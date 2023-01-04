ماذا ستجني السعودية من صفقة رونالدو مع نادي النصر؟

قبل 43 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

حظي نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو باستقبال جماهيري كبير في ملعب مرسول بارك ليبدأ بذلك مشوارا يمتد لموسمين مع فريق النصر السعودي.

وانتقل رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، إلى النصر بموجب صفقة تاريخية بلغت قيمتها نحو 200 مليون دولار سنويا. وأعلن رونالدو في أول مؤتمر صحفي له بعد الانضمام للنصر: "كانت لدي العديد من الفرص للعب في أندية في أوروبا والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال... حاولت العديد من الأندية التعاقد معي".

وفي حفل تقديمه لمشجعي النصر في ملعب الفريق صرح رونالدو وسط تصفيقاتهم"لقد أعطيت كلمتي لهذا النادي... لقد حققت كل شيء... لعبت لأهم الأندية في أوروبا... والآن أخوض تحديا جديدا في آسيا". ولقي النجم البرتغالي الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية ترحيبا جماهيريا كبيرا من الجماهير السعودية التي احتشدت في ملعب مرسول بارك بالرياض. وبموجب هذه الصفقة التي ستستمر حتى عام 2025، سيحصل رونالدو على أعلى راتب يتقاضاه لاعب في تاريخ كرة القدم.

ويتمتع كريستيانو رونالدو بسجل كروي يضعه بين كبرى الأسماء في عالم كرة القدم في القرن الحادي والعشرين. فقد فاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد، وبالدوري في إسبانيا، وفي إيطاليا مع يوفنتوس، وفي انجلترا مع مانشستر يونايتد.

وتصدر رونالدو قائمة الهدافين في دوري أبطال أوروبا، وهداف منتخب بلاده الذي فاز معه بكأس أوروبا في عام 2016. وفي كأس العالم التي نظمت في قطر مؤخرا أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في خمس دورات من كأس العالم.

ووصف نادي النصر، الفائز بالدوري السعودية تسع مرات، تعاقده مع رونالدو بأنه "أكثر من تاريخي"، وأنه سيلهم أندية أخرى في الدوري السعودي. وتعهد وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل بدعم بقية الأندية في إبرام صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

وتعد صفقة رونالدو، مع نادي النصر السعودي إحدى كبرى الصفقات الرياضية التي أبرمتها السعودية في سباق السيارات "فورمولا وان" والملاكمة والغولف، إضافة الى استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

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غير أن هذه الصفقة أثارت العديد من التساؤلات سواء من حيث قيمتها المالية المرتفعة أو مدى الاستفادة التي سيجنيها نادي النصر والسعودية منها.

فقد تعرض كريستيانو رونالدو لانتقادات من بعض محبيه ومتابعيه واعتبروا الصفقة محاولة "لتبييض صورة" المملكة، وتشتيت انتباه الناس عن سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

كما عارض معلقون الصفقة على اعتبار أن راتبا بقيمة 200 مليون دولار رقم فلكي وبالتالي كان الأحرى بالنادي أن يضم لاعبين من سن أصغر وليس لاعبا واحدا أشرف على الاعتزال.

وتقول فتيحة رقام الصحفية الرياضية في مقابلة مع برنامج نقطة حوار " دون التقليل من قيمة نادي النصر، ماذا سيقدم رونالدو كلاعب في الدور السعودي؟ فالنادي لا يرتكز على نجم واحد. ولا يوجد ناد في العالم حقق انتصارات بالاعتماد على نجم واحد... الفوز تحققه منظومة كاملة من اللاعبين والإداريين بقيادة المدرب. ولا أعتقد أن رونالدو يمكنه ان ينجز الكثير ضمن المنظومة السعودية."

وترى الصحفية رقام أنه كان من الأفضل أن يوظف هذا المبلغ في إحداث أكاديمية لكرة القدم يمكنها ان تشكل لبنة لإنتاج لاعبين مدربين تدريبا علميا يطعمون فرق الدوري السعودي على مدار السنوات القادمة.

لكن المدافعين عن الصفقة يرون أن الاستفادة منها ستعم نادي النصر والكرة السعودية والمملكة بشكل عام. وفي مقابلة مع برنامج نقطة حوار قال عبد الله الفراج رئيس القسم الرياضي بصحيفة مكة بمكتب الرياض إن الصفقة ستثبت مدى أهميتها في مجالات السياحة والاقتصاد والدعاية للسعودية ولمشروعها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للعام 2030.

واستطرد الصحفي السعودي يقول "قبل وصول رونالدو بساعات للسعودية لم تنشغل وسائل الإعلام المحلية والدولية ووسائل التواصل الاجتماعي إلا بهذا الموضوع.. كما أن طلبات التذاكر لحضور الحفل الجماهيري لاستقبال رونالدو بإستاد مرسول بارك تجاوزت 140 ألف طلب في حين أن السعة الاستيعابية لمدرجات الاستاد لا تزيد على 25 ألف شخص".

ويضيف عبد الله فراج أن النادي بدأ يجني ثمار صفقة رونالدو. وكشف النقاب عن أن قناة "بي ان سبورت" القطرية تسعى لشراء حق بث مبارياته، كما أن القيمة السوقية للنادي ارتفعت بصورة كبيرة كما تزايدت مبيعات شركاته بصورة كبيرة. وثمة تقارير تفيد بأنه جنى حتى اليوم ما قيمته 242 مليون ريال من مبيعات قميص رونالدو.

ويختم عبد الله تعليقه بالقول إن الهدف من ضم كريستيانو رونالدو ليس رياضيا بحتا وليس بهدف تحسين اللعب في نادي النصر بقدر ما هو هدف أكبر ضمن مشروع عملاق استثماري رياضي سياحي يجعل من السعودية قوة ناعمة في المنطقة؟

برأيكم

ماذا ستجني السعودية من صفقة رونالدو مع نادي النصر؟

هل يستفيد نادي النصر من انضمام رونالدو إليه؟

أليست قيمة هذه الصفقة مبالغا فيها؟

هل يستفيد الدوري السعودي رياضيا من صفقة رونالدو؟

ألا ترون أن قرار التعاقد مع رونالدو خطوة ذكية في الدعاية لانفتاح السعودية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 4 يناير / كانون الثاني

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989

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