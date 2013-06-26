ماذا يمثل نيلسون مانديلا بالنسبة لك؟

Image caption يعد نيلسون مانديلا رمزا عالميا للسلام ومكافحة التمييز العنصري

يرقد الزعيم الجنوب افريقي نيلسون مانديلا منذ أسابيع بين الحياة والموت وذلك في مستشفى بالعاصمة بريتوريا.

ويعاني مانديلا من التهاب مزمن في الرئة. وقد أخبر الأطباء رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما بأن مانديلا يعيش وضعا صحيا حرجا.

وكان أفراد من عائلة مانديلا قد توافدوا إلى منزله في مسقط رأسه بمدينة كونو، يوم الثلاثاء 25 من يونيو/ حزيران. وتقول تقارير صحفية إن هؤلاء تحدثوا عن إجراءات دفن مانديلا.

ويعد مانديلا، البالغ من العمر 94 عاما، رمزا كونيا واشتهر بنضاله ضد نظام التمييز العنصري(الأبرتايد)، الذي فرق بين البيض والسود في جنوب افريقيا.

دخل مانديلا معترك السياسة في أربعينيات القرن الماضي حين انتسب إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم حاليا في جنوب افريقيا.

قاد مانديلا حركة العصيان ضد نظام الفصل العنصري في بلاده ودخل السجن سنة 1963.

مكث مانديلا في السجن 27 سنة. وكان مواطنو جنوب افريقيا خلالها يناضلون ضد نظام الأبرتايد الذي كان يفرق بين البيض والسود في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

خرج مانديلا من السجن سنة 1990 لينتخب أربع سنوات بعد ذلك كأول رئيس أسود لجنوب افريقيا.

ظل مانديلا في منصبه لخمس سنوات إلى غاية سنة 1999 حيث سيغادر الحكم ليتفرغ لنشاطاته في الحياة العامة.

طاف مانديلا العالم يحض على السلم والمصالحة بين أبناء البلد الواحد وفي جيبه جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها سنة 1993 بسبب حفاظه على وحدة البلاد ومصالحته مع البيض.

وقد زار مانديلا عدة بلدان عربية بينها مصر التي زارها مرتين الأولى قبل سجنه بسنة والثانية مباشرة بعد الإفراج عنه سنة 1990.

كما زار مانديلا المغرب والجزائر، وارتبط بعلاقات مع زعماء سياسيين بينهم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.