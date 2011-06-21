النشرة الرياضية من بي بي سي العربية على إذاعة "راديو البلد" في عمان

وقعت الخدمة العالمية في بي بي سي اتفاقا في 15 من يونيو / حزيران الجاري مع إذاعة "راديو البلد" ومقرها العاصمة الأردنية عمان. وبموجب الاتفاق، ستبث إذاعة راديو البلد نشرة يومية لأخبار بي بي سي الرياضية الدولية وذلك في برنامجها الرياضي الصباحي.

وسيكون بمقدور المستمعين في منطقة العاصمة عمان الاستماع لأحدث أخبار الرياضة من حول العالم من إعداد القسم العربي في بي بي سي وذلك عبر موجة FM بتردد 92.4 . وتبلغ مدة النشرة الرياضية اليومية من بي بي سي 4:30 دقيقة وستذاع يوميا في الساعة 9:54 صباحا عبر برنامج "الطلة الرياضية" الذي يقدمه جواد سليمان.

وقد أبرز داود كتاب، المدير العام لراديو البلد، أهمية الاتفاق مع مؤسسة إعلامية عملاقة في ضوء اهتمام الأردنيين بالرياضة العالمية. يقول كتاب: "يمكننا هذا الاتفاق من العمل مع هيئة الإذاعة الرائدة على مستوى العالم وفي ذات الوقت تزويد مستمعينا الشباب بأحدث أخبار الرياضة من مختلف أنحاء العالم".

وقال سايمون كندال، رئيس قسم تطوير الأعمال في الخدمة العالمية لبي بي سي: "نحن سعداء لأن النشرة الرياضية من بي بي سي العربية يمكن متابعتها عبر راديو البلد وأننا نتواصل مع مجموعة أوسع من المستمعين في عمان".

انطلق راديو البلد كأول إذاعة مجتمعية أردنية في 2006 على تردد 92.4 FM ليعنى بشؤون سكان العاصمة عمان، وتأسست الإذاعة باسم عمان نت في عام 2001 برعاية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) وبلدية العاصمة عمان لتكون أول إذاعة عربية على الانترنت www.ammannet.net وبديلا إعلاميا مستقلا للأردنيين في كل مكان. وقد تم التوقيع على إدارة الموقع والإذاعة من قبل شبكة الإعلام المجتمعي وهي مؤسسة غير ربحية.