شارك برأيك

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أهم الاخبار
مصر: هل استبقت السلطات مظاهرات الجمعة بحملة اعتقالات؟
السلطات المصرية تلقى القبض على معارضين بارزين، ضمن حملة طالت المئات، قبيل مظاهرات مرتقبة، مناهضة للرئيس المصري. فما دلالات حملة الاعتقالات وتوقيتها؟ وهل يستجيب المصريون لدعوات التظاهر أم يرفضونها؟
- 26 سبتمبر/ أيلول 2019
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ما دلالات المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر؟
تظاهر مصريون في عدة محافظات، الجمعة 20 من سبتمبر/أيلول، استجابة لدعوة المقاول والممثل المصري، محمد علي، في مشهد لم يعتاده المصريون منذ سنوات. فما دلالات المظاهرات الأخيرة؟ وما مآلاتها؟
- 22 سبتمبر/ أيلول 2019
هل ترامب جاد حقا في الدفاع عن السعودية؟
تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته حول استعداد بلاده لحماية السعودية مقابل مزيد من الأموال يطرح مزيدا من التساؤلات حول مدى جديته في ذلك وما أذا كان يستخدمه فقط للحصول على مزيد من الأموال
- 18 سبتمبر/ أيلول 2019
انتخابات تونس: ماذا يعني صعود قيس سعيد ونبيل القروي؟
صعود مرشحين للرئاسة التونسية من خارج المؤسسة السياسية يصيب المؤسسة بحالة من الذهول ويمثل من وجهة نظر مراقبين فقدانا للثقة من قبل الشعب التونسي للحكومات السابقة والأحزاب في البلاد.
- 17 سبتمبر/ أيلول 2019
بعد استهداف منشآتها النفطية: هل تضطر السعودية للتنازل في اليمن؟
الهجوم الأخير بطائرات مسيرة والذي نفذه الحوثيون ضد منشآت نفطية سعودية يمثل من وجهة نظر مراقبين نقلة نوعية في هجمات الحوثيين فهل يدفع الرياض إلى التنازل في اليمن أم إلى مزيد من الانتقام.
- 15 سبتمبر/ أيلول 2019
إسراء غريب: كيف يمكن حماية الفتيات العربيات من العنف الأسري؟
أعلن النائب العام الفلسطيني نتائج التحقيقات الرسمية في مقتل الشابة إسراء غريب، والتي أثارت قضيتها الرأي العام الفلسطيني. وقال النائب العام إن الأدلة والتحقيقات تشير إلى تعرض إسراء إلى عنف غير مبرر على يد أفراد من أسرتها أودى بحياتها.
- 12 سبتمبر/ أيلول 2019
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مع دخول العام الدراسي: كيف ترى أوضاع المعلمين في الدول العربية؟
إضراب المعلمين في الأردن يلفت الأنظار إلى تدهور مستوى معيشة المعلمين بهذا البلد، الأمر الذي لا يختلف عن كثير من الدول العربية. ما هو السبيل لتحسين ظروف المعلمين في بلدك إذا كانت الدولة تشكو من ضعف قدراتها المالية؟
- 9 سبتمبر/ أيلول 2019
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بعد تكشف احتفاظ البشير بملايين الدولارات: هل يمكن منع تكرار ذلك في السودان الجديد؟
المدير السابق لمكتب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يقول إن الرئيس كان يحتفظ بملايين الدولارات نقدا في غرفة بالقصر الرئاسيي وأنه كان الوحيد الذي يحمل مفتاحها فهل يمكن تفادي تكرار ذلك في السدوان الجديد؟
- 8 سبتمبر/ أيلول 2019
بريطانيا أمام مفترق طرق: ماذا بعد هزيمة حكومة جونسون أمام البرلمان؟
نجح مجلس العموم البريطاني في تمرير قانون يمنع الحكومة من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق ويجبر رئيس الوزراء على طلب تمديد مهلة الخروج. في المقابل، رئيس الحكومة يتهم البرلمان بإضعاف موقف الحكومة التفاوضي والقضاء على فرصها في التوصل إلى اتفاق ويدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
- 5 سبتمبر/ أيلول 2019
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ما هو الشرف الذي تقتل فتيات عربيات باسمه؟
"قضية مجتمع" هكذا وصف رئيس الوزراء الفلسطيني حادث وفاة إسراء غريب الذي أثار نقاشا واسعا عن جرائم الشرف، وكيف يمكن أن تهدد صورة على مواقع التواصل الاجتماعي حياة فتيات عربيات.
- 6 سبتمبر/ أيلول 2019
لا خروج للفتيات من سكن الجامعة إلا بتصريح: حماية أم تقييد؟
تصاريح تفرض على طالبات السكن الداخلي في سلطنة عمان تمنعهن من الخروج دون موافقة ولي الأمر
- 5 سبتمبر/ أيلول 2019
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هل تراجعت الحريات في دول المنطقة العربية؟
أوضح استطلاع للرأي أجرته شبكة بارومتر البحثية لصالح بي بي سي عربي أن نحو خمسة وسبعين في المئة من السكان في كل من الجزائر وليبيا والسودان، يرون أن بلادهم أصبحت أقرب إلى الديكتاتورية عن الديمقراطية. لماذا تراجعت الحريات في الدول العربية؟
- 4 يوليو/ تموز 2019
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كيف يتعامل المواطن العربي مع مرض الاكتئاب؟
طبقا لاستطلاع أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة لصالح بي بي سي عربي شمل 11 دولة عربية، فإن نحو 30% من المواطنين العرب يعانون من الاكتئاب ومن ضغوط الحياة اليومية. وتصدر كل من العراق وتونس الدول العربية بنسبة زادت عن 40% من المصابين بالاكتئاب.
- 11 يوليو/ تموز 2019
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هل فقد الشباب العربي الثقة في الإعلام الرسمي؟
أوضح استطلاع للرأي أجرته شبكة بارومتر البحثية لصالح بي بي سي عربي أن كثير من الشباب في الدول العربية يثقون في المعلومات التي يتلقونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الإعلام التقليدي الذي تسيطر عليه الحكومات. من له القدرة على التأثير في الشباب العربي حاليا؟
- 25 يونيو/ حزيران 2019
هل أصبحت الدول العربية طاردة لشبابها؟
أظهر استطلاع أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة لصالح بي بي سي عربي، يعد الأكبر على الإطلاق في المنطقة، أن نحو نصف عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين في بعض الدول العربية يرغبون في الهجرة. برأيكم ما الأسباب وراء هذا الأمر؟
- 24 يونيو/ حزيران 2019
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ما تقييمكم لتجربة الرئيس الراحل محمد مرسي في حكم مصر؟
بعد رحيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ثار الجدل مرة أخرى بشأن الطريقة التي أدار بها البلاد خلال فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا. برأيكم أين أصاب وأين أخطأ مرسي في فترة حكمه؟
- 18 يونيو/ حزيران 2019
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ما تطلعات المرأة السودانية بعد دورها البارز بالثورة؟
بعد دورها البارز في أحداث الثورة تسعى المرأة السودانية إلى تعزيز مطالبها بالمساواة بعد سنوات من الغبن في مجال المشاركة السياسية فماهي تطلعاتها بعد الثورة؟
- 23 أبريل/ نيسان 2019
ما واقع حياة المثليين والمتحولين جنسيا في المجتمعات العربية؟
تبقى القضية الاساسية في ملف العلاقات المثلية والمتحولين جنسيا هو البحث عن أرضية مشتركة تضمن عدم تعرض فئة في المجتمع للاعتداء اللفظي والجسدي والتمييز، وفي نفس الوقت احترام ثقافة المجتمع وقوانينه التي تفرض قيودا على العلاقات الجنسية
- 18 أبريل/ نيسان 2019
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كيف يمكن دعم مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي؟
انتظرونا في حلقة خاصة من نقطة حوار، الجمعة 18 يناير/ كانون الثاني، تأتيكم على الهواء مباشرة من مكتبة الإسكندرية في مصر. تناقش الحلقة دور المرأة العربية في الحياة السياسية، وكيف يمكن دعمها لتحقيق طموحاتها المشروعة؟
- 17 يناير/ كانون الثاني 2019
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كيف يمكن للغرب أن يحمي مواطنيه المسلمين من اليمين المتطرف؟
مقتل 49 شخصا وجرح 20 آخرين على الأقل في هجومين استهدفا مصلين في مسجدين في نيوزيلندا يسبب صدمة ويدق نقوس خطر حول صعود اليمين المتشدد.
- 15 مارس/ آذار 2019
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نقطة حوار
نقطة حوار هو منتدى لمشاهدي ومستمعي وزوار صفحات بي بي سي، اذ يمكنهم، من خلاله، المشاركة بالرأي في القضايا التي تحتل موقعا بارزا في قائمة اهتماماتهم.
- 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
لبنان: كيف ترون الدعوة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم؟
لا تزال مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم تثير جدلا كبيرا في لبنان ما بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة. الرئيس البناني ميشال عون جدد دعوته لعودة اللاجئين وقال إن بلاده لم تعد قادرة على تحمل تداعيات النزوح السوري على مختلف الأصعدة. ما الصعاب التي قد تواجه اللاجئين السوريين حال عودتهم لبلدهم؟
- 21 مارس/ آذار 2019
ما مستقبل اللاجئين السوريين في تركيا؟
تستضيف تركيا حوالي أربعة ملايين لاجئ سوري وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. وقد ترك هذا العدد الكبير آثارا كبيرة ديمغرافيا وسياسيا واجتماعيا على المجتمع التركي، وأصبحت قضيتهم مادة تستغلها الأحزاب المعارضة في تركيا لغايات سياسية.
- 10 يونيو/ حزيران 2019
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مصر: ما أبرز مشكلات التعليم؟ وكيف يمكن حلها؟
وزير التعليم المصري يتحدث عن التحديات الهائلة في مختلف قطاعات التعليم، وعن خططه للتعامل معها، خاصة تطوير المناهج الدراسية لتناسب احتياجات العصر
- 18 يوليو/ تموز 2019
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موريتانيا: هل تم فعلا تحرير العبيد؟
القانون الموريتاني منع العبودية وجرمها منذ عام 1981، لكن المشكلة أن القانون قد لا يطبق في المناطق الريفية البعيدة عن سيطرة الدولة، وأن واقع حياة من كانوا عبيدا لم يتغير
- 15 فبراير/ شباط 2019
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الأخبار الملفقة : من يروج لها؟ وما الهدف؟
مع تزايد استخدام الناس لشبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم بشكل عام برزت مشكلة الأخبار الملفقة كخطر على الممارسة الديمقراطية فمن يروج لها؟ وما هدفه من ذلك؟
- 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
نقطة حوار على مواقع التواصل الاجتماعي
تركيا: شهادات أربعة سوريين يتهددهم خطر الترحيل إلى سوريا
لطالما اعتبرت تركيا أفضل بلدان الشرق الأوسط بالنسبة لطالبي اللجوء، حيث تأوي أكثر من 3.6 مليون سوري يقيمون في ظروف جيدة نسبيا. لكن الظروف تغيرت مؤخرا مع قرارات لإعادة تنظيم وجود السوريين في تركيا
أين يلتقي الإسلاميون والعلمانيون؟
بالنسبة للبعض هي حرب ضروس، الإسلاميون في مقابل العلمانيين. قد لا يرى البعض سوى البين الشاسع بين الاثنين، لكن قليلا من التفكير قد يجعلنا نرى أن الحرب الضروس لا يستفيد منها إلا النظم الشمولية التي لا تحكم لا بالإسلام ولا بالعلمانية، بل بالاستبداد، وأن هناك ما يمكن أن يجمع الفريقين.