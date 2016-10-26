نقطة حوار

الأخبار الرئيسية

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  • حلقة خاصة من نقطة حوار سجّلت في العاصمة البولندية وارسو تأتيكم الجمعة 10 يونيو/حزيران

    بولندا: هل نجح العرب في الاندماج في المجتمع؟

    فجأة بدت بولندا كدولة في صدارة الأخبار بعد تدفق الملايين من اللاجئين إليها إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعد أن كانت تواجه تجاهلا من قبل الولايات المتحدة وحتى الاتحاد الأوربي أصبحت بولندا مركز الاهتمام للجانبين. حلقة خاصة من نقطة حوار عن أوضاع العرب والمسلمين في بولندا.

  • علم أوكرانيا وبولندا

    كيف تأثر العرب في بولندا بالحرب الأوكرانية؟

    أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 موجة نزوح لم تشهد أوروبا لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فرّ قرابة 14 مليون أوكراني من بؤر الصراع في بلدهم حسب آخر إحصاء نشرته الأمم المتحدة.

  • انفجار بيروت كان ابرز تعبير عن الأزمة في لبنان

    هل يسدل انفجار بيروت الستار على النظام الطائفي في لبنان؟

    كان انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب نقطة فاصلة في الأزمة التي يعيشها لبنان. إذ أبرز عمق الفساد وسوء الإدارة، وعزز الدعوات لتغيير النظام السياسي. فهل يمكن أن يتخلى لبنان عن الطائفية السياسية؟

  • أصبحت تركيا أكثر انفتاحا على المنطقة العربية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم

    نفوذ تركيا في المنطقة: قوة للبناء أم للهدم؟

    بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في عام 2002، عادت تركيا لممارسة دور أكثر تأثيرا في محيطها العربي والإسلامي، وظهر ذلك بشكل خاص في الأزمة السورية وأزمة الخليج. هل كان دور تركيا في المنطقة ايجابيا أم سلبيا؟

  • العاهل السعودي ومرشد الثورة الايرانية

    ما أثر صراع النفوذ بين السعودية وإيران على المنطقة؟

    الصراع على النفوذ بين إيران والسعودية يظهر بوجهه السياسي في لبنان، ويطل بوجه أكثر قسوة في سوريا واليمن حيث تدور الحروب بالوكالة. الصراع يكلف البلدين مبالغ طائلة وتستفيد منه أطراف خارجية كثيرة. فهل يمكن أن يتوقف؟

  • المجتمع التركي به تيارات مختلفةن إسلامية وعلمانية، ولكل منها جمهوره

    أين يلتقي الإسلاميون والعلمانيون؟

    بالنسبة للبعض هي حرب ضروس، الإسلاميون في مقابل العلمانيين. قد لا يرى البعض سوى البين الشاسع بين الاثنين، لكن قليلا من التفكير قد يجعلنا نرى أن هذه الحرب الضروس لا تستفيد منها إلا النظم الشمولية التي لا تحكم لا بالإسلام ولا بالعلمانية، بل بالاستبداد، وأن هناك ما يمكن أن يجمع الفريقين.

  • صفقة القرن تثير تساؤلات بلا اجابة

    مصير صفقة القرن: الرفض أم القبول؟

    إذا كانت صفقة القرن تسعى لاخراج القدس من المفاوضات، وإسقاط حق العودة للاجئين، واستمررار المستوطنات، فما الذي يمكن أن تتفاوض عليه اسرائيل مع الفلسطينيين؟ واذا كانت الفصائل الفلسطينية توافقت على رفض الصفقة، فما هو البديل الذي تقدمه؟

  • كيف يرى اللاجئون السوريون مستقبلهم في ألمانيا؟

    ما مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا؟

    استقبلت ألمانيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الفارين من ويلات الحرب، لكن سياسة "الباب المفتوح" التي انتهجتها برلين تجاه اللاجئين بدأت مؤخرا في التغير. فكيف يرى اللاجئون السوريون مستقبلهم؟ وما أهم التحديات التي تواجههم؟

  • ضيوف الحلقة: ايمن الصياد وبثينة القروري وعبد الفتاح مورو ومنى فياض

    أي دور للإسلام في السياسة؟

    كيف يمكن تنظيم العلاقة بين ثلاثية الدين والدولة والسياسة بحيث تحقق التوافق بين مكونات المجتمع، وتحقق الاستقرار اللازم للتنمية والتقدم؟

  • نيرة وسلمى

    فيديوهات قتل نيرة وسلمى: تحريض على الجريمة أم ردع لها؟

    في أقل من شهرين اهتزت مصر على وقع جريمتي قتل بشعتين لطالبتين في مقتبل العمر، ومن الطبيعي أن تصدم فظاعة الجريمتين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها.

  • تقول ميمونة التقي (وسط)، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، إن المجتمع الموريتاني بشكل عام يقبل حضور المرأة، ومشاركتها في مختلف المجالات

    ما الذي يميز المرأة في موريتانيا عن مجتمعات عربية أخرى؟

    لعل الحضور الواضح للمرأة الموريتانية في الحياة السياسية هو من أبرز ما يلفت نظر من يزور موريتانيا للمرة الأولى. فهناك تسع وزيرات في الحكومة الموريتانية، من أصل 27 وزيرا. غير أن تحسن المشاركة السياسية للمرأة في موريتانيا لا ينفي وجود مشكلات اجتماعية هامة لازالت تعاني منها الكثير من الموريتانيات.

  • العبودية مازالت مشكلة في موريتانيا

    موريتانيا: هل تم فعلا تحرير العبيد؟

    القانون الموريتاني منع العبودية وجرمها منذ عام 1981، لكن المشكلة أن القانون قد لا يطبق في المناطق الريفية البعيدة عن سيطرة الدولة، وأن واقع حياة من كانوا عبيدا لم يتغير

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