كأس العالم 2022: هل يقود أبناء المهجر المغرب إلى تحقيق إنجاز جديد؟

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يواصل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد فوزه التاريخي على إسبانيا في ثمن النهائي بركلات الترجيح، ليكون بذلك الممثل الوحيد للكرة العربية والإفريقية في هذه البطولة.

ويقابل "أسود الأطلس" السبت 10 كانون الأول / ديسمبر المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو على ملعب "الثمامة" على أمل تحقيق إنجاز جديد وبلوغ الدور نصف النهائي.

إنجاز مغربي جديد

بات المغرب أول منتخب عربي يحقق إنجاز بلوغ ربع النهائي، ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا .(2010)

كان المغرب قد سبق له الوصول إلى دور ثمن النهائي سابقا في العام 1986 وحقق نفس الإنجاز كل من السعودية في العام 1994 والجزائر في العام 2014.

ويرى محللون أن عدة عوامل ساهمت في إنجاز المغرب من أبرزها: احتراف معظم لاعبي المنتخب في أوروبا، وجود مدرب وطني لعب لأندية أوروبية، مرافقة أسر اللاعبين، إضافة إلى دعم الجماهير المغربية والعربية في أول مونديال يقام على أرض عربية.

انتماء للمغرب رغم الاحتراف

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أولى نقاط القوة لدى المنتخب المغربي أن معظم لاعبيه يحترفون في الدوريات الأوروبية، الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية والفرنسية.

فمن أصل 26 لاعبا مغربيا، يلعب 20 منهم في أوروبا، يتقدمهم غانم سايس لاعب بشكتاش التركي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وسفيان أمرابط لاعب فيورونتينا الإيطالي.

ولا يلعب في الدوري المغربي سوى ثلاثة لاعبين فقط، كلهم ينتمون إلى فريق الوداد البيضاوي، الفائز بالدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وهم الحارس أحمد رضا التكناوتي، واللاعبان يحيى جبران، ويحيى عطية الله.

ويضم المنتخب المغربي 14 لاعبا من أصل 26 ولدوا خارج أراضي المملكة، اثنان منهم وُلدا في إسبانيا، وأربعة في هولندا، وثلاثة في فرنسا، وثلاثة آخرون في بلجيكا، وواحد في إيطاليا وآخر في كندا.

هذا إضافة إلى اللاعب عبد الحميد الصبيري الذي يحمل الجنسية الإيطالية بالرغم من ولادته في المغرب، والمدرب وليد الركراكي المولود في مدينة كورباي إيسون الفرنسية.

واختار هؤلاء اللاعبون تمثيل وطنهم الأم وقالوا إنهم لبوا "نداء القلب" وإنهم شعروا بأن هذا هو الاختيار الصحيح والمناسب لهم.

مدرب وطني بخلفية احترافية

أما ثاني نقاط قوة المنتخب المغربي قيادته فتتمثل في وجود مدرب وطني شاب، هو وليد الركراكي، الذي ولد في ضواحي فرنسا ولعب في أندية فرنسية وإسبانية، وكذلك في المنتخب المغربي 45 مقابلة دولية في الفترة ما بين عامي 2001 و 2009.

وفي أغسطس/ آب الماضي، تولى الركراكي قيادة المنتخب المغربي خلفا للبوسني وحيد خاليلوزيتش، وذلك قبل أقل ثلاثة أشهر على انطلاق المونديال.

وتمكن الركراكي من جمع أكبر عدد من النقاط التي لم يسبق أن حصل عليها منتخب عربي وإفريقي في دور المجموعات، حيث حصد سبع نقاط من تعادل أمام كرواتيا وفوزين أمام بلجيكا وكندا.

مرافقة أسر اللاعبين

أما ثالث نقاط القوة لدى "أسود الأطلس" فتتمثل في مرافقة أسر اللاعبين لهم في مونديال قطر والحرص على تشجيعهم ودعم خلال المباريات.

وخلال الأيام الماضية تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة مقطع فيديو يظهر توجه لاعب أنجيه الفرنسي سفيان بوفال إلى والدته في المدرجات وتقبيل رأسها بعد حسم التأهل أمام كندا بهدفين لهدف واحد في دور المجموعات.

وقبلها نشر لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي صورة له وهو يقبل والدته بعد انتصار منتخب بلاده على بلجيكا بهدفين دون مقابل، وعلق عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "أحبك أمي".

مؤازرة جماهيرية عريضة

يعد الدعم الجماهيري الكبيرة الذي يحظى به المنتخب المغربي من ضمن أسباب قوته في هذه البطولة التي تقام لأول مرة في بلد عربي.

فبالإضافة إلى جماهير المغرب الكبيرة التي زحفت بكثافة وراء فريقها لتشجيعه، حصل "أسود الأطلس" على دعم مماثل وربما أكبر من بقية مشجعي كرة القدم من مختلف الجنسيات العربية في قطر.

ويرى الجميع أن فوز المغرب ووصوله دور ربع النهائي هو بمثابة فوز لكل عربي من المشرق إلى المغرب.

كيف ترون الإنجاز الذي حققه أسود الأطلس حتى الآن؟

ما أهم أسباب تحقيق هذا الإنجاز؟ ولماذا؟

هل يقود أبناء المهجر المغرب إلى إنجاز مونديالي جديد؟

ما توقعاتك لمباراة المغرب أمام البرتغال؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 9 ديسمبر/كانون أول

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

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