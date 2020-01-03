العراق: ما خيارات إيران للرد على أمريكا بعد مقتل سليماني؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption يعد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، أحد أبرز الوجود العسكرية الإيرانية

أعلن التلفزيون العراقي، فجر الجمعة 3 من يناير/كانون الثاني، مقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، مع آخرين في قصف صاروخي، قرب مطار بغداد الدولي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مسؤوليتها عن العملية. وأضاف البنتاغون في بيان: "اتخذ الجيش الأمريكي قرارا دفاعيا حاسما بقتل قاسم سليماني بتوجيه من الرئيس لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج".

وبرر البنتاغون استهداف سليماني قائلا: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها في أنحاء العالم.

وأكدت إيران مقتل سليماني، وغرد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قائلا: "سيتم رفع علم الجنرال سليماني دفاعا عن وحدة أراضي البلاد ومكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، وسيستمر طريق المقاومة للتجاوزات الأمريكية. الأمة الإيرانية العظيمة ستنتقم من هذه الجريمة البشعة".

ومن جهته، ندد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بالضربة الأمريكية في بيان: "القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم".

ووصف عبد المهدي الهجوم الأمريكي بأنه "خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية".

وفي السياق ذاته، دعا قيس الخزعلي، قائد جماعة عصائب أهل الحق العراقية، المدعومة من إيران مقاتليه للتأهب قائلا: "مقابل دماء الشهيد القائد أبو مهدي المهندس زوال كل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. ومقابل دماء الشهيد القائد قاسم السليماني زوال كل "إسرائيل" من الوجود".

وحثت السفارة الأمريكية في بغداد كافة رعاياها على مغادرة العراق على الفور. وقالت السفارة في بيان "نظرا إلى التوتر المتصاعد في العراق والمنطقة فإن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحث المواطنين الأمريكيين أن يعتمدوا تحذير السفر الصادر في سنة 2020 وأن يغادروا العراق فورا".

وهاجم متظاهرون عراقيون غاضبون السفارة الأمريكية، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول، محاولين اقتحامها، إثر هجمات جوية أمريكية على قواعد لكتائب حزب الله العراقي، تسببت في مقتل نحو 25 شخصا، ردا على هجوم صاروخي أسفر عن مقتل مواطن أمريكي شمالي العراق الأسبوع الماضي.

وتتزايد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، خاصة منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقالد الحكم وفرض واشنطن المزيد من العقوبات الاقتصادية على طهران. ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن هجمات على منشآت نفطية، ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية.

برأيكم،

هل ترد إيران على الولايات المتحدة بعد مقتل سليماني؟ وما خياراتها؟

هل تستهدف إيران المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط؟

هل تشهد المنطقة مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران؟

وكيف ترون رد فعل بغداد تجاه استهداف سليماني على أراضيها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 3 من يناير/ كانون الثاني من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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