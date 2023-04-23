اشتباكات السودان: كيف تقرأون مسارعة الدول الكبرى الى إجلاء دبلوماسييها من الخرطوم؟

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دخلت المعارك في السودان اسبوعها الثاني ولا بوادر على قرب نهايتها

تتواصل عمليات وجهود إجلاء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية والرعايا العرب والأجانب من السودان مع استمرار العمليات العسكرية والمواجهات المسلحة بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، مع ما يحمل ذلك من مؤشرات خطيرة ودلالات مقلقة.

فقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوات أمريكية قامت بعملية إجلاء دبلوماسيين أمريكيين وعائلاتهم من السودان.

وقال بايدن إنه فخور بالتزام موظفي السفارة، مُقدماً الشكر لكل من جيبوتي وإثيوبيا والسعودية التي أدت دورا حيويا في نجاح العملية.

وأكد بايدن في بيانه أن سفارة بلاده في الخرطوم قد أصبحت مغلقة، قائلا: "إننا نعلّق بشكل مؤقت أعمال السفارة الأمريكية في السودان".

وتسعى دول عديدة، من بينها بريطانيا ودول في الاتحاد الأوروبي، لإجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان.

واستقبل ميناء جدة أول دفعة من الرعايا الأجانب القادمين من السودان؛ حيث وصل أكثر من 150 شخصا، بينهم عدد كبير من رعايا دول الخليج بالإضافة إلى مصر وكندا ودول أخرى على متن سفينة تابعة للبحرية السعودية.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جنود سعوديون يستقبلون الرعايا الأجانب الذين تم اجلاؤهم إلى ميناء جدة يوم السبت بواسطة سفينة حربية سعودية

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن وصول 91 شخصاً من رعاياها ورعايا من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس وباكستان والهند وبلغاريا وبنغلاديش والفلبين وكندا وبوركينا فاسو.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طائرة نقل عسكرية يابانية تقلع الى جيبوتي استعداداً لإجلاء الرعايا اليابانيين من السودان

وقالت المملكة الأردنية إنها كانت بصدد إجلاء 300 شخص. كما ينظر الإتحاد الأوروبي في إمكانية إجلاء دبلوماسييه من السودان.

وقالت الخارجية الفرنسية أنها تقوم بعملية اجلاء لمواطنيها ومواطني عدد من الدول الأوروبية من العاصمة السودانية الخرطوم.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وزيرة الخارجية الألمانية ووزير الدفاع خلال اجتماع يوم 22 ابريل لبحث اجلاء المواطنين والدبلوماسيين الألمان

وعقد وزيرا الدفاع والخارجية الألمانيين اجتماع أزمة يوم السبت لبحث إجلاء محتمل لرعايا ألمان، بعد أن اضطرت ثلاث من طائرات نقل عسكرية إلى العودة يوم الأربعاء، بحسب صحيفة دير شبيغل الألمانية.

من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة السبت إن أكثر من 20 الف سوداني قد وصلوا إلى تشاد هرباً من المعارك والمواجهات الطاحنة الدائرة في إقليم دارفور.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الأدوية في مستشفاها الوحيد في مدينة الفاشر في دارفور على وشك النفاذ بسبب العدد الكبير من الإصابات التي استقبلها المستشفى وعدد كبير من المصابين هم من الأطفال.

وبرأي مراقبين فإن مسارعة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى اجلاء دبلوماسييها وإغلاق السفارة يعد مؤشرا وإقرارا ضمنيا بأن الحرب الدائرة حاليا في السودان قد لا تتوقف قريبا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قافلة تابعة للأمم المتحدة تغادر العاصمة الخرطوم الى ميناء بورتسودان استعدادا لمغادرة السودان

كما يعقتد البعض ان قرار واشنطن إجلاء دبلوماسييها من هذا البلد ربما جاء بعد دراسة السيناريوهات المحتملة للحرب في السودان بشكل معمق والتوصل الى نتيجة مفادها أن الحرب في السودان لا يتوقع أن تتوقف قريبا سواء عبر المفاوضات أو عبر حسم أحد الأطرف المعركة لصالحه سريعاً.

كما يفهم من الخطوة الأمريكية أنه ليست هناك مساع جدية أو خطة ملموسة سواء عربية أو إقليمية لوقف القتال في السودان وبالتالي يبقى سيناريو استمرار المعارك هو المرحج مما ينذر بمزيد من التدخلات الإقليمية في هذه الأزمة، إذ سيضطر كل طرف من أطراف الحرب في النهاية إلى البحث عن داعمين إقليميين وغير إقليميين كي يتمكن من الإستمرار في المعركة.

كيف تنظرون الى اجلاء الدول الأجنبية لدبلوماسييها ورعاياها من السودان؟

هل تخلى العالم عن الشعب السوداني؟

كيف تنظرون إلى دور الدول العربية في ما يجري في السودان؟

هل تتوقعون أن يواجه السودان مصيراً يشبه ما تعيشه ليبيا حالياً؟

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