شارك برأيك

أين يلتقي الإسلاميون والعلمانيون؟

بالنسبة للبعض هي حرب ضروس، الإسلاميون في مقابل العلمانيين. قد لا يرى البعض سوى البين الشاسع بين الاثنين، لكن قليلا من التفكير قد يجعلنا نرى أن الحرب الضروس لا يستفيد منها إلا النظم الشمولية التي لا تحكم لا بالإسلام ولا بالعلمانية، بل بالاستبداد، وأن هناك ما يمكن أن يجمع الفريقين.