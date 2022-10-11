وفاة الطفلة بسملة: لماذا يتواصل الضرب في مدارس الدول العربية رغم منعه؟

11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، 14:48 GMT آخر تحديث قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

أثارت وفاة الطفلة المصرية بسملة بعد تعرضها للضرب في المدرسة حالة من الحزن والغضب داخل مصر وخارجها.

فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سيلا من التعليقات بعد الحادث، أدان أصحابها الواقعة وطالبوا بإنزال أقصى عقوبة على المدرس الذي ضرب الطفلة على رأسها بعصا بعد أن أخطأت في الكتابة.

حادث مأساوي

وتسبب الحادث في إصابة بسملة، الطالبة في الصف الرابع الابتدائي بإحدى مدارس الدقهلية، بنزيف في المخ وظلت في المستشفى نحو أسبوع قبل لفظ أنفاسها الأخيرة.

والد بسملة أشار في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إلى أن المدرس اعترف أمام النيابة بضرب بسملة ثلاث مرات على رأسها، وأنه مشهور بضرب التلاميذ والشكوى منه.

وأضاف والد بسملة أن مدير المدرسة قام بإسعاف ابنته بشكل خاطئ ما زاد من سوء حالتها، بدلا من إحضار الإسعاف.

وفي نهاية المطاف، قام مدرس آخر بوضع ابنته في "توك توك" وتركها أمام المنزل، وهرب بدلا من نقلها إلى المستشفى.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

ضرب التلاميذ في عديد من الدول العربية

حادث الطفلة بسملة ألقى الضوء مرة أخرى على مسألة ضرب التلاميذ التي تنتشر في العديد من الدول العربية رغم منعها وفقا للقانون.

ووفقا لتقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش العام الماضي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل أعلى معدلات العقاب البدني في العالم.

وأشار التقرير إلى أن العقاب العنيف للأطفال يتسبب لهم في ألم ومعاناة لا داع لهما، كما أنه مهين ومُضر بنمو الطفل، ونجاحه المدرسي، وصحته النفسية.

وقالت المنظمة إن بعض دراساتها أظهرت أن أكثر من تسعين في المئة من الأطفال يتعرضون لعقاب بدني مرة في الشهر على الأقل في دول مثل مصر والمغرب وتونس، بينما تسجل قطر أدنى نسبة وهي خمسين في المئة.

وأضافت أن 19 دولة تفتقر إلى القوانين اللازمة للقضاء على العقاب التأديبي العنيف في حين تسمح قوانين بعض تلك الدول بذلك صراحة.

ففي مصر، وجدت دراسة استقصائية وطنية رسمية أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة طلاب مصريين تعرضوا للضرب في المدرسة بالعصي أو الأحزمة أو السياط. ومع ذلك، لا يوجد قانون يحظر التأديب العنيف للأطفال صراحة وفقا لتقرير المنظمة.

أما في الجزائر وبعد أربع سنوات من حظر "القانون التوجيهي للتربية الوطنية" للتأديب العنيف للطلاب، وجد خبراء الأمم المتحدة أن العقاب البدني في المدارس لا يزال "روتينيا"، وأشارت المنظمة إلى أنه على الحكومة بذل مزيد من الجهود لإنهائه.

في حين تشير دراسات استقصائية أجرتها المنظمة إلى أن غالبية الأطفال العراقيين لا يزالون يتعرضون للأذى جراء العقاب البدني.

وفي المغرب، وجدت دراسة أجرتها وزارة التربية الوطنية حالات قام فيها المعلمون بصدم الأطفال بالكهرباء وربطهم بحبال. ومع ذلك، تباطأت الحكومة في الاستجابة للمطالب بحظر جميع أشكال التأديب العنيف للأطفال كما تشير هيومن رايتس ووتش.

عوامل أخرى تشجع ضرب التلاميذ

ويرجع البعض استمرار ضرب التلاميذ في المدارس إلى عامل آخر ألا وهو تشجيع بعض الأسر، خاصة في المناطق الريفية، المدرسين على فعل هذا ظنا منهم أن هذا قد يساعد أولادهم على التعلم.

في حين يرى آخرون أن الضغوط التي يتعرض لها المعلمون، ومنها تكدس التلاميذ وقلة الرواتب والأوضاع الاقتصادية السيئة، هي السبب في لجوء بعضهم إلى الضرب.

برأيكم لماذا يستمر ضرب التلاميذ رغم منعه قانونا؟

من المسؤول الأول عن حماية التلاميذ في المدارس؟

هل يساعد العقاب التلاميذ على التعلم؟ ولماذا؟

هل تضربون أولادكم خلال مساعدتهم في حل الواجبات؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 12 تشرين الأول/ أكتوبر

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@