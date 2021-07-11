يورو 2020: بانتظار لقاء (ويمبلي) الحاسم كيف تقيمون البطولة لعبا وتحكيما؟

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من مباراة انجلترا والدنمارك في الدول قبل النهائي والتي انتهت بفوز انجلترا على الدنمارك 2/1

بإنتظار المواجهة الحاسمة، لبطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم (يورو 2020)،بين المنتخبين الإيطالي (الآزوري)،والإنجليزي (الأسود الثلاثة)، يحبس مشجعو الفريقين، في إيطاليا وانجلترا أنفاسهم، ففي الثامنة بتوقيت العاصمة البريطانية لندن، يتواجه الفريقان على ملعب ويمبلي، شمال غربي لندن، في الفصل الأخير والحاسم، من البطولة التي أقيمت على مدار شهر، في إحدى عشرة مدينة أوربية، وحظيت باستحسان وشغف جمهور الساحرة المستديرة في أنحاء العالم.

"لقد تأخرت سنة لكنها زادت من مستوى الإثارة"،ربما يلخص هذا الوصف لبطولة كأس أوربا لكرة القدم 2020، لأحد المعلقين، ذلك الإعجاب والشغف، اللذين أثارتهما البطولة، لدى جماهير الساحرة المستديرة، في العالم بشكل عام وفي العالم العربي أيضا،حيث يكثر مشجعو الفرق الأوربية ، ولاتزال البطولة التي تجري حاليا في عام ،2021 تحمل اسم العام الذي كان من المقرر، أن تجري فيه وهو 2020، حين حال دون إقامتها،تفشي وباء كورونا وما تبعه من أجراءات وقائية.

وتكاد تجمع تعليقات المحللين الرياضيين، والجمهور أيضا، على أن نسخة يورو ،2020 كانت الأغنى والأكثر إثارة، من عدة نواحي، وهم في معرض حديثهم عن ذلك يطلقون عليها أوصافا من قبيل " النسخة الأغنى" و"البطولة التي استعادت هيبة المنتخبات" و"الأجمل منذ انطلاقها سنة 1960".

ويعتبر المحللون، أن مستوى الكرة، التي شهدتها مباريات البطولة كان مبهرا،فيما يتعلق بالأداء الهجومي للفرق، والذي أسفر عن تسديد عدد كبير من الأهداف، وصل حتى الآن وفق الاحصاءات إلى 140 هدفا، تمثل المعدل الأعلى للتسجيل في البطولة منذ العام 1976، ووفقا للاحصاءات فإن متوسط الأهداف بلغ 2.8 هدفا في المباراة الواحدة، بينما زاد في الدور ثمن النهائي إلى 3.6 هدفا بحصيلة أهداف وصلت 29 هدفاً.

وبجانب تألق الكرة الهجومية، وعدد الأهداف الكبير، الذي تم تسجيله فإن هذه البطولة، ووفقا لمحللين رياضيين أيضا، اتسمت بتشويق من نوع مختلف، إذ كان من الصعب التنبؤ بنتائج مبارياته مسبقا، ووفقا للتقديرات المعروفة لقوة الفرق، مما أدى إلى حبس أنفاس المتابعين خلال العديد من المباريات، حتى اللحظة الأخيرة، في سياق كان يتقلب بين القوة والضعف، وفي ظل مفاجأة ظهور فرق لم يكن يحسب حسابها بصورة قوية، أمام فرق اشتهرت بقوتها لكنها غادرت البطولة في منتصف الطريق.

كانت الكرة الهجومية، ومستوى التهديف المرتفع، والسرعة في التمريرات والحركة، كلها عناصر صنعت تشويقا مختلفا، في هذه النسخة من البطولة الأوربية، كما كان لعودة الجماهير لملاعب كرة القدم، بعد غياب طويل، بفعل الإجراءات، التي رافقت تفشي وباء كورونا في العالم، سحرا خاصا أعاد للملاعب ألقها القديم، وذلك التفاعل بين الجمهور وأداء اللاعبين.

وتكشف بيانات الاتحاد الأوربي لكرة القدم(يويفا) ، عن جانب آخر مضئ في (يورو 2020)، وهو جانب التحكيم، وتشير البيانات إلى أن التحكيم خلال تلك البطولة، كان يسير بسلاسة، ودون تدخل أو مواجهة بين الحكام واللاعبين، ووفق تلك البيانات، فإنه وفي المتوسط شهدت كل مباراة، بطاقة صفراء، وهو مايعد أقل من المسجل، في بطورة (يورو 2016)، وساهم انخفاض عدد الأخطاء، التي ارتكبها اللاعبون في المباريات أيضا، في مزيد من السلاسة مما أدى إلى ارتفاع الوقت، الذي كانت المباريات تلعب فيه بصورة فاعلة، بأكثر من دقيقتين للمباراة الواحدة.

وفي معرض المقارنة بين البطولتين أيضا، تظهر بيانات الاتحاد الأوربي تفاوتا، فيما يتعلق بعدد الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون، حيث انخفض عدد الأخطاء من 911 إلى 806، أو من 25.3 خطأ في المباراة الواحدة إلى 22.4 خطأ في كل مباراة. وتشير التقارير إلى أن الحكام، الذين يديرون مباريات (يورو 2020) أثبتوا امتلاك خبرة واسعة وهم ثمانية عشر حكما من أفضل الحكام في أوربا، بالإضافة إلى الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني.

من الذين تتوقعون فوزه بمباراة اليوم وبكأس أوربا انجلترا أم إيطاليا؟ ولماذا؟

ماهو تقييمكم لأداء الفرق خلال (يورو 2020)؟

من هي الفرق التي صدمكم خروجها من البطولة؟

هل توقعتم صعود فريق آخر غير انجلترا وإيطاليا للنهائي؟

كيف رأيتم تكتيكات اللعب خلال هذه البطولة وهل تتفقون مع أنها الأفضل؟

وكيف تقارنون مستوى الكرة التي لعبت خلال (يورو 2020 ) مع مستويات الكرة المحلية في بلدانكم؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 12 تموز/يوليو.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@