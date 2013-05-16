أخباركم وآراؤكم وصوركم

برنامج "أنا الشاهد" هو برنامج أسبوعي يعتمد أسلوب صحافة المواطن.

يعرض البرنامج قصصا وشهادات يرويها مواطنون من أنحاء العالم وخاصة من العالم العربي بالصوت والصورة، يتناولون فيها حياتهم اليومية أو قضايا تخص مجتمعاتهم وبلدانهم.

يذاع البرنامج كل خميس في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

إذا كان لديك رأي أو تجربة شخصية أو صورة أو تسجيل صوتي أو فيديو تريد إرساله لموقع بي بي سي العربية، يرجى استخدام الاستمارة الموجودة أسفل الصفحة.

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لا تنس ذكر اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وبعض المعلومات حول الفيديو أو الصور المرسلة. يرجى أيضاً إرسال رقم هاتفك كي نتصل بك إذا استدعت الظروف.

لا تعرضوا أنفسكم أو الآخرين للخطر أثناء التصوير، ولا تخالفوا أي قوانين. يرجى الاطلاع على شروط الاستخدام العامة للتعرف على الشروط التي تحكم حق استخدام الصور.

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إذا واجهتكم مشاكل يرجى مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: shahid@bbc.co.uk

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