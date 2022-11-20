كأس العالم 2022: كيف رأيتم حفل الافتتاح في الدوحة وماهي توقعاتكم للبطولة؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، افتتاح مبهر لكأس العالم 2022 جرى في استاد البيت بمدينة الخور القطرية

مثلت احتفالات إنطلاق، بطولات كأس العالم لكرة القدم، عبر تاريخها مناسبة للدول المضيفة، للحصول على مجد عالمي، وإبراز هويتها الثقافية، ومدى جزءا فاعلا في العالم، وهي عادة وبقدر إيجازها، تمثل مدخلا لفكرة أوسع، تتعلق بلحظة تاريخية للدولة المضيفة، تسستغلها قدر استطاعتها في تحقيق الإبهار الثقافي، عبر وسائل متعددة من الرقص إلى الأزياء إلى الموسيقى.

ويوم الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت قطر على موعد مع هذه المناسبة، فعلى مدار 30 دقيقة، استخدمت الدوحة كل امكاناتها لإبهار العالم، بحفل افتتاح لبطولة، تعد الأولى التي تقام في دولة عربية، وفي أجواء تختلف تماما عن أجواء كل الدورات السابقة، واحتضن ستاد البيت الواقع في مدينة الخور على بعد 25 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، حفل الافتتاح الكبير، ووفر بتصميماته المستلهمة من الخيمة البدوية التقليدية لوحة شرقية بامتياز.

واشتمل حفل الافتتاح، على برنامج من 7 فقرات، قدمها فنانون عالميون إلى جانب المئات من العازفين والراقصين، وسعت جميعها إلى المزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، أما العرض الأهم في هذا الافتتاح المبهر، فقد حمل عنوان Dreamers (حالمون)، وهي أغنية كانت من أداء نجم البوب الكوري الجنوبي جونغكوك، والمطرب القطري فهد الكبيسي.

وكانت وكالة أنباء أسوشيتدبرس الأمريكية، قد قالت في تقرير لها إن البطولة التي تستضيفها قطر، ستكون "أول كأس للعالم لكرة القدم يشهد افتتاحا على غرار دورات الألعاب الأولمبية" ونقلت الوكالة عن المشرف على حفل الافتتاح، الفنان العالمي ماركو باليش، قوله إنه كان يعمل على مدى عام كامل على هذا العرض، الذي استغرق 30 دقيقة قبل المباراة الافتتاحية.

وأضاف باليش في حديثه للأسوشيتد برس أن " اللجنة العليا أرادت تقديم عرض حقيقي، قبل المباراة الافتتاحية، وهو ما لم يعتده الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وقد كان ذلك سببا رئيسيا، في الإعلان عن تأجيل انطلاق كأس العالم ليوم واحد، عن الموعد الأصلي، في تغيير متأخر، لمنح العرض مساحة مشاهدة أبرز".

بطولة التقنيات الحديثة

وبعد الافتتاح الكبير، انطلقت الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر منافسات كأس العالم 2022، بمباراة بين الفريقين القطري والإكوادوري، وستمتد المنافسات على مدار 29 يومًا وتشهد 64 مباراة، وتنتنهي المنافسات في الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل، أما أهم مايميز هذه البطولة، فهي أنها الأخيرة التي تقام بمشاركة 32 منتخباً، قبل رفع عدد الفرق المشاركة، إلى 48 بداية من النسخة القادمة منه البطولة للعام 2026.

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وتشهد هذه البطولة أيضا، استخدام العديد من التقنيات الحديثة، لأول مرة في مجال كرة القدم، أهمها تلك المعروفة باسم "تقنية حكم التسلل شبه الآلي "SAOT"، وتعمل هذه التقنية وفق بيانات ترسلها الكرة الذكية، أو ما سميت ب"كرة الرحلة" من إنتاج شركة "Adidas" الألمانية. ومن خلال الربط بين الشريحة الذكية الموجودة داخل الكرة و12 كاميرا مُثبتة في سقف الملعب، يجري تحديد وقت ركل الكرة في لقطة التسلل، وهو ما يساعد حكم المباراة على تحديد حدوث التسلل من عدمه، خلال 25 ثانية فقط.

أما الكرة الذكية، أو كرة الرحلة كما أطلق عليها، فهي تشكل العنصر الأساسي في تقنية حكم التسلل، وتحتوي الكرة المطورة على أحدث شرائح ذكية، يمكنها قياس سرعة الركلة، وتحديث بيانات خاصة لكل لاعب على حدة ،كما أن بها شريحة خاصة بتقنية الحكم شبه الآلي للتسلل، ووصفت تلك الكرة، بأنها الأكثر دقة وسرعة في كل بطولات كأس العالم حتى الآن.

كيف رأيتم حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر؟

ما هو أهم مالفت انتباهكم خلال حفل الافتتاح؟

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هل ستتمكنون من متابعة مباريات البطولة عبر التلفاز؟ وإن كانت إجابتكم بلا فما هو السبب؟

هل هناك طريقة يمكن بها تمكين عشاق الساحرة المستديرة من الفقراء في المنطقة العربية من متابعة المباريات؟

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إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtat_hewar@