بعد عام من الثورة: هل السودان على طريق التغيير المنشود؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption مئات السودانيين في طريقهم من الخرطوم إلى عطبرة للاحتفال بالذكرى الأولى للثورة

يحتفل السودانيون يوم الخميس 19 ديسبمر/كانون الأول بمرور عام على حركتهم الاحتجاجية التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي بعد حكم استمر ثلاثين عاما.

وفي عطبرة في وسط البلاد والتي تعتبر مهد الثورة يتوقع وصول المئات على متن قطار من الخرطوم، للمشاركة في احتفالات البلدة التي شهدت أولى الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول 2018، عقب إعلان السلطات حينها رفع أسعار الخبز.

وتنظم الحكومة الانتقالية مع تحالف الحرية والتغيير الاحتفالات هناك لتكريم آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا من عطبرة إلى العاصمة خلال محطات رئيسية من الثورة.

وسيمكث ركاب قطار في عطبرة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليعودوا إلى الخرطوم بعد أسبوع من الاحتفالات.

وفي العاصمة السودانية ستنظم احتفالات في عدد من المناطق من بينها الساحة الخضراء التي أعيد تسميتها بساحة الحرية، وستكون المكان الرئيسي للاحتفال.

وقال بيان أصدره رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بداية الشهر الحالي إن "حكومة ثورة الشعب السوداني ستحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة السلمية على امتداد شهر ديسمبر/كانون الأول".

واندلعت المظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 في عطبرة إضافة إلى بورتسودان، الميناء الرئيسي الذي يقع على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة على البحر الأحمر، وفي النهود غرب الخرطوم.

وبعد مسار سياسي عسير تم إنشاء مجلس عسكري مدني مشترك، يقود البلاد في مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.

ولا يزال الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من أزمة بمعدل تضخم بلغ 60 بالمئة وفق تقارير حكومية وضعف الاحتياطي من العملات الأجنبية.

كانت محكمة سودانية قضت يوم السبت 14 ديسمبر بإيداع البشير "مؤسسة الإصلاح الاجتماعي" لمدة عامين.

لكن يظل الرئيس السابق مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكب جرائم خلال نزاع دارفور غرب البلاد والذي اندلع في عام 2003.

برأيكم هل يرضى السودانيون عما تحقق بعد عام من الثورة؟

هل هناك محاولات لإجهاض تجربة التغيير من قوى مؤيدة للنظام السابق؟

هل هناك محاولات لإجهاض التجربة من دول عربية لا تقبلها؟

ما أهم التحديات التي تواجه حكومة الحمدوك وهل ستتمكن من التغلب عليها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 18 كانون الأول/ديسمبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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