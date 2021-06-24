رئيسي رئيساً لايران: هل تتغير سياسات طهران تجاه العرب والغرب؟

قبل 48 دقيقة

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بعد أن أسدل الستار عن سباق الانتخابات الإيرانية، وتم إعلان فوز إبراهيم رئيسي بمنصب رئيس الجمهورية الأسلامية، يتساءل كثيرون داخل البلاد وخارجها عن نهج حكومته في سياساتها الخارجية، وما الثابت فيها وما المتغير.

يعد رئيسي رجل القضاء الأول في ايران الذي، وإن أعلن خوضه الانتخابات مستقلا، فإنه يظل الوجه الأبرز للتيار المحافظ والمقرب من المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي. وهذا ما يجعل التشدد في التعامل مع الغرب، وتجاه السعودية، أكثر من مجرد تكهن، عندما يجري الحديث عن السياسة الخارجية المقبلة.

أشعل فوز رئيسي مواقع التواصل الإجتماعي، وانقسمت الآراء المعبر عنها إلى معسكرين، معسكر أول يرى حدوث تغيير في سياسة إيران الخارجية إقليميا ودوليا يترتب عنه إيران جديدة ومختلفة كليا. بينما ترقب المعسكر الثاني، خصوصا في السعودية، أن المنطقة باتت تنتظر الأسوأ الآن في ظل تمدد النفوذ الإيراني تحت حكم رئيسي.

وحمل أول خطاب لرئيسي رسائل مباشرة، أكد من خلالها أن سياسة حكومته المقبلة ستدعم المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا، لكنها لن تربط مستقبل إيران بها، ولن تقبل بأن تكون المفاوضات استنزافية.

وقال رئيسي، في أول مؤتمر صحفي بعد إعلان فوزه بالانتخابات، إن الأمريكيين هم من انسحبوا من الاتفاق النووي، ويجب أن يعودوا إليه أولًا. وأشار إلى أن "الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينما تقاعس الاتحاد الأوروبي عن الوفاء بالتزاماته".

وأكد الرئيس الايراني الجديد أن على العالم أن يدرك أن سياسة الضغوط القصوى على إيران لم تكن مجدية، وأن الوضع تغيّر بعد الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال رئيسي إنه لا يمانع في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الرياض وإعادة فتح سفارتي البلدين. لكنه شدد على ضرورة وقف الحرب الدائرة في اليمن، التي تلعب فيها بلاده دورًا محوريًا. وطالب السعودية أيضًا بوقف تدخلاتها العسكرية والسياسية في اليمن.

وفي تطور لافت للأنظار، حظرت الولايات المتحدة 33 موقعًا إلكترونيًا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني (IRTVU) وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها كتائب حزب الله. وذكر التلفزيون الإيراني أن الإجراء الأمريكي شمل القنوات التالية: العالم، برس تي في، المسيرة، فلسطين اليوم، النبأ، الكوثر، واللؤلؤة.

بدورها ردت طهران على حجب أمريكا عشرات المواقع الإعلامية الإيرانية. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الذي وصف قرار الولايات المتحدة الأمريكية بأنه "إجراء بلطجي وغير قانوني"، معتبرة أن هذه السياسة لن تحقق لواشنطن "سوى المزيد من الهزيمة والفشل".

برأيك:

ما دلالات وتداعيات فوز إبراهيم رئيسي، المنتمي للتيار المحافظ، بالانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

هل تتغير سياسات ايران في ظل رئاسة إبراهيم رئيسي تجاه العرب والغرب؟

هل يتشدد رئيسي تجاه السعودية والملف النووي؟

وموقفه المنتظر تجاه ملفات أخرى ساخنة، مثل الحرب في اليمن؟

كيف تنظر الرياض وتل أبيب إلى تصريحات رئيسي بشأن برنامج الصواريخ الباليستية؟

وما شكل العلاقة المتوقعة بين رئيسي وبايدن؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 25حزيران/يونيو.

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