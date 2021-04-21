نقطة حوار

قبل 47 دقيقة

نقطة حوار هو منتدى لمشاهدي ومستمعي وزوار صفحات بي بي سي عربي، إذ يمكنهم من خلاله المشاركة بالرأي في القضايا التي تحتل موقعا بارزا في قائمة اهتماماتهم.

قد تكون هذه القضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية، لكن ما يجمع بينها أنها تثير اهتمام قطاع واسع من جمهورنا، ويرغبون في معرفة المزيد عنها، والاستماع لمختلف الآراء بشأنها.

يقدم نقطة حوار لجمهور بي بي سي عربي حوارا صريحا ومفتوحا حول موضوعات تهمهم بدون أية قيود، باستثناء المشاركات التي تخالف سياسة بي بي سي القائمة على رفض العنصرية والتحريض على الكراهية والطائفية الدينية والعرقية.

وتتعدد الوسائط التي يقدم من خلالها برنامج نقطة حوار، فهو يبث عبر الاذاعة والتلفزيون، ويمكن مشاهدته أو الاستماع إليه عبر موقع بي بي سي عربي على شبكة الانترنت www.bbc.com/arabic

كما تتعدد طرق المشاركة في البرنامج، إذ يمكن المشاركة من خلال الاتصال الهاتفي في وقت البرنامج، او المشاركة بالتعليق على الحوارات المنشورة على موقعنا، أو عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي.

مدة البرنامج 51:30 دقيقة، يبث على قناة بي بي سي التلفزيونية، متبوعا بحلقة إذاعية مدتها 24 دقيقة. وتكون الحلقات في أيام الإثنين والأربعاء والجمعة في الساعة الرابعة وست دقائق مساءً بتوقيت غرينتش. ويعاد عدة مرات على أثير وشاشة بي بي سي.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر واتساب إلى 00447590001533