كيف تأثرت حياة العرب في أوكرانيا بعد الهجوم الروسي عليها؟

قبل 57 دقيقة

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس 24 شباط/ فبراير، أنه قرر تنفيذ عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) وقال إن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وقد بدأت القوات الروسية قصف أهداف في عدة مدن أوكرانية، بينها كييف العاصمة، وخاركيف، وذلك بالتزامن مع عبور وحدات روسية الحدود ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة روسيا، كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عليها عقوبات وصفها بغير المسبوقة.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في إحداث هلع كبير في صفوف الطلاب الأجانب ومن بينهم عرب وعائلاتهم، حيث دعت دول كثيرة مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا حفاظا على سلامتهم، لكن بعض هؤلاء الطلبة وجدوا صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك.

وتعد الجالية الهندية هي أكبر جالية طلابية في أوكرانيا، تليها المغربية ثم النيجيرية فالجزائرية، كأكبر أربع جاليات طلابية، بحسب موقع وزارة التعليم الأوكرانية. ومن بين آلاف الطلبة من دولة كالمغرب، تمكن حتى الآن عدد قليل يقدر بالعشرات من مغادرة أوكرانيا.

ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في أوكرانيا حوالي 75 ألفا من مختلف الجنسيات، بينهم 8233 طالبا مغربيا حسب إحصائيات عام 2021.

ويواجه الطلاب خطر توقف الرحلات الجوية من أوكرانيا بسبب العمليات العسكرية الروسية ضدها.

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وقد ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بشكل جنوني، وبات سعر التذكرة الآن حوالي 1600 يورو من أوكرانيا إلى بعض الدول العربية ومن المتوقع أن يتصاعد هذا الرقم مع استمرار العمليات العسكرية.

كما أن عدد الرحلات الجوية المتوفرة باتجاه الدول العربية قليل جدا، كما أن اختبارات الخلو من كورونا التي تطلبها بعض الدول قد تزيد الأمور تعقيدا في حال السفر غير المباشر من أوكرانيا إلى الوطن الأم وهو أمر متوقع.

وما يزيد من تخوف الطلاب الأجانب في هذه الظروف، أن المواطنين الأوكرانيين والأوروبيين يمكنهم مغادرة البلاد بوسائل نقل مختلفة نحو بلدان مجاورة، بينما لن يتمكن الطلاب الأجانب من العودة إلى بلادهم إلا عبر الطائرات.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تعاني بعض الجاليات العربية من انعدام التواصل المباشر مع سفارة بلادها ومن بينها الجالية التونسية إذ تتواصل مع السفارة التونسية في موسكو لأنها المسؤولة عن اوكرانيا أيضا. ومع اندلاع الحرب من المتوقع أن يواجه عمل هذه السفارة صعوبة إضافية.

من جانبها قالت جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا إن الراغبين في مغادرة البلاد بعد الهجوم الروسي سيقع إجلاؤهم عبر بولندا.

وذكرت الجمعية أنّ عدد طالبي الإجلاء بلغ أكثر من مائتين وخمسين، معظمهم من الطلاّب.

ولم توضح الجمعية كيفية نقلهم من أوكرانيا إلى بولندا، في الوقت الذي أعلنت فيه كييف الأحكام العرفية.

أما فيما يخص الطلبة المصريين، فقد صرح وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار في بيان صحفي بأن أحوال الطلاب المصريين في أوكرانيا مطمئنة ومستقرة.

ولم يذكر البيان ما إذا كان هناك خطة لدى الحكومة المصرية لإجلاء نحو 4500 طالب جامعي يدرسون حاليا في الجامعات الأوكرانية المختلفة، في ظل نداءات واستغاثات من بعض أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا وأسرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، للمطالبة بعمل جسر جوي لإجلاء الرعايا المصريين من هناك.

وقد نصحت دول مثل ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة والمغرب وغيرها رعاياها بمغادرة أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية خوفا على سلامتهم.

في المقابل، اختارت بعض الجامعات الأوكرانية التصدي لمغادرة طلابها بتكذيب كل الشائعات بشأن الغزو الروسي، و تحميل الطلاب مسؤولية قرار مغادرة أوكرانيا.

وتعد أوكرانيا وجهة دراسية مفضلة بالنسبة للطلاب العرب لدراسة الطب والصيدلة والهندسة المعمارية وغيرها.

يذكر أن ليس كل العرب المقيمين في أوكرانيا هم من الطلبة، فهناك العرب المقيمين منذ سنوات طويلة والذين قدموا إلى أوكرانيا غالبا للدراسة، سواء في العهد السوفييتي أو حتى بعد تفككه، وهؤلاء استقروا هناك وكونوا عائلات، وحصلوا إما على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

كيف ترون الغزو الروسي لأوكرانيا بعد نفي متكرر من الرئيس بوتين من الإقدام على هذه الخطوة؟

إذا كنتم تعيشون في أوكرانيا أو لديكم معارف هناك حدثونا عن الصعوبات التي يواجهونها حاليا؟

كيف أثر الغزو الروسي على حياتكم في أوكرانيا وفي أوروبا؟

هل تكفي العقوبات الأوروبية والأمريكية المتوقعة ضد روسيا لحثها على إنهاء الحرب وعدم تصعيدها؟

ما توقعاتكم لهذه الحرب في قادم الأيام؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 25 شباط/ فبراير 2022

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