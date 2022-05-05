كيف ترون وضع حرية الصحافة في الدول العربية؟

قبل 26 دقيقة

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قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية ومقرها باريس، إن تونس تراجعت في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 للسنة الحالية، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي، بمعدل تراجع بلغ 21 نقطة.

جاء ذلك ضمن التقرير السنوي لـ"مراسلون بلا حدود" نشرته على موقعها الإلكتروني، تزامنا مع إحياء "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الموافق 3 مايو/ أيار من كل عام.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن "ترهيب الصحفيين أصبح أمرا شائعا في الساحة التونسية، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون لأعمال العنف على أيدي المتظاهرين".

وتابعت أنه "تم تسجيل حصيلة قياسية جديدة في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما تعرض المراسل ماتيو غالتييه، الذي يعمل مع العديد من وسائل الإعلام الدولية، للضرب بينما عُنِّف عشرات الصحفيين الآخرين أثناء تغطيتهم مظاهرة احتجاجية".

وأضافت أنه منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، "شهدت تونس انتقالا ديمقراطيا مشوبا بالتقلبات والمطبات، علما بأن الوضع الاستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد في يوليو/ تموز 2021، أثار العديد من المخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة في البلاد".

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيحا لمسار ثورة 2011.

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بينما قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".

في المقابل قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي إن الخطر الداهم الذي تواجهه حرية الصحافة راجع بالأساس لكثرة الانتهاكات الجسدية التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات خاصة أثناء تغطيات الفعاليات الميدانية وضرب حق النفاذ إلى المعلومة.

واعتبر الجلاصي في تصريحات لوسائل إعلام 4محلية أن هذه الفترة هي الأسوأ في تاريخ تونس في مجال النفاذ إلى المعلومة بسبب سياسية التعتيم الممنهجة التي تمارسها السلطة بمباركة من الرئيس سعيد، حسب تعبيره.

وأشار الجلاصي إلى وجود جهات في الحكم والمعارضة تحاول تدجين المهنة وتركيعها.

ووفقا للتقرير فإن بعض الدول العربية حافظ على نفس الترتيب، بينما تراجعت أخرى في الترتيب، لأسباب توزعت ما بين قيود وممارسات تشريعية وتضييق على العمل الصحفي، والأهم القتل والتغييب القسري.

وبحسب مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، فإن العراق تذيل قائمة الدول العربية، حيث حل بالمركز 172 بعدما كان العام الماضي في المركز 163.

وقال بيان للمرصد العراقي لحقوق الإنسان "إن حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب أن تكون عليه في بلد رفع شعار الديموقراطية منذ نحو 20 عاماً، ويكفل دستوره حق التعبير عن الرأي ويلزم السلطات بحمايته".

وأضاف البيان " أشر المرصد العراقي لحقوق الإنسان منذ الثالث من آيار/مايو 2021 إلى الثاني من آيار/مايو 2022 تنامياً في نفوذ الأطراف التي لديها مصلحة في معاداة حرية التعبير وتقويض مساحة العمل الصحفي في العراق".

وقد جاءت سوريا في المرتبة (171) تلتها فلسطين (170) إذ أن الصراع مع إسرائيل قوض حرية العمل الصحفي.

أما السعودية (166) فلا تزال بحسب المنظمة، جنباً إلى جنب مع مصر (168) من أسوأ السجون في العالم بالنسبة للصحافيين.

وبقي اليمن في نفس مركزه (169)، أما الكويت فقد تراجعت بشكل كبير، فبعدما كانت في المرتبة (105) أصبحت الآن في المرتبة (158).

وحل السودان في المرتبة (151)، وليبيا (143)،والمغرب (135) والجزائر (134) وفي الشرق الأوسط حلت إسرائيل في المرتبة (86).

وبحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي يقيم ظروف ممارسة الصحافة في 180 دولة ومنطقة، شهد عام 2022 آثاراً كارثية لفوضى المعلومات التي تركّزت بشكل أساسي على انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة.

ولم تسلم المجتمعات الديمقراطية من هذا الواقع، خصوصاً مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورأت المنظمة أن غزو روسيا (155) لأوكرانيا (106) يعتبر المثال الأوضح على غياب التناسق هذا، إذ "تم الإعداد للغزو بواسطة حرب دعائية شنتها روسيا".

كيف تقيمون وضع حرية الصحافة في الدول العربية؟

ما أسباب احتلال الدول العربية مراتب متأخرة في هذا التقرير؟

كيف يمكن حماية الصحفيين من أي مخاطر؟

هل يسمح وجود خطر ما يهدد الدول بتقييد حرية الصحافة كما يقول البعض؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 6 مايو/ أيار

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

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