هل تمر عاصفة محاكمة ترامب بسلام على أمريكا؟

قبل 56 دقيقة

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يمثل دونالد ترامب اليوم، الثلاثاء 4 نيسان/أبريل، أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسميا في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث هو الأول من نوعه لرئيس أمريكي سابق أو حالي.

ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسميا إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وقالت محامية ترامب سوزان نيتشيليس في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية "نتوقع أن تتم تلاوة بيان الاتهام الثلاثاء".

وكان متحدث باسم النيابة العامة في مانهاتن أفاد في وقت سابق أنه تم التواصل مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه (...) من أجل مثوله لتلاوة الاتهام"، بعدما أيدت هيئة محلفين كبرى توجيه الاتهام إليه في هذه القضية الجنائية، وأضاف أن قرار الاتهام لا يزال مختوما.

وأفادت شبكة سي إن إن الأمريكية بوجود حوالى ثلاثين تهمة تتعلق بمخالفات بهدف إخفاء عملية دفع مبلغ 130 ألف دولار وإخفاء قيده في الحسابات أواخر العام 2016.

"ملاحقة سياسية"

وندد الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة في بيان بـ"ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".

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وتوعد بأن "هذه الملاحقة سوف ترتد عكسيا على جو بايدن"، الرئيس الديموقراطي الذي يتهمه ترامب منذ أكثر من سنتين بـ"سرقة" الانتخابات منه.

ولجأ الملياردير الذي أحدث انقلابا منذ 2015 في النظام السياسي في الولايات المتحدة، إلى شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" ليندد بخصومه وكتب "إنهم يلاحقونني بصورة واهية ومعيبة لأنهم يعلمون أنني بجانب الشعب الأمريكي وأنه لا يمكنني الحصول على محاكمة عادلة في نيويورك" المدينة الديموقراطية بغالبيتها والتي ينحدر منها.

واعتبر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، أبرز منافسي ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، أن توجيه الاتهام "مناف للقيم الأمريكية".

كذلك أعرب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن ماكارثي عن الدعم نفسه مؤكدا أن "الشعب الأمريكي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النواب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة".

وقال السيناتور الجمهوري باري مور، عضو الكونغرس عن ولاية ألاباما، إن اتهام ترامب سيدفع الأمريكيين إلى "التساؤل عن نزاهة نظام العدالة" في البلاد.

وقال مور إن وزارة العدل الأمريكية "تم استخدامها كسلاح"، واصفاً المحاكمة بـالمعيبة والمثيرة للقلق.

وقال مور لبي بي سي إن تطورات هذه القضية "من شأنها أن تساعد الرئيس السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، قبل الوصول مجددا للبيت الأبيض".

"لا أحد فوق القانون"

وكتبت ستورمي دانيالز التي تتعاون مع القضاء منذ حوالى ست سنوات، في تغريدة "أتلقى كمية من الرسائل إلى حد لا يمكنني الرد عليها"، بينما أعلن محاميها كلارك بروستر أن "لا أحد فوق القانون".

ديمقراطيا، اعتبر النائب آدم شيف أن "توجيه الاتهام وتوقيف رئيس سابق حدثان فريدان في التاريخ الأمريكي".

ويسعى قضاء نيويورك منذ سنوات لتحديد ما إذا كان الرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاما أدلى بتصريحات كاذبة، وهو جرم غير فادح، أو خالف القوانين بشأن تمويل الحملة الانتخابية، وهي جناية، بدفع مبلغ من المال لستورمي دانيالز حتى لا تفضح علاقة تقول إنه أقامها معها عام 2006، وذلك قبل فوزه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وسيتحتم على ترامب المثول أمام محكمة مانهاتن حيث سيتلو عليه قاض بيان الاتهام قبل أن يوضع لفترة وجيزة رمزية "قيد الاعتقال" ويتم تصويره وأخذ بصماته، وسيعلن إن كان يقر بذنبه أم يؤكد براءته.

وقال فريق الدفاع عن ترامب إن الرئيس السابق لن يمثل أمام المحكمة مقيد اليدين.

ويعد الشاهد الأساسي في الملف هو محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، الذي أصبح عدوه اللدود، وهو الذي دفع المبلغ لستورمي دانيالز عام 2016 وأعيد تسديده له لاحقا.

وبعدما قضى عقوبة بالسجن، تعاون كوهين مع التحقيق اعتبارا من نهاية عام 2018 وأدلى بشهادته مرارا أمام هيئة المحلفين الكبرى.

برأيكم:

هل تمر عاصفة محاكمة ترامب بسلام على أمريكا؟

هل ستؤثر في مستقبله وطموحه في ولاية ثانية؟

هل تعزز المحاكمة إعلاء سلطة القانون في أمريكا أم العكس؟ ولماذا؟

هل المحاكمة "سلاح سياسي" ضد ترامب كما يزعم الجمهوريون؟

ما أثر محاكمة ترامب على صورة أمريكا حول العالم؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 5 نيسان/ أبريل

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