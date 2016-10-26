نقطة حوار
الأخبار الرئيسية
لماذا جاء الاجتياح الإسرائيلي لجنين كبيرا وفي هذا التوقيت؟
العملية العسكرية الإسرائيلية ماتزال متواصلة في جنين , القادة الإسرائيليون يقولون إنها ستستمر وتساؤلات عن لماذا بدأت إسرائيل هذا الاجتياح الكبير في هذا التوقيت
أحداث فرنسا: هل فشلت الحكومات الفرنسية في علاج مشاكل الضواحي؟
هدوء بعد خمس ليال من العنف في شوارع المدن الفرنسية بعد مقتل شاب ذي أصول جزائرية من سكان الضواحي على يد شرطي والأحداث تفتح أزمة الضواحي المزمنة.
هل يستجيب السودانيون لدعوة البرهان القتال في صفوف الجيش؟
ربما كان الشعب السوداني يتمنى أن ينتهز قادة الطرفين العسكريين المتحاربين فرصة حلول عيد الأضحى، ليعلنا هدنة دائمة وبداية مفاوضات للخروج من مأزق التقاتل ومحاولات إقصاء أحدهما للآخر. لكن ذلك لم يحدث.
كيف يحتفل العرب المسلمون بعيد الأضحى في دول الغرب؟
كل عام وأنتم بخير العائلات المسلمة التي تعيش في الغرب تحتفل أيضا بعيد الأضحى المبارك لكن كيف؟ وما هي أهم شجونها؟
روسيا: هل أثر تمرد "فاغنر" على مستقبل بوتين والمؤسسة الحاكمة؟
رغم انتهاء التمرد القصير الذي قادته ميلشيات "فاغنر" الروسية فإن مراقبين يرون أن الضرر قد لحق بالفعل بصورة الرئيس الروسي بوتين ومستقبله السياسي.
جولة عبد اللهيان: هل يحافظ الخليج على علاقاته مع أمريكا وإسرائيل في ظل تقاربه مع إيران؟
في أول زيارة له إلى الإمارات العربية المتحدة، رابع محطة في جولته الخليجية، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وقدّم له دعوة لزيارة طهران.
اليوم العالمي للاجئين: لماذا يواجه اللاجئون العرب مخاطر متزايدة أينما فروا؟
يعد اليوم العالمي للاجئين مناسبة يحتفي بها العالم في 20 يونيو/حزيران من كل عام. ويخصص هذا اليوم للتعريف بقضية اللاجئين، وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد الأزمات وأعداد اللاجئين.
كيف ترون تداعيات انهيار السودان على دول جواره؟
مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يحذر من القاهرة من تداعيات إنهيار السودان على دول الجوار فكيف ستكون التداعيات على تلك الدول مع استمرار الحرب السودانية- السودانية؟
الذكاء الاصطناعي: ما أبرز الفوائد والمخاطر؟
أقر مشرعون في الاتحاد الأوروبي تعديلات على مسودة لقواعد الذكاء الاصطناعي لتشمل حظرا على استخدامه في رصد القياسات الحيوية وإلزام مستخدمي أنظمته التوليدية مثل "تشات جي بي تي" بالكشف عن المحتوى الناتج عنها.
لماذا يستمر التحيز ضد المرأة في أنحاء العالم؟
أظهر تقرير جديد للأمم المتحدة أن التحيز ضد المرأة لا يزال مستمرا في أنحاء العالم، رغم الجهود الحثيثة المبذولة عالميا ومحليا للحد منه.
أزمة السودان: كيف فاقمت الحرب الدائرة من معاناة الأطفال؟
بعد مرور قرابة شهرين على اندلاع الصدام المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تتعالى تحذيرات المنظمات الدولية والحقوقية من أن الفئات الأضعف، خاصة الأطفال، هم من يدفعون الكلفة الأكبر للصراع الدائر بين العسكريين.
المغرب: ما دلالة زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي للرباط؟
حظيت قضية الصحراء الغربية باهتمام ملحوظ خلال زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إلى المغرب، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي في هذا المنصب للرباط.
هل هناك وعي كاف بمخاطر البلاستيك على البشر والبيئة؟
ننتج سنوياً مئات ملايين الأطنان من المنتجات البلاستيكية التي ينتهي جزء كبير منها في الحقول والوديان والبحار والمحيطات لتدخل حتى ما نتناوله من طعام.
كيف أثرت الأزمة الاقتصادية على فرص العمل في الدول العربية؟
حذرت منظمة العمل الدولية من أن مستويات الديون المتصاعدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، من بين أزمات متفاقمة أخرى، قد قللت فرص الحصول على عمل في البلدان النامية.
هل تبذل الدول العربية جهدا كافيا لمواجهة أزمة شح المياه؟
تعد المنطقة العربية الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، فكيف تقيمون جهود الحكومات والمؤسسات في مواجهة أزمة شح المياه
من المسؤول عن وفاة أطفال رُضّع في دار للأيتام بالخرطوم؟
اشتعلت مواقع التواصل مؤخرا بأخبار عن ظروف مأساوية في دار للأيتام تُعرف بـ"المايقوما" في العاصمة الخرطوم، وسط مخاوف بشأن وقوع وفيات كثيرة فيها منذ بدء الصراع، فمن يتحمل المسؤولية؟
تركيا: ما أهم التحديات أمام أردوغان في ولايته الجديدة؟
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه بالسباق الرئاسي على حساب منافسه كمال كليجدار أوغلو. وظهر أردوغان وسط أنصاره بمدينة إسطنبول وهو يحتفل بنصره.
من يجنب أطفال اليمن شبح مجاعة محدقة؟
صرخة جديدة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن أطفال اليمن، مفادها أن الملايين منهم باتوا على بعد خطوة واحدة من خطر المجاعة.
تونس: هل فعلا تقلصت مساحة حرية الرأي والتعبير؟
مرة أخرى يخرج عشرات الصحفيين في تونس للاحتجاج في أعقاب اعتقال صحفييْن والتحقيق معهما بسبب تعليقات حول قوات الأمن التونسية.
قتال السودان: هل تلقى الهدنة الجديدة مصير سابقاتها أم تصمد؟
هدنة جديدة يوقعها طرفا الصراع السوداني في محادثاتهما الجارية في جدة برعاية سعودية وأمريكية وتساؤلات حول مصير الهدنة الجديدة وما إذا كانت ستصمد أم تلقى مصير سابقاتها
قمة جدة: ماذا ينتظر العرب من قمتهم؟
تشهد السعودية يوم الجمعة 19 أيار/مايو قمة عربية جديدة، في وقت تمر المنطقة بأزمات وتحديات كبيرة، يتطلع العرب أن تجد حلولا عاجلة من القادة العرب في أحدث قممهم.
السودان: ماذا كسب طرفا الصراع بعد شهر من الاقتتال؟
أهم ما طبع الأسابيع الأربعة الأولى من الحرب اتساع رقعة القتال العنيف خارج العاصمة الخرطوم لتمتد الى محافظة دارفور ومناطق أخرى. وكانت حصيلة القتال ثقيلة.
جولة إعادة في الانتخابات التركية: لماذا لم يحسم أي من أردوغان، أو كليجدار النتيجة في الجولة الأولى؟
الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تقرر جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد فشل مرشحي الرئاسة رجب طيب أردوغان وكليجدار أوغلو في حسم السباق في الجولة الأولى.
من المسؤول عن التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة؟
لا يزال التصعيد العسكري، الذي بدأ الثلاثاء 9 أيار/مايو، بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة مستمرا. وارتفعت حصيلة قتلى التصعيد إلى 28 قتيلا و 86 مصابا في الجانب الفلسطيني.
هل تنتهي الحرب في سوريا بعودة دمشق إلى الجامعة العربية؟
اعتبارا من يوم الأحد 7 مايو/أيار 2023 لم يعد النظام السوري منبوذا عربيا. لقد عادت سوريا رسميا الى الحضن العربي حيث ستشغل مقعدها في مجلس الجامعة العربية بعد غياب دام أحد عشر عاما.
تشارلز الثالث: ما التحديات التي تنتظر العاهل البريطاني الجديد في عالم متغير؟
بعد مراسم تتويج اتسمة بالأبهة والفخامة بدأ الحديث عن التحديات التي تواجه العاهل البريطاني الجديد فما أبرزها؟
لبنان: ما أسباب ترحيل سوريين بينهم لاجئون من البلاد؟
عاد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الصدارة، وذلك بعد قيام الجيش اللبناني بحملات في الفترة الأخيرة، لضبط سوريين قالت السلطات اللبنانية إنهم مخالفون لقوانين الإقامة.
اليوم العالمي لحرية الصحافة: كيف يؤثر القتال في السودان على أداء الصحفيين؟
تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة سنويا في 3 أيار/مايو من كل عام. وتتزامن ذكرى هذا العام مع استمرار القتال الذي يشهده السودان حاليا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي.
السودان: كيف عاش آلاف النازحين مأساة الفرار من القتال؟
رحلة معاناة لآلاف النازحين من النزاع السوداني باتجاه الحدود، أسعار نقل خيالية ومستقبل غامض ينتظرهم في الدول التي يتوجهون إليها.
ما تبعات فرار عدد من أركان نظام البشير من السجن على الصراع في السودان؟
أذكى فرار عدد من أركان نظام الرئيس السوداني السابق من السجن التكهنات حول علاقة مسؤولين سابقين بالصراع الذي تشهده البلاد
السودان: هل بات القطاع الصحي على وشك الانهيار؟
في الوقت الذي ما يزال فيه وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في السودان منتصف ليل الاثنين ساري المفعول، تتعالى الأصوات محذرة من أن القطاع الصحي في البلاد بات على شفا الانهيار.
السودان: كيف سيكون حل الأزمة .. إقليميا أم دوليا؟
القتال في السودان يدخل يومه الرابع والجميع يتطلعون لجهود الوساطة فكيف سيكون الحل اقليميا أم دوليا؟
السودان: هل يدفع المدنيون ثمن الصراع بين الجيش والدعم السريع؟
دخلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأحد 16 من أبريل/نيسان، يومها الثاني وسط أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 56 مدنيا وإصابة المئات.
السودان: هل يتفادى البرهان وحميدتي مواجهة مسلحة؟
يخيم جو من الترقب والقلق على شوارع السودان، بعد احتدام الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع اللذين يمثلان أبرز كيانين عسكريين في البلاد.
هل يساهم المليارديرات العرب في تخفيف الأزمة المعيشية عن شعوبهم؟
قائمة فوربس لأثرياء العالم تضم 10 مليارديرات عرب وتساؤلات عما إذا كان المليارديرات العرب ساعدوا مجتمعاتهم في أزماتها المعيشية.
السودان: ما العقبات التي تقف أمام توقيع اتفاق نهائي لنقل السلطة؟
دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان، جميع الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد إلى التوافق من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، أو تنحي جميع الأطراف عن المشهد وإفساح المجال لآخرين، مضيفا أننا أضعنا أربع سنوات.
من المسؤول عن المواجهات بين قوات الأمن والمصلين في المسجد الأقصى في شهر رمضان؟
شهدت ساحات المسجد الأقصى وأروقته أعمال عنف شديد بعد اقتحامها من قبل رجال الشرطة الإسرائيلية، وضربهم واعتقالهم مئات المصلين المعتكفين فيه، وسط تنديد عربي ودعوات دولية للتهدئة.
هل تمر عاصفة محاكمة ترامب بسلام على أمريكا؟
مثل دونالد ترامب الثلاثاء 4 نيسان/أبريل، أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسميا في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث هو الأول من نوعه لرئيس أمريكي سابق أو حالي.
كيف يمكن تجنب هدر الطعام خلال شهر رمضان؟
شهر رمضان شهر الصوم والعبادة والتقرب من الله والابتعاد عن ملذات كثيرة والاقتصاد في الطعام، إلا أنه بات في العالم العربي أكثر شهور السنة إسرافا في الإنفاق على الطعام وإهدارا له.
حمزة يوسف: ما دلالات تولي أول مسلم رئاسة حكومة اسكتلندا؟
دخل حمزة يوسف التاريخ كونه أول مسلم يقود حزبا كبيرا في اسكتلندا، وأول مسلم ومهاجر من أقلية عرقية يقود حكومة في دولة أوروبية.
هل يهدد توسع النفوذ الصيني المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط؟
اتفقت شركة أرامكو السعودية، مع الصين على بناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق البلاد. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من نجاح الوساطة الصينية في إعادة العلاقات السعودية الإيرانية، وما أعقب ذلك من استئناف العلاقات القنصلية بين الرياض ودمشق.
هل تنتهي عزلة سوريا عربيا بتقاربها مع السعودية ؟
كشفت وزارة الخارجية السعودية عن "بدء مباحثات مع وزارة الخارجية السورية"، بشأن استئناف تقديم الخدمات القنصلية في البلدين، ومن شأن هذه الخطوة التمهيد بشكل كبير لعودة دمشق إلى الصف العربي وجامعة الدول العربية.
كيف استقبل المواطن العربي شهر رمضان هذا العام؟
يحل شهر رمضان المبارك هذا العام في معظم البلدان العربية وسط ارتفاع في الأسعار وانخفاض في القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب الحرب في أوكرانيا.
اليمن: هل تشكل صفقة تبادل الأسرى مدخلا لوقف الحرب؟
برعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم الإعلان مطلع هذا الأسبوع في سويسرا عن توصل طرفي الصراع في اليمن إلى اتفاق يقضي بإطلاق مجموعة جديدة من الأسرى والمحتجزين لدى كل من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية.
كيف تغير العراق بعد عشرين عاما على الغزو الأمريكي؟
عشرون عاما على الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بصدام حسين كيف يبدو العراق بعد عشرين عاما على الحرب؟
السودان: هل يتمكن البرهان وحميدتي من تجاوز خلافاتهما وتجنب مواجهة مسلحة؟
لا تزال الخلافات بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، تعلو تارة وتنخفض تارة أخرى خلال الفترة الماضية.
هل يسهم اليوم العالمي لمكافحة "الإسلاموفوبيا" في الحد من الظاهرة؟
العالم يحيي أول يوم عالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا وتساؤلات حول ما إذا كان إحياء هذا اليوم كفيل بالحد من الظاهرة.
كيف تؤثر عودة العلاقات بين السعودية وإيران على المنطقة العربية؟
أصداء واسعة لاتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية وإجماع من دول المنطقة على أنه يدعم استقرارها.
اليوم العالمي للمرأة 2023: أين المرأة العربية من كامل حقوقها؟
كلما حل تاريخ 8 مارس/ آذار في العالم العربي إلا وتجدد الحديث عما تحسن في أوضاع المرأة وما انتزعته من حقوق. وعادة ما تكون مناسبة هذا اليوم إما فرصة للاحتفال أو للاحتجاج أو هما معا؟
العراق: لماذا أثارت إجراءات الحكومة لمحاربة "المحتوى الهابط" جدلا كبيرا؟
أثار إعلان وزارة الداخلية العراقية تنظيم مسابقة شهرية لصناع "المحتوى الإيجابي"، الجدل مجددا في العراق بشأن محتوى مواقع التواصل الاجتماعي ومن يحدد ما إذا كان إيجابيا أم هابطا.
هل تكفي تبرعات المانحين لإنهاء الأزمة الانسانية في اليمن؟
انتهى مؤتمر للدول المانحة لليمن نظمته حكومتا السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين 26 فبراير، بتعهد 31 دولة ومنظمة دولية توفير مساعدات بقيمة 1,2 مليار دولار.
بعد الجدل بشأن الأفارقة في تونس: هل تشيع عنصرية اللون في العالم العربي؟
تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد بشأن الأفارقة في تونس تثير اتهامات ضد تونس بالعنصرية وتفتح جدلا بشأن العنصرية في العالم العربي
حرب أوكرانيا: ما فرص التسوية بعد عام على اندلاعها؟
مع إكمال الحرب في أوكرانيا عامها الأول، لا تبدو في الأفق نهاية قريبة لأكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
المغرب: هل الحكومة عاجزة عن ضبط أسعار المواد الغذائية المرتفعة؟
تشهد العديد من كبرى المدن والبلدات المغربية منذ شهور احتجاجات على موجة غلاء غير مسبوقة تجتاح الأسواق منذ حوالي العام.
كيف يمكن مساعدة الأطفال على تخطي آثار صدمة كارثة الزلزال؟
تشير التقديرات إلى أن 4.6 مليون طفل يعيشون في 10 مقاطعات ضربها الزلزال في تركيا، كما تأثر أكثر من 2.5 مليون طفل في سوريا.
تونس: هل تمثل حملة الاعتقالات الأخيرة حماية للدولة أم تصفية للمعارضة؟
في تصعيد جديد في تونس، تشن القوات الأمنية حملة اعتقالات منذ أيام شملت قيادات حزبية وقضاة وإعلاميين ورجل أعمال، وذلك في إطار الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد منذ شرع الرئيس قيس سعيد في فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز من عام 2021.
كيف يؤثر انهيار العملات العربية أمام الدولار على الحالة المعيشية للناس؟
عملات عدة دول عربية تشهد انهيارا أمام الدولار والانهيار ينعكس في زيادات فلكية في أسعار المواد الغذائية.
زلزال سوريا وتركيا: كيف تقيمون حجم المساعدات الدولية والعربية للبلدين؟
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق كبيرة في كل من تركيا وسوريا إلى أكثر من 21 ألف شخص حتى الآن. ويواصل عمال الإنقاذ جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض في أجواء شديدة البرودة مع تضاؤل فرص إنقاذهم.
زلزال تركيا وسوريا: هل يؤدي سوء الطقس إلى عرقلة جهود الإنقاذ؟
عروض الإنقاذ الدولية تتدفق على تركيا وسوريا لكن في ظل مخاوف من ان يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى عرقلة العمليات
من يمد يد العون لضحايا زلزال تركيا وسوريا؟
مئات القتلى والجرحى جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا الألاف مايزالون تحت الأنقاض والسوريون بانتظار الدعم من كل جانب
هل تكفي المساعدات الدولية لتوفير الغذاء والدواء للأطفال في مناطق الصراع؟
قالت منظمة اليونيسف في أحدث تقرير لها إن عدد الأطفال المحتاجين لمساعدة إنسانية حاليا بلغ مستوى يزيد عن أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية.
تونس: هل يتجاوز البرلمان الجديد تحدي الشرعية؟
انتهت الانتخابات التشريعية بدورتيها في تونس وانبثق عنها برلمان جديد لا يشبه القديم ولا علاقة له به. برلمان وضع مقاساته الرئيس قيس سعيد وسهر على إخراجها الى حيز الوجود.
لبنان: هل يفقد أهالي ضحايا انفجار المرفأ الثقة في دولة القانون؟
غضب بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد معارضة شخصيات قضائية لاستئناف القاضي طارق البيطار للتحقيقات وأهالي يتحدثون عن فقدانهم الثقة بدولة القانون.
ما تحديات وفرص تحول راديو بي بي سي إلى المنصات الرقمية؟
يسدل الستار بعد ظهر يوم الجمعة 27 يناير/ كانون الثاني 2023 على آخر بث لراديو بي بي سي عربي بعد 85 عاما من الخدمة الإذاعية المتميزة.
لماذا تتردى أوضاع قطاع التعليم الحكومي في المنطقة العربية؟
مع احياء يوم التعليم العالمي جدل حول تدهور التعليم في المنطقة العربية وأسبابه ولماذا بات التعليم الحكومي على شفا الهاوية
هل يعكس تكرر حرق القرآن تناميا للإسلاموفوبيا في أوروبا؟
السياسي السويدي المتطرف راسموس بالودان يفجر غضبا في أنحاء العالم الإسلامي بعد إحراقه مرة أخرى نسخة من القرآن أمام مقر سفارة تركيا في استوكهولم ومخاوف من انفلات الاسلاموفوبيا في أوروبا
حرب اليمن: هل باتت السعودية جاهزة لإنهاء الصراع؟
قال وزير الخارجية السعودي إنه يتم تحقيق تقدم صوب إنهاء حرب اليمن، لكنه أضاف أن هناك المزيد ينبغي فعله بما في ذلك إعادة العمل بالهدنة وتحويلها إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
كيف تكدست ثروات الأغنياء واتسعت رقعة الفقر بعد 2020؟
نشرت منظمة أوكسفام تقريرا ضمنته إحصائيات حول التفاوت الخطير لتوزيع الثروة في العالم واستحواذ نسبة 1% من أغنى أثرياء العالم خلال السنتين الماضيتين على ما يقرب من ضعف ما يمتلكه باقي سكان الأرض.
تونس: هل نجحت المعارضة في حشد الشارع ضد قيس سعيّد؟
تظاهر آلاف التونسيين وسط العاصمة، السبت 14 من يناير/كانون الثاني 2023، للتنديد بسياسات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ومطالبين بتنحيته عن السلطة، في الذكرى الثانية عشر للثورة التونسية.
الذكرى 12 لثورة تونس: إلى أين يتجه المشهد التونسي سياسيا واقتصاديا؟
تحل الذكرى الثانية عشرة لثورة الياسمين في 14 يناير الجاري وسط اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها تونس.
كيف تواجه الدول العربية ارتفاع نسب التضخم والبطالة والفقر في عام 2023؟
أجمعت تقارير صدرت خلال الأسابيع الماضية عن مؤسسات اقتصادية عالمية، على رأسها صندوق النقد الدولي، أن العام الجديد لا يحمل أخبارا سارة لمواطني العالم العربي.
المغرب : متى تنهي الحكومة الجدل حول نزاهة نتائج امتحان المحاماة؟
جدل وانقسام في المغرب بشأن نزاهة اختبارات مزاولة المحاماة المشككون يقولون إنها كانت غير نزيهة والمؤيدون يرفضون ذلك.
خليجي 25: كيف استعد العراق لاستضافة البطولة؟
تستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج، التي تنطلق في السادس من يناير/كانون الثاني وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر نفسه.
ماذا ستجني السعودية من صفقة رونالدو مع نادي النصر؟
حظي نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو باستقبال جماهيري كبير في ملعب مرسول بارك ليبدأ بذلك مشوارا يمتد لموسمين مع فريق النصر السعودي.
هل يحمل عام 2023 أوضاعا أفضل للعالم العربي؟
كان عام 2022 حافلا بالأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية، التي أثرت على حياة الناس بدرجات متفاوتة، في المنطقة العربية وحول العالم.
هل يشهد عام 2023 نهاية الحرب الروسية الأوكرانية؟
شهدت الفترة الأخيرة تصريحات من مختلف الأطراف عن إمكانية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، فهل تكون هناك انفراجة في هذه الأزمة في عام 2023؟
بعد مقتل ثلاثة أكراد: هل تعاني أوروبا من العنصرية؟
قالت المدعية العامة في باريس إن المشتبه به في قتل ثلاثة أكراد وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم باريس، أوضح أثناء احتجازه أنه ذهب أولا إلى ضاحية سان دوني "لارتكاب جرائم قتل ضد أجانب".
هل يأتي عام 2023 بأوضاع اقتصادية أفضل لمصر؟
مع نهاية العام تواجه مصر، على غرار غيرها من الدول العربية ودول العالم، عدة تحديات اقتصادية تزايدت حدتها بعد حرب أوكرانيا، وما تلاه من نقص للإمدادات في مواد أساسية مثل النفط والغاز والقمح، وارتفاع أسعارها عالميا.
تونس: هل يصمد مشروع قيس سعيد بعد نتائج الانتخابات التشريعية؟
أثارت نتائج الانتخابات التشريعية في تونس جدلا كبيرا لم تقل حدته عن الجدل الذي واكب الانتخابات منذ الإعلان عنها مرورا بقانونها الانتخابي.
كأس العالم 2022: هل نظمت قطر "أفضل كأس عالم في التاريخ"؟
أُسدل الستار على بطولة كأس العالم قطر 2022 بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بضربات الترجيح، في مباراة تعد أحد أفضل النهائيات على الإطلاق، شهدت تألق نجم راقصي التانجو، ليونيل ميسي، ونجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي.
هل يستفيد العرب من التنافس الصيني الأمريكي في أفريقيا والشرق الأوسط؟
اختتمت مساء الخميس 15 من ديسمبر أعمال القمة الأمريكية الأفريقية التي عقدت بواشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وهي ثاني قمة منذ 2014 تجمع رئيس أمريكيا برؤساء تسع وأربعين دولة أفريقية.
تونس: هل تنهي الانتخابات البرلمانية الانقسام السياسي أم تعمقه؟
يستعد التونسيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقررة السبت 17 كانون الأول / ديسمبر التي تجري وفق قانون جديد مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد.
كأس العالم 2022: هل يتوج المغرب بالكأس؟
واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.
كأس العالم 2022: هل يقود أبناء المهجر المغرب إلى تحقيق إنجاز جديد؟
يواصل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد فوزه التاريخي على إسبانيا في ثمن النهائي بركلات الترجيح، ليكون بذلك الممثل الوحيد للكرة العربية والإفريقية في هذه البطولة.
السودان: هل يمهد الاتفاق الإطاري الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية؟
يشهد السودان فصلا جديدا من فصول الانتقال السياسي في البلاد، بعد التوقيع على اتفاق "إطاري" بين قوى معارضة رئيسية وقادة الجيش، لبدء مرحلة يقودها مدنيون تنتهي بإجراء انتخابات.
اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: كيف يمكن تحسين أوضاعهم في الدول العربية؟
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم يواجه سلسلة من الأزمات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة تأثيرا غير متناسب.
كيف تقيمون أداء المنتخبات العربية في مونديال قطر؟
حافظ المغرب على أداء ثابت قوي ليتأهل إلى الدور الثاني من مونديال قطر بينما غلب التذبذب أو التراجع على أداء باقي الفرق العربية التي ودعت البطولة من دور المجموعات
اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة: من المسؤول عن زيادة العنف ضد المرأة العربية؟
أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حملة تستمر 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تنتهي في 10 كانون/ ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
مونديال قطر 2022: هل اتبعت وسائل الإعلام الغربية حقا معايير مزدوجة؟
رغم مرور أكثر من أسبوع على بدء مونديال قطر لم يتوقف الجدل حول البطولة وأصوات سياسية وإعلامية تطالب بوقف التسييس وترك الناس للاستمتاع باللعبة.
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي: قصة زواج مصلحة تنتهي بطلاق مُتعثر
رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أنه لا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لملف الطلاق بينهما والذي بات مسلسلا ممطوطا كما كان الحال في مسلسل زواجهما.
الملكية البريطانية: هل قدمت نموذجا يمكن تطبيقه في المنطقة العربية؟
أثارت مشاهد وداع البريطانيين للملكة إليزابيث الثانية، الكثير من التساؤلات عن أسباب الحب الذي أظهره البريطانيون للملكة الراحلة. وقارن البعض بين الملكية البريطانية وأنظمة الحكم العربية، وإذا ما كانت الملكية البريطانية تقدم نموذجا يمكن الاستفادة منه عربيا.
الملك تشارلز الثالث: هل ينجح في الحفاظ على إرث الملكية في بريطانيا؟
مع تولي الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية تبرز أمامه تحديات عدة داخلية وخارجية، فهل ينجح في تجاوزها؟
روسيا وأوكرانيا: هل وقعت حرية الإعلام والموضوعية ضحية للحرب؟
مع اشتداد حدة المعارك في أوكرانيا تدور معركة أخرى ليست أقل شراسة بين روسيا والغرب للتحكم بما ينشر وتناول ما يجري في الميدان حيث يحاول كل طرف تقديم روايته وتقويض رواية الطرف الآخر.
لماذا يندفع عرب وأجانب للقتال في حرب أوكرانيا؟
تمضي موسكو باتجاه تجنيد آلاف الأفراد من دول الشرق الأوسط، بعد موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأمر، وأوكرانيا بدورها فتحت باب التطوع لقتال الروس على أرضها. ما دوافع المشاركة في هذه الحرب؟
ارتفاع الأسعار: جشع تجار أم تداعيات حرب أوكرانيا؟
لا تزال تداعيات الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها سلبا على كثير من الدول العربية، فارتباط النظام الاقتصادي العالمي ببعضه لا يترك أي دولة بمنأى عما يحدث.
أوبك بلس: لماذا أثار قرار خفض إنتاج النفط غضب واشنطن؟
أثار قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، حالة غير مسبوقة من الغضب في واشنطن. فما هي الأسباب؟
لماذا انقسم العرب بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا؟
مواقف متباينة للحكومات العربية وللمغردين العرب تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا. المواقف تعكس الانقسام الحاد تجاه الحرب، وحرص عدة أنظمة عربية على البقاء على الحياد حفظا لمصالحها مع موسكو
هل ينبغي أن يدفع الرياضيون الروس ثمن غزو بلادهم لأوكرانيا؟
أصدرت اللجنة البارالمبية الدولية قرارا يستبعد الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في بكين الجمعة 4 مارس/آذار. هل يجب أن تمتد العقوبات على روسيا إلى المنافسات الرياضية؟
الغزو الروسي لأوكرانيا: كيف يعاني العالقون العرب بفعل الأزمة؟
عشرات الآلاف من أبناء الجالية العربية في أوكرانيا انقلبت حياتهم رأسا على عقب بفعل الغزو الروسي وانقسموا بين من يعيشون في ملاجئ ومن هربوا باتجاه الحدود مع الدول المجاورة.
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بولندا: هل نجح العرب في الاندماج في المجتمع؟
فجأة بدت بولندا كدولة في صدارة الأخبار بعد تدفق الملايين من اللاجئين إليها إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعد أن كانت تواجه تجاهلا من قبل الولايات المتحدة وحتى الاتحاد الأوربي أصبحت بولندا مركز الاهتمام للجانبين. حلقة خاصة من نقطة حوار عن أوضاع العرب والمسلمين في بولندا.
كيف تأثر العرب في بولندا بالحرب الأوكرانية؟
أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 موجة نزوح لم تشهد أوروبا لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فرّ قرابة 14 مليون أوكراني من بؤر الصراع في بلدهم حسب آخر إحصاء نشرته الأمم المتحدة.
هل يسدل انفجار بيروت الستار على النظام الطائفي في لبنان؟
كان انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب نقطة فاصلة في الأزمة التي يعيشها لبنان. إذ أبرز عمق الفساد وسوء الإدارة، وعزز الدعوات لتغيير النظام السياسي. فهل يمكن أن يتخلى لبنان عن الطائفية السياسية؟
نفوذ تركيا في المنطقة: قوة للبناء أم للهدم؟
بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في عام 2002، عادت تركيا لممارسة دور أكثر تأثيرا في محيطها العربي والإسلامي، وظهر ذلك بشكل خاص في الأزمة السورية وأزمة الخليج. هل كان دور تركيا في المنطقة ايجابيا أم سلبيا؟
ما أثر صراع النفوذ بين السعودية وإيران على المنطقة؟
الصراع على النفوذ بين إيران والسعودية يظهر بوجهه السياسي في لبنان، ويطل بوجه أكثر قسوة في سوريا واليمن حيث تدور الحروب بالوكالة. الصراع يكلف البلدين مبالغ طائلة وتستفيد منه أطراف خارجية كثيرة. فهل يمكن أن يتوقف؟
أين يلتقي الإسلاميون والعلمانيون؟
بالنسبة للبعض هي حرب ضروس، الإسلاميون في مقابل العلمانيين. قد لا يرى البعض سوى البين الشاسع بين الاثنين، لكن قليلا من التفكير قد يجعلنا نرى أن هذه الحرب الضروس لا تستفيد منها إلا النظم الشمولية التي لا تحكم لا بالإسلام ولا بالعلمانية، بل بالاستبداد، وأن هناك ما يمكن أن يجمع الفريقين.
مصير صفقة القرن: الرفض أم القبول؟
إذا كانت صفقة القرن تسعى لاخراج القدس من المفاوضات، وإسقاط حق العودة للاجئين، واستمررار المستوطنات، فما الذي يمكن أن تتفاوض عليه اسرائيل مع الفلسطينيين؟ واذا كانت الفصائل الفلسطينية توافقت على رفض الصفقة، فما هو البديل الذي تقدمه؟
ما مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا؟
استقبلت ألمانيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الفارين من ويلات الحرب، لكن سياسة "الباب المفتوح" التي انتهجتها برلين تجاه اللاجئين بدأت مؤخرا في التغير. فكيف يرى اللاجئون السوريون مستقبلهم؟ وما أهم التحديات التي تواجههم؟
أي دور للإسلام في السياسة؟
كيف يمكن تنظيم العلاقة بين ثلاثية الدين والدولة والسياسة بحيث تحقق التوافق بين مكونات المجتمع، وتحقق الاستقرار اللازم للتنمية والتقدم؟
فيديوهات قتل نيرة وسلمى: تحريض على الجريمة أم ردع لها؟
في أقل من شهرين اهتزت مصر على وقع جريمتي قتل بشعتين لطالبتين في مقتبل العمر، ومن الطبيعي أن تصدم فظاعة الجريمتين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها.
ما الذي يميز المرأة في موريتانيا عن مجتمعات عربية أخرى؟
لعل الحضور الواضح للمرأة الموريتانية في الحياة السياسية هو من أبرز ما يلفت نظر من يزور موريتانيا للمرة الأولى. فهناك تسع وزيرات في الحكومة الموريتانية، من أصل 27 وزيرا. غير أن تحسن المشاركة السياسية للمرأة في موريتانيا لا ينفي وجود مشكلات اجتماعية هامة لازالت تعاني منها الكثير من الموريتانيات.
موريتانيا: هل تم فعلا تحرير العبيد؟
القانون الموريتاني منع العبودية وجرمها منذ عام 1981، لكن المشكلة أن القانون قد لا يطبق في المناطق الريفية البعيدة عن سيطرة الدولة، وأن واقع حياة من كانوا عبيدا لم يتغير
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ما أسباب احتلال الدول العربية مراتب متأخرة في حرية الصحافة؟
أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي عن حرية الصحافة. ووفقا للتقرير فإن تصنيف دول عربية على مقياس حرية الصحافة قد تراجع بسبب قيود وممارسات تشريعية وتضييق على العمل الصحفي.