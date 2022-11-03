هل تؤثر تغييرات إيلون ماسك المقترحة على تويتر وشعبيته؟

قبل 16 دقيقة

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أثار إعلان إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تقاضي مبلغ 8 دولارات شهريا من مستخدميه الذين يريدون تمييز حساباتهم بالعلامة الزرقاء، جدلا بين مستخدمي هذه المنصة.

المنتقدون لخطوة ماسك، التي ذكرت تقارير أولية أنها قد تصل إلى 20 دولارا شهريا، قالوا إنها قد تجعل من الصعب تحديد المصادر الموثوقة على تويتر.

في المقابل رد ماسك بأن الخطوة مطلوبة لأنه "من الضروري التغلب على الرسائل غير المرغوب فيها والاحتيال."

وقال ماسك، في تغريدة، إن "نظام اللوردات والفلاحين الحالي في تويتر لمن يملك علامة التوثيق الزرقاء أو لا يملكها مجرد هراء."

وأوضح ماسك أن المشتركين سيحصلون على الأولوية في الردود والبحث، بالإضافة إلى القدرة على نشر محتوى فيديو وصوت أطول، مع ظهور نصف عدد الإعلانات التي تظهر للمستخدمين بدون اشتراك.

وأضاف: "سيعطي هذا أيضا تويتر تدفقا للإيرادات لمكافأة صانعي المحتوى."

ولا تزال العلامة الزرقاء الموجودة بجانب اسم المستخدم، التي توضع عادة للشخصيات البارزة والمشهورة، مجانية حاليا.

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كانت شركة تويتر قد أدخلت نظام العلامة الزرقاء في عام 2009، بعد أن واجهت دعوى قضائية تتهمها بعدم القيام بما يكفي لتفادي الحسابات الاحتيالية.

وأتم الملياردير إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على تويتر الأسبوع الماضي مقابل 44 مليار دولار ، ثم سارع إلى تسريح عدد من المدراء التنفيذيين في الشركة بينهم رئيس تويتر باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمسؤولة القانونية فيجايا غادي ليعزز قبضته على الشركة بعد أن أصبح المدير الوحيد لها.

وجاءت إقالة المسؤولين التنفيذيين بالشركة بعدما اتهمهم ماسك بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إنه يريد "هزيمة" روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام، بينما يحد في الوقت نفسه من الرقابة.

كان ماسك صرح بأنه لم يقرر، حتى الآن، إدخال أي تعديل على سياسة موقع تويتر الخاصة بالإشراف على المحتوى، بما يتضمن مراجعة التغريدات والتعليقات لاستبعاد ما هو غير مناسب منها.

وغرد قائلا: "كل من أوقف لأسباب بسيطة أو غير واضحة سيخلى سبيله من سجن تويتر".

ويخشى بعض مستخدمي المنصة أن يخفف ماسك القيود على خطاب الكراهية ونشر الأخبار الزائفة، بينما يرى أخرون أن الإدارة السابقة لتويتر ضيقت على حرية التعبير من خلال فرض بعض القيود.

وقال ماسك إن تويتر سينشئ مجلسا يضم "وجهات نظر متعددة." وأضاف: "لن تتخذ أي إجراءات كبيرة بشأن المحتوى، ولن يفرج عن أي حسابات مغلقة قبل أن يتشكل المجلس".

وأشار ماسك في وقت سابق إلى أنه يريد إدخال تغييرات واسعة على تويتر، لأنه يؤمن بحرية التعبير المطلقة.

وقال إنه يرى المنصة منتدى للنقاش العام، ويريد رفع الحظر عن المستخدمين المثيرين للجدل، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

أنكه دومشايت-بيرغ المتحدثة باسم لجنة السياسة الرقمية في كتلة اليسار بالبرلمان الألماني قالت في تصريحات نشرتها "شبكة التحرير الصحفي في ألمانيا" في أبريل/نيسان الماضي إن "استحواذ ملياردير واحد على منصة تواصل عالمية أمر بالغ الخطورة لأسباب عديدة."

وأشارت إلى أن "إيلون ماسك لا يخفي ارتباطه بقصص ونظريات المؤامرة والدوائر اليمينية، فلا يمكن أن نتوقع خيراً كثيراً" من استحواذه على موقع تويتر.

ويستخدم أكثر من 120 رئيس دولة أو حكومة موقع تويتر للتواصل مع مواطنيهم وباقي دول العالم من أشهرهم الرئيسان الأمريكان السابقان دونالد ترامب وباراك أوباما.

ويحظى موقع تويتر باستخدام كبير في الدول العربية حيث تأتي السعودية في مقدمة هذه الدول إذ يبلغ عدد مستخدمي الموقع فيها نحو 15 مليون شخص.

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هل تغييرات ماسك المقترحة تجعل تويتر أكثر شعبية أم حكرا على الأغنياء؟

من الذي يحدد قواعد حرية التعبير على تويتر وغيره من منصات التواصل الاجتماعي؟

هل حرية الرأي تعني السماح بنشر أفكار غير معتادة مثل نظريات المؤامرة؟

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