لماذا يستمر التحيز ضد المرأة في أنحاء العالم؟

قبل 17 دقيقة

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أظهر تقرير أممي جديد أن التحيز ضد المرأة لا يزال مستمرا في أنحاء العالم، رغم الجهود الحثيثة المبذولة للحد منه.

فقد كشف تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الاثنين 12 حزيران/يوينو أن البيانات التي تتبع التحيز ضد المرأة لم تظهر أي تقدم خلال العقد المنصرم، إذ إن الأحكام المسبقة لا تزال "راسخة بعمق" في المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأحكام المسبقة "منتشرة بين الرجال والنساء، ما يوحي بأنها راسخة بعمق وتؤثر على الرجال كما النساء بدرجات مماثلة".

فبين كل من الرجال والنساء، "تنتشر الأعراف الاجتماعية الجندرية المتحيزة في جميع أنحاء العالم: نحو 90% من الناس لديهم تحيز واحد على الأقل" من بين التحيزات السبعة التي حللها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

استمرار التمييز ضد النساء

وحدّثت الوكالة الأممية "مؤشر الأعراف الاجتماعية الجندرية"، الذي يأخذ في الاعتبار مقاييس السلامة السياسية والاقتصادية والتعليمية والجسدية، باستخدام بيانات من مشروع "المسح العالمي للقيم" الذي يدرس كيف تتغير القيم والمعتقدات حول العالم.

ووفقا لتلك البيانات أظهر المؤشر "عدم تحسن التحيز ضد النساء خلال عقد (...) رغم الحملات القوية عالميا ومحليا لمناصرة حقوق النساء" مثل حركة "مي تو" أو "أنا أيضا" المناهضة للتحرش الجنسي.

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فعلى سبيل المثال، لا يزال نصف سكان العالم تقريبا يعتقدون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء، بينما يؤمن 27% فقط من سكان العالم بضرورة أن يكون للنساء والرجال الحقوق نفسها من أجل بناء ديمقراطية.

كما تنعكس التحيزات في النقص الحاد في تمثيل المرأة في القيادة. ففي المتوسط ، ظلت نسبة النساء كرئيسات دولة أو رؤساء حكومات حوالي 10 في المائة منذ عام 1995، وفي سوق العمل تشغل النساء أقل من ثلث المناصب الإدارية.

كما يسلط التقرير الضوء على الحلقة المفقودة بين تقدم المرأة في التعليم والتمكين الاقتصادي.

فرغم أن النساء أصبحن أكثر مهارة وتعليما من أي وقت مضى، لكن حتى في 59 دولة حيث النساء الآن أكثر تعليما من الرجال، لا يزال متوسط فجوة الدخل بين الجنسين 39 في المائة لصالح الرجال.

"ضرب الرجل لزوجته مبرر"

وحسب التقرير، يرى نحو ربع سكان العالم أن ضرب الرجل لزوجته مبرر، بينما يعتقد 28% أن التعليم الجامعي أهم بالنسبة للرجال.

ويعتقد نحو نصف سكان العالم (46%) أن للرجال حقا أكبر في الحصول على وظيفة، بينما يعتقد 43% أن الرجال هم قادة أعمال أفضل من النساء.

عواقب التحيز ضد المرأة

ولفت التقرير إلى أن الأحكام المسبقة تخلق "عقبات للنساء وتتجلى في تفكيك حقوق النساء في أنحاء كثيرة من العالم".

وقال مدير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيدرو كونسيكاو في بيان "إن الأعراف الاجتماعية التي تضر بحقوق النساء تضر بالمجتمع على نطاق أوسع وتحد من توسع التنمية البشرية". وأضاف أن "ضمان الحرية للنساء يعود بالربح للجميع".

التغيير ممكن

وأكد التقرير أنه على الرغم من استمرار انتشار التحيز ضد المرأة، تظهر البيانات أن التغيير يمكن أن يحدث.

فقد ظهرت زيادة في نسبة الأشخاص الذين ليس لديهم تحيز في أي مؤشر في 27 دولة من أصل 38 دولة شملها الاستطلاع.

وقال معدو التقرير إنه لدفع التغيير نحو مزيد من المساواة بين الجنسين، يجب التركيز على توسيع التنمية البشرية من خلال الاستثمار والتأمين والابتكار.

وهذا يشمل الاستثمار في القوانين وتدابير السياسات التي تعزز مساواة المرأة في المشاركة السياسية، وتوسيع نطاق آليات التأمين، مثل تعزيز أنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتشجيع التدخلات المبتكرة التي يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص في تحدي الأعراف الاجتماعية الضارة.

ووفقا للتقرير، يمكن أن تساعد مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت والتضليل الجندري في تحويل المعايير السائدة بين الجنسين نحو مزيد من القبول والمساواة.

كما أوصى التقرير بمعالجة الأعراف الاجتماعية بشكل مباشر من خلال التعليم لتغيير آراء الناس والسياسات والتغييرات القانونية التي تعترف بحقوق المرأة في جميع مجالات الحياة، والمزيد من التمثيل في صنع القرار والعمليات السياسية.

برأيكم

ما أبرز مظاهر التحيز ضد المرأة في مجتمعك؟

ما أسباب استمرار هذا التحيز؟

كيف يمكن مواجهة عدم المساواة بين الجنسين في السياسة والعمل والأجور؟

هل تفعل المرأة ما يكفي للحد من التمييز ضدها؟ ولماذا؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 14 يونيو/حزيران

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