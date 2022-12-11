كأس العالم 2022: هل يتوج المغرب بالكأس؟

قبل ساعة واحدة

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واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

إنجاز مغربي جديد

ويعد وصول المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر هو الأول من نوعه لمنتخب عربي أو أفريقي، بعد الفوز على منتخب البرتغال، بطلة أوروبا السابقة، المدجج بالنجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

وبات المنتخب المغربي على مشارف دخول قائمة أقوى عشرة منتخبات عالمية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، وذلك بعد بلوغه نصف نهائي المونديال.

وسيلعب المغرب، الذي كان يشارك في دور الثمانية لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، في الدور قبل النهائي أمام فرنسا مساء الأربعاء المقبل.

أداء رائع

سجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد أمام البرتغال بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.

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وجاء الهدف بعد ارتقاء النصيري مسافة 2.78 م لتسجيل الهدف الأغلى في تاريخ كرة القدم المغربية، فوق كوشتا ومدافع مانشستر سيتي الإنكليزي روبن دياش وأمام عيني العملاق الآخر المخضرم بيبي (39 عاما).

وضغط المنتخب البرتغالي بمختلف الطرق في الشوط الثاني بحثا عن هدف التعادل، لكن دفاع المغرب صمد حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وتألق حارس المغرب ياسين بونو في إنقاذ مرماه من أكثر من فرصة، ليقود بلاده إلى إنجاز تاريخي أمام نحو 44 ألف متفرج في استاد الثمامة أغلبهم من المشجعين العرب.

وتمكن المغرب من الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات مونديال قطر، في حين أصبح بونو، الذي خاض 50 مباراة دولية، أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية في نسخة واحدة من كأس العالم.

مشوار أسود الأطلس

استهل منتخب المغرب مشواره في المونديال قطر بتعادل سلبي أمام منتخب كرواتيا، وصيف النسخة السابقة، قبل أن يحقق انتصارا تاريخيا أمام بلجيكا بهدفين دون رد، ليواصل سلسلة انتصاراته ويكسب كندا بهدفين لهدف.

وفي دور الستة عشر نجح المنتخب المغربي في إقصاء نظيره الإسباني عن طريق ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين سلبا دون أهداف في الأشواط الأصلية والإضافية.

ودخل المغرب مباراته أمام البرتغال، وهو مرهق نسبيا بسبب طول مباراة إسبانيا، مقارنة بالبرتغال الملقب ب"برازيل أوروبا" والذي فاز في دور الستة عشر على سويسرا بنتيجة 6-1.

وبعد هذا الأداء البطولي والمشرف لأسود الأطلس، ارتفع سقف توقعات الملايين من المشرق إلى المغرب العربي وفي القارة الإفريقية ولأول مرة، بأن تكون الكأس من نصيب المغرب.

احتفالات مغربية وعربية

عمت مدن المغرب فرحة عارمة حيث خرج ملايين المغاربة إلى الشارع للاحتفال بفوز منتخب بلادهم على البرتغال ورفعوا الأعلام ورددوا الشعارات احتفالا بالفوز.

كما احتفلت الجماهير المغربية والعربية أمام استاد "الثمامة" الذي جرت على أرضه المباراة بين المغرب ورددوا هتافات الفرح والنصر.

كما جابت سيارات تحمل الأعلام المغربية شوارع العاصمة القطرية الدوحة، بينما شهدت مناطق سوق واقف ودرب لوسيل احتفالات كرنفالية بفوز المنتخب المغربي.

وفي الأردن عمت الفرحة الجماهير في المقاهي وأماكن مشاهدة المباراة بفوز المنتخب المغربي، فيما نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله صورة على حسابه في "إنستغرام" من المباراة كتب عليها "أسود الأطلس يصنعون التاريخ. مبارك الفوز".

أما في بيروت فقد تجمع المئات رافعين أعلام المغرب، كما جابت مواكب سيارات ودراجات نارية شوارع العاصمة للتعبير عن الفرحة بالفوز التاريخي لآخر المنتخبات العربية التي لا تزال تنافس في المونديال.

ونشر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، صورة للاعبي المغرب يرفعون علم بلادهم، وكتب معلقاً: "مرة جديدة، كلنا مغرب.. مبروك".

وفي قطاع غزة، تجمع مئات الفلسطينيين لمتابعة المباراة عبر شاشة عرض كبيرة في صالة "سعد صايل" خصصتها اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع لمتابعة مباريات كأس العالم مجانا..

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن الفلسطينيين خرجوا في المخيمات والمدن، للاحتفال بفوز المغرب حاملين العلمين المغربي والفلسطيني، وأطلقت أصوات أبواق السيارات في الشوارع، وسمعت هتافات وزغاريد من شرفات المنازل.

كما احتفل عشرات التونسيين وأفراد من الجالية المغربية في تونس بفوز أسود الأطلس في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهنئة باللغة العربية للمغرب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

التهاني لم تقتصر على اللغة العربية فقط، فقد هنأ المالك الجديد لموقع تويتر إيلون ماسك، المغرب، ونشر تغريدة أرفق فيها علم المغرب، وكتب "مبارك للمغرب".

كما قدمت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا تهنئة لمنتخب المغرب وقالت "هذا وقت إفريقيا"، في إشارة إلى أغنيتها الشهيرة في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010.

كيف ترون إنجاز المغرب الوصول إلى نصف نهائي المونديال؟

هل يعد حلم المغرب بالحصول على الكأس مشروعا بعد نتائجه في المونديال؟

هل توقعتم نتائج كهذه من أي فريق عربي أو إفريقي في المونديال؟ ولماذا؟

هل لم يعد كأس العالم حكرا على أوروبا وأمريكا الجنوبية؟ ولماذا؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 12 كانون الأول / ديسمبر

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

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