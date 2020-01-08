بعد قصف قاعدة عين الأسد الامريكية في العراق، ما الخطوة القادمة لايران وحلفائها؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption قصف صاروخي ايراني لقاعدة امريكية في العراق

بعد يوم واحد من جنازة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الذي قتلته القوات الامريكية في غارة جوية قرب مطار بغداد يوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، جاء الرد الذي توعد به القادة الايرانيون، وذلك بقصف قاعدتي عين الاسد وأربيل الامريكتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية.

وحسب الرواية التي نقلتها بعض وسائل الاعلام عن مصادر ايرانية، أسفر الهجوم الصاروخي، الذي تم فجر الاربعاء 8 يناير/كانون الثاني الحالي، عن مقتل 80 جنديا ايرانيا. غير أن الولايات المتحدة نفت وقوع اي اصابات في صفوف جنودها، وهو ما أكدته حكومة كردستان العراق. ونقلت شبكة "سي إن إن الامريكية عن مسؤول عسكري امريكي أن الجيش الامريكي كان لديه تحذير من وقوع ضربات ايرانية قبل وقت كاف من انطلاقها، الأمر الذي مكن القادة الامريكيين من نقل جنودهم إلى غرف محصنة تحت الارض وتجنب وقوع اصابات.

وعلى الجانب الآخر أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، انتهاء رد طهران على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. كما وجه الناطق باسم الحكومة الايرانية ، علي ربيعي، الشكر للحرس الثوري على الهجوم، وقال "انه من خلال هذا الهجوم تم الرد على امريكا قانونيا".

غير أن هناك رد آخر ربما يأتي من جانب حلفاء ايران في العراق، كما اعلن قيس الخزعلي، زعيم عصائب اهل الحق المدعومة من ايران، الذي أكد ان الرد العراقي لن يكون اقل من مثيله الايراني، خاصة وان الغارة الامريكية في بغداد أدت لمقتل أبو مهدي المهندس، الذي كان نائبا لقائد الحشد الشعبي في العراق.

وغرد الخزعلي على توتير قائلا "الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل. الآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس، ولأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني وهذا وعد".

وسبق أن تعهد حسن نصر الله، الامين العام لحزب الله اللبناني، بالانتقام لمقتل قاسم سليماني، وقال أن الرد الايراني هو شأن يخص القيادة الايرانية، لكن يبقى من حق محور المقاومة الانتقام لاحد ابرز داعميه، وهو سليماني.

وبالتالي نتسآل:

هل تكتفي ايران بالقصف الصاروخي لقاعدتين امريكتين في العراق؟

وهل يقوم حلفاء ايران بالانتقام لمقتل سليماني كما تعهد قيس الخزعلي ونصر الله؟

وما هو الموقف الامريكي من مثل هذه الهجمات من جانب حلفاء ايارن؟

وهل يمكن فعلا اخراج القوات الامريكية من الشرق الاوسط؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 8 كانون الأول/يناير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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