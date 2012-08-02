دليلك لتطبيقات آي فون لبي بي سي العربية

ضمن رغبة بي بي سي في توسيع خدماتها وتسهيل عملية الوصول اليها من قبل جمهورها، يمكنكم الآن الحصول على المواد الصحفية التي ننتجها، عبر تطبيق آي فون لبي بي سي العربية. وهنا معلومات عن هذا التطبيق في صيغة سؤال وجواب.

كيف يمكنني إرسال تعليق لبي بي سي عن تطبيق آي فون الخاص بالخدمة العربية؟

إذا كان لديكم تعليق أو اقتراح بشأن تطبيق آي فون الخاص ببي بي سي العربية أو أي أسئلة لا تجدون جوابها هنا، اضغطوا هنا للاتصال بنا.

وفي حال الاتصال بنا، من المفيد إبلاغنا بنوع جهازكم ونسخته، ومن المفيد أيضا معرفة النسخة الخاصة بالتطبيق الذي تستخدمونه. ولتأكيد ذلك، يرجى التوجه إلى الشاشة الرئيسية والبحث في الإعدادات، ثم النزول بالقائمة إلى أسفل وفتح بي بي سي العربية، وستجدون في نهاية الصفحة رقم النسخة.

يرجى ملاحظة أننا لا نقوم بالرد بصورة فردية على جميع الرسائل الإلكترونية، لكننا نطلع بالفعل على تعليقاتكم كلها ونولي ملاحظاتكم كل اهتمام. وفي حال واجهتكم صعوبة في هذا التطبيق، فسنحاول مساعدتكم.

في حال أردتم توجيه شكوى رسمية بشأن تطبيق آي فون الخاص ببي بي سي العربية، يرجى الكتابة الينا عبر هذه الصفحة.

لماذا لا أرى أي مقالات في تطبيقات آي فون لبي بي سي العربية؟

في حال لم تظهر الصور أو عناوين الأخبار على الشاشة الرئيسية، يرجى تنشيط التطبيق من خلال الضغط بالإصبع على قائمة الشاشة الرئيسية.

وفي حال لم تنجح هذه المحاولة، عليكم محاولة إعادة تشغيل التطبيق مرة أخرى. إذا كنتم تستخدمون "اي او أس 4" أو النسخ الأحدث، ينبغي عليكم الخروج تماما من التطبيق بالضغط على زر الواجهة الرئيسية لتظهر لكم القائمة، ينبغي عليكم بعدها الضغط على الأيقونة الخاصة ببي بي سي نيوز العربية لتظهر لكم علامة ناقص، ثم اضغط على علامة الناقص للخروج من التطبيق، قم بالضغط على "الرئيسية" للعودة إلى الشاشة الرئيسية، ثم اعد فتح تطبيق بي بي سي العربية.

إذا كنتم لا تزالون تواجهون مشاكل، يرجى الضغط هنا.

لماذا لا يعمل الفيديو على تطبيق آي فون لبي بي سي العربية؟

إذا كان الجزء الخاص بالفيديو لا يعمل، يرجى أولا التأكد من الاتصال بشبكة الانترنت، إذ يجب أن تكونوا متصلين بالإنترنت لرؤية ملفات الفيديو.

ثانيا، يرجى محاولة إعادة تنشيط التطبيق من خلال الضغط على الشاشة الرئيسية والتي تقوم بتفعيل عناصر التحكم الخاصة بإعادة التنشيط.

يمكن للمستخدم مشاهدة قناة بي بي سي العربية مباشرة من خلال اختيار "البث المباشر" القريب من الجزء العلوي للشاشة الرئيسية. وهذه الخدمة متاحة على ثري جي و واي فاي.

إذا كنتم لا تزالون تواجهون مشاكل، يرجى مراسلتنا على عبر هذه الصفحة.

هل يمكنني أن أحفظ ملفات فيديو لمشاهدتها لاحقا؟

لا. حاليا تقدم بي بي سي لقطات مرئية وصوتية يمكن مشاهدتها على الانترنت، والتي تتاح فقط في حال كان جهازكم متصلا بشبكة الانترنت.

لماذا لا يمكنني أن أسمع أي صوت حينما أقوم بتشغيل ملفات الفيديو عبر تطبيق العربية آي فون 4؟

وصلتنا تعليقات من بعض الأشخاص الذين لا يمكنهم سماع أي صوت حينما يقومون بتشغيل قناة بي بي سي العربية مباشرة أو مشاهدة لقطات مصورة في تقارير إخبارية على هواتفهم من نوع اي فون 4. لقد اختبرنا ملف الفيديو والصوت يعمل جيدا، لكن بعض الأشخاص ربما فعلوا خاصية كتم الصوت في آي فون 4، التي تغلق الصوت.يرجى التأكد من أن الزر الخاص بكتم الصوت الموجود بجانب اي فون 4 فوق عناصر التحكم الخاصة بالصوت، غير مفعل.

هل ستضيف بي بي سي خواص جديدة لتطبيق اي فون لبي بي سي العربية؟

نعم، ستضيف بي بي سي خواص جديدة للتطبيق، وهذه الخواص الجديدة ستكون متاحة كتحديثات من خلال متجر تطبيقات آبل.

كيف يمكنني تشخيص تطبيق آي فون الخاص ببي بي سي العربية؟

يمكنكم الدخول إلى خواص التشخيص من خلال اختيار التبويب الخاص بالفئات أسفل الشاشة الرئيسية للتطبيق.

كيف يمكنني إعادة تنشيط التقارير في التطبيق؟

يمكنكم إعادة تنشيط التقارير في التطبيق من خلال الضغط على زر إظهار الشاشة الرئيسية، ويمكن ذلك من خلال الضغط على الشاشة الرئيسية وسحب الشاشة لأسفل بأصبعك وإطلاقها، سترون بعدها أيقونة تحميل على الشاشة خلال إعادة تنشيط التطبيق.

كيف يمكنني استخدام تطبيق أي فون في حال لم أكن متصلا بالإنترنت؟

سيقوم التطبيق بحفظ التقارير تلقائيا على الجهاز لقراءتها حينما لا يكون لديكم اتصال بالإنترنت. تبث بي بي سي مقاطع صوتية ومرئية على الانترنت على الجهاز، ولذا فإنها لن تكون متاحة إذا لم يكن لديكم اتصال بالشبكة.

كيف يمكنني تغيير حجم الخط (الفونت) في التقارير الإخبارية؟

يرجى استخدام عناصر التحكم الخاصة بالحجم والتي تمثل برموز "ايه" صغيرة و "ايه +" كبيرة والموجودة أسفل صفحة التقارير لتغيير حجم النص بالصورة التي تفضلونها.

كيف يمكنني مشاركة التقارير؟

عليكم بالضغط على رمز المشاركة في الركن الأيسر أسفل صفحة التقرير للدخول على خاصية إرسال لصديق، وهذا سيمنحكم فرصة لنشر التقرير على موقعي فيسبوك و تويتر، أو إرسال رابط لصديق عبر البريد الإلكتروني.

كيف يمكنني الخروج من المشاركة في الإحصاءات؟

نقوم بجمع البيانات الخاصة بالإحصاءات حول كيفية استخدام التطبيق لمساعدتنا في التعرف على ما هو الأكثر فائدة بالنسبة لكم.

كلما زادت البيانات التي نجمعها، كلما زادت معرفتنا بما يريده الناس من تطبيقات مثل هذه. يتم تجميع البيانات بدون إسم (فعلى سبيل المثال، إننا لن نعرف ما هي الصفحات التي زارها شخص ما، أو أماكن وجودهم، لكن سيكون بإمكاننا مشاهدة التوجه العام بشأن الصفحات والمجالات الأكثر شعبية). وبالطبع، إذا كنت تفضل ألا نقوم بتجميع هذه البيانات، فإننا لن نجمعها.

وللخروج من خاصية تجميع الإحصاءات، يرجى الذهاب إلى التبويب الخاص بالتهيئة في التطبيق، ثم الضغط على زر "إلغاء " المشاركة في الإحصاءات.