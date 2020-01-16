ما الذي يمكن أن يقوم به زعماء لبنان لانتشاله من أزمة مالية خانقة؟

مصدر الصورة MARWAN TAHTAH Image caption استهدف المتظاهرون عدداً من المصارف وسط العاصمة بيروت

خرج المبعوث الأممي إلى لبنان، يان كوبيتش، عن السياقات الدبلوماسية مساء الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير، قائلاً في تغريدة إن على الطبقة السياسية تحمل مسؤولية "الفوضى الخطيرة وتهاوي الاقتصاد" عوضاً عن إلقاء اللوم على الاحتجاجات متصاعدة الغضب.

وأكدت مصادر حقوقية اليوم احتجاز قوات الأمن مئة متظاهر، اعتُقلوا على مدى ليلتين من الاحتجاجات في بيروت، تخلل بعضها تخريب واجهات عدد من البنوك وأجهزة الصرف الآلي، ومواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط جرحى من الطرفين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ورغم مرور ثلاثة أشهر من التظاهرات السلمية المطالبة بغربلة المنظومة السياسية الراهنة، التي يتهمها المتظاهرون بتكبيل أذرع الدولة والمجتمع، وتنحي رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، وتكليف حسان دياب بتشكيل حكومة إنقاذ مصغّرة لم تبصر النور بعد - رغم ذلك كله، يرى محللون أن التغير الذي طرأ على نبرة المتظاهرين مؤشر على فروغ صبرهم من مماطلة صناع القرار، وسأماً من فشل أصحاب الحل والعقد في تلبية المطالب المرتكزة على تحسين معيشة المواطن وتأمين الخدمات الأساسية له.

ويربط المراقبون بلوغ سيل المتظاهرين الزبى بعد فرض المصارف قيوداً صارمة على سحب الأموال المودعة لديها، واضطرارها للجوء للعملة المحلية التي تراجعت قيمتها أمام الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق نتيجة انحسار السيولة العامة.

يُذكر أن الدولار حالياً يعادل 2500 ليرة لبنانية، بعد أن كان مستقراً منذ أواخر الألفية المنصرمة عند 1507 ليرة لبنانية بفضل الدعم الحكومي لها.

ويشير المتظاهرون إلى ارتباط الوضع الاقتصادي المزري جملة وتفصيلاً بقرارات أقطاب السياسة المحلية والإقليمية والدولية، وارتهان الانفراج المالي المنشود بمدى رضوخ قوى معينة للضغوط الأمريكية والأوروبية التي تروم تحجيم دور حزب الله وإيران ونفوذهما في البلاد.

من يتحمل مسؤولية الخطر الاقتصادي المحدق؟

هل يتوجب على طرفي المعادلة، في ساحات التظاهر وأروقة السلطة، تقديم أي تنازلات لصيانة عجلة الاقتصاد المتخبطة؟

إذا كنتم في لبنان، ما الذي تتوقعون حصوله في الأيام المقبلة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 17 كانون الثاني/يناير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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