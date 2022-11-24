مونديال قطر 2022: هل تفاجأتم بأداء الفرق العربية في أولى مبارياتها؟

قبل 19 دقيقة

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مع بدء منافسات الجولة الأولى من مونديال قطر 2022 لكرة القدم حققت الفرق العربية المشاركة فيه نتائج كبيرة وأظهرت مستويات رائعة.

فوز تاريخي للسعودية

أولى هذه النتائج هو الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 2-1 على ملعب لوسيل في الدوحة ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم كذلك المكسيك وبولندا.

وكان "الأخضر" متخلفا في الشوط الأول صفر-1 من تسجيل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين من ضربة جزاء قبل أن ينتفض ويقلب التخلف بهدفين رائعين سجلهما صالح الشهري وسالم الدوسري.

وبشكل عام، سيطرت الأرجنتين بنجومها الكبار مثل ميسي وأنخيل دي ماريا وجوليان ألفاريز على مجريات اللقاء، إلا أن "الأخضر" ظل صابرا في وقت الشدة وتمكن من شن بعض الهجمات لاستعادة الثقة بالنفس.

ورغم أن ميسي ورفاقه حاولوا الضغط على منافسهم لأجل إدراك التعادل، لكن مساعيهم باءت بالفشل أمام صلابة دفاع المنتخب السعودي.

الفوز التاريخي للسعودية خلق فرحة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عبر كثيرون، من مختلف الجنسيات، عن فرحتهم بفوز "الأخضر" واعتبروه فوزا لهم.

فمثلا غرد حساب "أحداث سياسية" عبر موقع تويتر قائلا " فوز السعودية على الأرجنتين كشف لنا تكاتف العرب مع بعضهم البعض، وكيف أن احتفالات هذا الفوز غمرت أبناء الوطن العربي كافة وكأن الفوز كان من نصيب منتخب بلدانهم. فوز اليوم كشف لنا عن وجه جميل للعرب طالما سعى الإعلام المدعوم غربيا على طمسه ومحوه، ألا وهو التكاتف وكأنهم شعب واحد".

أما الإعلامي السوري فيصل القاسم فغرد قائلا "فوز السعودية العظيم على الأرجنتين بالنسبة للعرب أجمعين أهم من كل القمم العربية واجتماعات الجامعة العربية عبر التاريخ".

تعادلان بطعم الفوز

ويبدو أن انتصار "الأخضر" أعطى دفعة معنوية للمنتخب التونسي الذي لعب مباراته بعد ساعات من فوز السعودية تحت شعار "لا مستحيل" وأكمل فرحة الجماهير العربية.

وفرض "نسور قرطاج" تعادلا سلبيا ثمينا على نظيره الدنماركي في مستهل مشواره في مونديال قطر لكرة القدم على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فرنسا وأستراليا.

ويأمل المنتخب التونسي في التأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية.

يذكر أن تونس هي أول دولة إفريقية وعربية تفوز باحدى المباريات في نهائيات كأس العالم باسقاطها المكسيك 3-1 في روساريو في مونديال الأرجنتين 1978 ، قبل أن تحقق فوزها الثاني في مونديال روسيا 2018 على حساب بنما 2-1.

دكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية الإماراتي غرد قائلا "مبروك التعادل لمنتخب تونس في مباراته مع الدانمارك، تعادل بطعم الفوز يوم عظيم للعرب في مونديال قطر 2022".

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أما آل معلوي محمد سعد فغرد قائلا "المنتخب السعودي يحفز بفوزه كافة المنتخبات وعلى أثرها انتزعت تونس أمس نقطة ثمينة من الدانمارك واليوم اليابان تنتزع فوزا ثمينا من ألمانيا محدثة ثاني زلزال بعد الإطاحة بالأرجنتين"

ولم يتوان المنتخب المغربي، بعد يوم من مباراتي السعودية وتونس، عن إعطاء الجماهير العربية جرعة جديدة من النشوة والزهو بأداء اللاعبين العرب في المونديال.

ففي مباراة كان بطلها الجمهور المغربي، سجل منتخب "أسود الأطلس" تعادلا سلبيا أمام كرواتيا في مستهل مشواره وذلك في منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا بلجيكا وكندا.

وقدم "الأسود" مردودا مقبولا أمام وصيفة البطل في العام 2018 بقيادة رجل المباراة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومارسيلو بروزوفيتش مهاجم إنتر ميلان.

واستطاع المنتخب المغربي تفادي الخسارة ليبقي على حظوظه كاملة عندما يواجه فريق بلجيكا بقيادة إدين أزار وكيفين دو بروين.

الفرحة العربية بأداء منتخباتها كانت ستكتمل لولا خسارة منتخب قطر في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا السنغال وهولندا.

و سجل منتخب قطر بداية مخيبة في المونديال عندما خسر في مباراة الافتتاح من الإكوادور بنتيجة 2-صفر، على ملعب البيت في الدوحة أمام أكثر من ستين ألف مشجع غالبيتهم من الجمهور المحلي.

كيف تقيم أداء الفرق العربية في مستهل مبارياتها؟

كيف ترى فوز السعودية على الأرجنتين؟

هل تتفق مع القائلين بأن فوز السعودية ألهم فرقا أخرى تحقيق نتائج إيجابية؟ ولماذا؟

كيف ترى تشجيع الجمهور العربي في مونديال 2022؟

وما توقعاتك لنتائج المباريات القادمة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 23 نوفمبر / تشرين الثاني

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989

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