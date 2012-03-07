هل تتكرر أزمة دارفور في منطقة جبال النوبة في السودان؟

مصدر الصورة AFP Image caption يلجأ السكان الى الكهوف هربا من قصف الطيران

اتهم الرئيس السابق لبعثة الامم المتحدة للشؤون الانسانية الحكومة السودانية بارتكاب جرائم ضد الانسانية في اقليم جبال النوبة.

وقال موكيش كابيلا الذي عاد للتو من زيارة الى المنطقة ان الحكومة السودانية تستخدم الطائرات المقاتلة والالغام المضادة للافراد والمدفعية في شن هجمات على تجمعات السكان في المنطقة وتفريغ القرى من السكان واضرام النار فيها.

كما منعت الحكومة السودانية منظمات الاغاثة من دخول المنطقة لتقديم العون للسكان.

واضاف كابيلا "بسبب اتباع الحكومة السودانية سياسة الارض المحروقة يمضي السكان اغلب وقتهم في كهوف ولا يجرؤون على الخروج الى الحقول".

وقال "ان دارفور شهدت اول ابادة جماعية في القرن الحادي والعشرين وما يحدث الان في النوبة قد تكون الابادة الجماعية الثانية في هذا القرن".

وتقول الحكومة السودانية ان العمليات العسكرية التي تقوم بها قواتها المسلحة في المنطقة تستهدف مقاتلي الحركة الشعبية لتحرير السودان-فرع الشمال الذي يحمل السلاح ضد حكومة الخرطوم.

هل تعتقد ان الحكومة السودانية تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم ضد الانسانية في منطقة النوبة ام انها تقوم بممارسة حق الدفاع عن النفس ضد جماعات مسلحة حملت السلاح ضد سلطة الدولة؟.

كيف تتعامل للحكومة السودانية مع مشكلة جبال النوبة؟.

وكيف ترى يمكن حل هذه المشكلة؟.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 9 مارس/آذار من برنامج نقطة حوار الساعة 15:06 جرينتش.

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