بي بي سي

كيف يمكنني مشاهدة أو الاستماع إلى AV على جهازي المحمول؟

لمشاهدة عرض الفيديو أو العرض الصوتي الخاص بنا، يلزمك جهاز محمول مجهز لهذا الغرض. كما يلزمك تشغيل كارت الذاكرة SIM card الخاص بجهازك لاستقبال بيانات عبر GPRS وWAP. للمزيد من المعلومات، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

ما نوع ملفات الصوت والفيديو التي تقدمها بي بي سي؟

تجد على موقعنا للموبايل أنواع الملفات التالية:

3gp

mp3

تجد على موقعنا المصممة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي الصيغ التالية:

RealMedia

Windows Media

كم التكلفة؟

لا تفرض BBC أي رسوم مقابل تحميل ملفات الصوت والفيديو الخاصة بنا، غير أن شركة الاتصال التي تتبعها قد تفرض تعريفة تتعلق بحجم البيانات التي يتم تنزيلها على جهازك. للتأكد من ذلك، يتعين عليك الاتصال بشركة الاتصالات التابع لها قبل البدء في التنزيل.

كم تستغرق مدة تحميل الملفات؟

يعتمد ذلك على سرعة اتصالك بشبكة الإنترنت. في الأحوال العادية، لا يتجاوز تنزيل مقطع صوت أو فيديو دقيقة أو دقيقتين.

كيف يمكنني الاستماع إلى مقطع صوتي؟

اختر الملف الذي تريد الاستماع إليه، والذي في الأغلب سيبدأ تشغيله تلقائيا ما إن تتم عملية التنزيل. في حال لم يبدأ الملف تلقائيا في التشغيل، ابحث داخل الجهاز على مكان تخزين الملف الصوتي لتشغيله من هناك. تذكر، قد يلزم حذف بعض الملفات لتوفير مساحة في الذاكرة إذا كانت قد امتلأت بالرسائل النصية أو الصور وأفلام الفيديو.

كيف يمكنني مشاهدة مقطع مرئي؟

اتبع نفس التعليمات المذكورة سالفا والمتعلقة بالاستماع إلى مقطع صوتي.

هل بالإمكان تحسين جودة الصوت؟

عادة ما تكون جودة الصوت متدنية على الهواتف المحمولة ذات السماعات المدمجة، لذا ننصح باستخدام سماعات الأذن.

هل بالإمكان أن ترسلوا لي الرابط الخاص بصفحة بي بي سي الرئيسية عبر رسالة نصية؟

معذرة، لا يمكننا ذلك.

هل يمكنني الاستماع إلى راديو BBC مباشر على جهازي المحمول؟

في الوقت الراهن، لا نقدم أي محتوى صوتي/مرئي مباشر على الهاتف المحمول.

هل استطيع تشغيل برنامج BBC iPlayer على هاتفي؟

اضغط هنا للتعرف على أجهزة الهاتف المحمول التي يمكنها تشغيل BBC iPlayer داخل بريطانيا وأيها يمكنها تنزيل البرامج للمشاهدة الحية، قوموا بزيارة الصفحة التالية: