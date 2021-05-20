غزة: ما الذي حققته كل من إسرائيل وحماس من جولة الصراع الأخيرة بينهما؟

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بعد مرور أكثر من أسبوع على المواجهة الحالية بين كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يرى الجانبان أنهما نجحا في تحقيق أهدافهما المرجوة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين "تكبدتا خسائر كبيرة" جراء الضربات الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو خلال جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية أن "حماس تكبدت ضربات لم تتوقعها. أعدنا حماس سنوات كثيرة إلى الوراء. سنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة من أجل استعادة الهدوء للمواطنين الإسرائيليين".

من جانبه قال عوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو في مقابلة مع برنامج "نقطة حوار" إن "إسرائيل ضربت حماس بشكل غير مسبوق، قتلنا قادة كبارا ودمرنا مائة كيلومتر من الأنفاق ومئات من راجمات الصواريخ، حماس هي من اختارت التصعيد، ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا".

في المقابل قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، إن "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، نجحت في تهشيم صورة الجيش الإسرائيلي".

وأضاف مشعل، خلال لقاء مع قناة "الأقصى" الفضائية: "المقاومة من غزة انتصرت للقدس والأقصى، ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على العدو المهزوم".

ورأى مشعل أن "إسرائيل تبحث عن صورة المنتصر بعد أن هزمتها المقاومة"، قائلا: إن المقاومة "هيأت نفسها للتصدي لحرب تستمر أسابيعَ وشهورا"، مضيفا أن "الاحتلال سيوقف الحرب رغما عنه، لأنه لن يتحمل استمرارها".

كانت الهجمات الصاروخية على إسرائيل توقفت لثماني ساعات يوم الخميس 20 أيار/ مايو، اليوم الحادي عشر من القتال، قبل أن تُستأنف مجددا على الأحياء القريبة من حدود إسرائيل وغزة.

وواصلت إسرائيل ضرباتها الجوية في قطاع غزة الذي تديره حماس، قائلة إنها تريد إثناء الحركة عن أي مواجهة في المستقبل بعد توقف الصراع الحالي.

وأفادت وزارة الصحة في غزة ببلوغ عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 230 شخصا، بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، إضافة إلى 1710 جرحى بجروح مختلفة.

في حين ذكرت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 12 في إسرائيل وإن 336 يعالجون من إصابات تعرضوا لها في هجمات صاروخية أثارت الذعر وجعلت الناس يهرعون إلى المخابئ.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال هاتفي يوم الأربعاء على "التهدئة".

وقال مصدر أمني مصري إن الجانبين وافقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بعد تدخل وسطاء، وإن كان التفاوض على التفاصيل ما زال جاريا.

وقال موسى أبو مرزوق، القيادي في حماس، في مقابلة مع قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح... أتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين، ووقف إطلاق النار سيكون على قاعدة التزامن".

وسئل وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين في راديو كان الإسرائيلي عما إذا كان وقف إطلاق النار سيبدأ يوم الجمعة فقال "لا. نحن نشهد بكل تأكيد ضغطا دوليا كبيرا جدا... سننهي العملية عندما نقرر أننا حققنا أهدافنا".

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو أربعة آلاف صاروخ أُطلقت من غزة، وإن بعضها سقط في القطاع في حين اعترضت الدفاعات الصاروخية أخرى.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 450 مبنى في قطاع غزة، منها ستة مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية، دُمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة منذ بدء الصراع الذي تسبب أيضا في نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني يحتمي معظمهم بمدارس تديرها المنظمة الدولية في غزة.

كانت حماس قد بدأت في إطلاق الصواريخ في العاشر من مايو أيار ردا على انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في القدس خلال شهر رمضان.

وجاءت الهجمات الصاروخية بعد اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين بالمسجد الأقصى ودعوى قضائية رفعها مستوطنون إسرائيليون لطرد سكان فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

ويعد هذا أعنف صراع بين إسرائيل وحماس منذ سنوات. وعلى النقيض من حروب شهدتها غزة سابقا، تسبب في تأجيج عنف بشوارع مدن إسرائيلية بين العرب واليهود.

وامتد الصراع أيضا إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية وفجر أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل يوم الأربعاء، في ثالث واقعة من نوعها منذ بدء التصعيد الأخير. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وفي الضفة الغربية، قال مسؤولون فلسطينيون إن 21 فلسطينيا على الأقل قتلوا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية ووقائع أخرى منذ العاشر أيار/ مايو.

برأيكم هل نجح الجانبان في تحقيق أهدافهما؟ ولماذا؟

كيف اختلفت هذه المواجهة بين الجانبين عن سابقاتها؟

هل تفاجأت إسرائيل بقدرات حماس هذه المرة كما يرى بعض المحللين؟

ما الذي أنجزته إسرائيل بعد مئات الغارات على غزة؟ وما الذي أنجزته حماس بعد إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 21 أيار/ مايو.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

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